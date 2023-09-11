Electronic Arts ເປີດເຜີຍຜູ້ຫຼິ້ນອັນດັບສູງສຸດຂອງ EA Sports FC 24

Electronic Arts (EA) ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍຊື່ຜູ້ຫຼິ້ນອັນດັບສູງສຸດສຳລັບເກມ EA Sports FC 24 ທີ່ຈະມາເຖິງ. ການປະກາດເບື້ອງຕົ້ນປະກອບມີ 24 ນັກເຕະອັນດັບຕົ້ນ, ດ້ວຍການເປີດເຜີຍເພີ່ມເຕີມທີ່ວາງແຜນໃນມື້ຂ້າງຫນ້າ. ບັນຊີລາຍຊື່ເຕັມຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນເດືອນກັນຍາ 15 ເວລາ 12pm PT / 3pm ET / 5pm BST / 6pm CEST.
ໃນບັນດາຜູ້ຫຼິ້ນອັນດັບສູງສຸດ, ບຸກຄົນ 91 ຄົນມີຄະແນນສູງສຸດ XNUMX. ກຸ່ມຄົນຊັ້ນສູງນີ້ປະກອບມີ Kylian Mbappé ຈາກຝຣັ່ງແລະ PSG, Alexia Putellas ຈາກສະເປນແລະ Barcelona, Erling Haaland ຈາກນໍເວແລະ Manchester City, ແລະ Kevin De Bruyne ຈາກແບນຊິກແລະ Manchester. ເມືອງ.
ຕາມຫລັງຢ່າງໃກ້ຊິດດ້ວຍການໃຫ້ຄະແນນ 90 ມີ XNUMX ນັກເຕະຄື: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen, ແລະ Robert Lewandowski.
ຂ່າວທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ fans ແມ່ນວ່າ EA Sports FC 24 ຈະແນະນໍາຜູ້ນແມ່ຍິງໃນໂຫມດ Ultimate Team ທີ່ນິຍົມ, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍການລວມເອົານັກກິລາຍິງຄັ້ງທໍາອິດໃນຊຸດ. ການປະສົມປະສານນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດສ້າງທີມທີ່ກໍານົດເອງທີ່ມີທັງຜູ້ຫຼິ້ນຊາຍແລະຍິງ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລວມເອົານັກກິລາຍິງແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກິລາບານເຕະຍິງແລະສ້າງຄວາມສາມັກຄີຂອງແຟນບານທົ່ວໂລກ. ຜູ້ຜະລິດຜູ້ບໍລິຫານ John Shepherd ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ EA Sports FC ສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານກິລາ.
ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ, ຜູ້ຜະລິດອາວຸໂສ Sam Rivera ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ Ultimate Team ເປັນຮູບແບບຈິນຕະນາການແລະການລວມເອົາຜູ້ຫຼິ້ນແມ່ຍິງສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການສ້າງທີມຝັນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊາດ, ລີກ, ແລະສະໂມສອນ.
EA Sports FC ຖືກກໍານົດໃຫ້ປ່ອຍໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023, ໂດຍມີການເຂົ້າເຖິງເບື້ອງຕົ້ນຜ່ານ Ultimate Edition ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22 ກັນຍາ. ເກມຈະເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນເວທີຕ່າງໆ, ລວມທັງ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One. , PC, ແລະ Nintendo Switch.
ທີ່ມາ: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)
ນິຍາມ:
– EA Sports FC 24: ວິດີໂອເກມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Electronic Arts, ມີຜູ້ຫຼິ້ນອັນດັບສູງສຸດໃນກິລາ.
– ທີມສຸດທ້າຍ: ຮູບແບບເກມທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດສ້າງທີມປັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຜູ້ຫຼິ້ນຈາກຊາດ, ລີກ ແລະສະໂມສອນຕ່າງໆ.
ຫມາຍເຫດ: ຂ້ອຍເອົາແທັກ HTML ແລະຄໍາອະທິບາຍຮູບພາບອອກຈາກບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບສໍາລັບຮູບແບບທີ່ສະອາດກວ່າ.