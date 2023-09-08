ວິວັດທະນາການຂອງການພັດທະນາວິດີໂອເກມ: ຈາກທີມງານຂະຫນາດນ້ອຍໄປສູ່ການຜະລິດລະອຽດ

Ed Boon, ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຂອງ Mortal Kombat ແລະຫົວຫນ້າການສ້າງສັນຂອງ NetherRealm Studios, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການອຸດສາຫະກໍາເກມວີດີໂອໄດ້ພັດທະນາໃນໄລຍະສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນການສໍາພາດໃນລາຍການ Hot Ones, ລາວໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ການພັດທະນາເກມແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມາພ້ອມກັບມັນ.
Boon ປຽບທຽບການພັດທະນາຂອງ Mortal Kombat ຕົ້ນສະບັບໃນປີ 1992 ກັບ Mortal Kombat 1 ທີ່ຈະມາເຖິງແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂະຫນາດແລະຂອບເຂດຂອງທີມງານ. ເກມທໍາອິດຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍທີມງານຫຼັກຂອງພຽງແຕ່ສີ່ບຸກຄົນ, ການຈັດການການຂຽນໂປລແກລມ, ສິນລະປະ, ການອອກແບບ, ແລະສຽງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, Mortal Kombat ໃໝ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ລວມທັງນັກສະແດງ, ຜູ້ກຳກັບ, ນັກອະນິເມເຕີ ແລະວິສະວະກອນສຽງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ລະອຽດ ແລະເລິກເຊິ່ງກວ່າ.
ໃນຂະນະທີ່ຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, Boon ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມ nostalgia ສໍາລັບຄວາມງ່າຍດາຍຂອງຊຸມປີຕົ້ນ. ລາວຈື່ໄດ້ຢ່າງດີວ່າແນວຄວາມຄິດສາມາດຖືກນໍາມາສູ່ຊີວິດໃນທັນທີ, ໂດຍມີເວລາປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອຸດສາຫະກໍາໃນປັດຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສັບສົນຫຼາຍ, ດ້ວຍໂຄງການທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນແລະການປະສານງານຫຼາຍເດືອນ.
Boon ປຽບທຽບແບບຕະຫຼົກໃນການນຳທາງໃນຂະບວນການພັດທະນາວີດີໂອເກມທີ່ທັນສະໄໝກັບການຊີ້ນໍາກຳປັ່ນ Titanic, ບ່ອນທີ່ການຫັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍ. ແນວຄວາມຄິດໃດໆໃນປັດຈຸບັນຈະຕ້ອງຜ່ານຊຸດຂອງການອະນຸມັດແລະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍພາກສ່ວນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສໍາລັບຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງໃນຕໍາແຫນ່ງຂອງລາວ.
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ, NetherRealm Studios ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະປ່ອຍ Mortal Kombat 1, ການຕິດຕັ້ງຄັ້ງທີ 19 ໃນ franchise, ໃນວັນທີ XNUMX ກັນຍາ. ການປິດເປີດໃຫມ່ນີ້ຈະແນະນໍາເຄື່ອງຈັກ Kameo ໃຫມ່, ເພີ່ມອົງປະກອບສົດໆໃຫ້ກັບຊຸດເກມຕໍ່ສູ້ທີ່ມີຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕົນ, Mortal Kombat ຍັງຄົງເປັນພະລັງງານໃນອຸດສາຫະກໍາ, ໂດຍມີຍອດຂາຍຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ 79 ລ້ານສໍາເນົາ. ມັນຖືຫົວຂໍ້ຂອງ IP ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດໃນປະເພດການຕໍ່ສູ້, ລື່ນກາຍ Super Smash Bros. ແລະ Street Fighter ໃນການຂາຍຫນ່ວຍ.
ການສໍາພາດກັບ Ed Boon ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາຂອງວິດີໂອເກມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນເຕັກໂນໂລຢີ, ຂອບເຂດ, ແລະຂະຫນາດແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສັບສົນແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທາງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການສໍາພາດ Hot Ones ກັບ Ed Boon
– NetherRealm Studios