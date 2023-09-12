Cyberpunk 2077 2.0 Release: Devs ເຕືອນຜູ້ໃຊ້ PC ໃຫ້ກວດເບິ່ງ CPU Cooling Systems

ການປ່ອຍ Phantom Liberty ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງໃກ້ຈະມາຮອດແລ້ວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມນິຍົມກັບມາສູ່ເກມ Cyberpunk 2020 ປີ 2077. CD Projekt ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍເພື່ອຟື້ນຕົວຈາກການເປີດໂຕເກມທີ່ແຂງກະດ້າງໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະຕອນນີ້ຜູ້ພັດທະນາກຳລັງເລັ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ PC ກວດສອບ. ລະບົບຄວາມເຢັນ CPU ຂອງພວກເຂົາໃນການກະກຽມສໍາລັບການອັບເດດ Cyberpunk 2077 2.0 ທີ່ຈະມາເຖິງ.
ຜູ້ພັດທະນາຄົນຫນຶ່ງ, Filip Pierściński, ໄດ້ລົງ Twitter ເພື່ອເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການກວດສອບລະບົບຄວາມເຢັນຂອງ CPU. ທ່ານກ່າວວ່າປະລິມານການເຮັດວຽກໃນ CPU 8-core ຄາດວ່າຈະບັນລຸປະມານ 90%, ຍູ້ຮາດແວໄປສູ່ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງມັນ. ເພື່ອຮັບປະກັນປະສົບການທີ່ລຽບງ່າຍ, ລາວແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືມາດຕະຖານເຊັ່ນ Cinebench ເພື່ອກວດສອບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບຂອງຜູ້ໃຊ້.
ແຟນໆທີ່ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງຮາດແວຂອງພວກເຂົາໃນການຈັດການ Cyberpunk 2077 2.0 ຫຼື Phantom Liberty ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນໂດຍ Filip ໃນຄໍາເຫັນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, CD Projekt ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງສິ່ງທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ຈາກ Phantom Liberty DLC, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມລວມຢູ່ໃນການປັບປຸງ Cyberpunk 2077 2.0 ຟຣີ.
ເມື່ອວັນປ່ອຍ Phantom Liberty ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ, Cyberpunk 2077 ຄາດວ່າຈະມີການຫຼຸດລົງຊ້າໆ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີແຜນການສໍາລັບ DLC ເພີ່ມເຕີມ, sequel ແມ່ນຢູ່ໃນການເຮັດວຽກ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບມັນບໍ່ຄ່ອຍ.
ການອັບເດດ Cyberpunk 2077 2.0 ກໍາລັງສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນບັນດາແຟນໆ, ເຊິ່ງເປັນການເປີດຕົວຄັ້ງທີສອງສໍາລັບເກມ. ດ້ວຍເນື້ອໃນ ແລະການປັບປຸງໃໝ່ຂອງມັນ, ຜູ້ຫຼິ້ນກຳລັງລໍຖ້າການອັບເດດມາເຖິງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Twitter (Filip Pierściński): @FilipPierciński – Filip Pierściński tweet ກ່ຽວກັບການກວດສອບລະບົບຄວາມເຢັນ: [link to tweet]
– CD Projekt: ລາຍລະອຽດຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Phantom Liberty DLC ແລະ Cyberpunk 2077 2.0 ອັບເດດ.