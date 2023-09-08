YouTuber ເທກໂນໂລຍີທີ່ນິຍົມເຕືອນຕໍ່ການຊື້ໂທລະສັບ Solana Saga Crypto

ຜູ້ມີອິດທິພົນທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີ Marques Brownlee, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ MKBHD ໃນ YouTube, ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ກັບການຊື້ໂທລະສັບ Solana Saga cryptocurrency. ໃນການທົບທວນຄືນຂອງລາວ, Brownlee ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບໂທລະສັບ, ໂດຍກ່າວວ່າມັນເປັນພຽງແຕ່ມຸ້ງໄປຫາ Solana cryptocurrency stack ແລະມີຫນ້າທີ່ຈໍາກັດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ.
Brownlee ໄດ້ວິພາກວິຈານທັງລັກສະນະໂທລະສັບສະຫຼາດແລະຄວາມສາມາດ crypto ຂອງ Solana Saga. ອີງຕາມພຣະອົງ, ຄຸນນະພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນສະເລ່ຍ, ແລະຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບໂທລະສັບຂະຫນາດຂອງຕົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, Solana Saga ເຊື່ອມຕໍ່ສະເພາະກັບ Solana blockchain ແລະບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ cryptocurrencies ທີ່ນິຍົມອື່ນໆເຊັ່ນ Bitcoin ຫຼື Ethereum.
ລາວໄດ້ອະທິບາຍໂທລະສັບວ່າ "ກ່ອນເວລາຂອງມັນ" ທີ່ດີທີ່ສຸດແລະ "ບໍ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງສົມບູນ" ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ປະຈໍາວັນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ເຖິງວ່າຈະມີການຍ້ອງຍໍຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງຂອງໂທລະສັບແລະການໂຕ້ຕອບຊອບແວທີ່ສະອາດ, Brownlee ເນັ້ນຫນັກວ່າ pros ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາ $ 600 ຂອງຕົນ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມີໂທລະສັບທາງເລືອກທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີກວ່າແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ.
Solana Saga ມາພ້ອມກັບ Solana Mobile Stack, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແອັບຯສາມາດພົວພັນກັບ Solana blockchain ໄດ້. ມັນຍັງປະກອບມີບ່ອນເກັບມ້ຽນເມັດພັນແລະ d-apps store ທີ່ລາຍຊື່ກິດ crypto ທີ່ນິຍົມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມການ Brownlee, ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຫນ້າຈະເປັນປະໂຫຍດກັບຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່.
ໃນຂະນະທີ່ Solana Saga ອາດຈະມີຄວາມດຶງດູດສະເພາະກັບຜູ້ທີ່ມັກໃຊ້ເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, Brownlee ແນະນໍາໃຫ້ພິຈາລະນາທາງເລືອກອື່ນເຊັ່ນ Pixel 7 ຫຼື Pixel 8 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງສະຫນອງມູນຄ່າທີ່ດີກວ່າສໍາລັບເງິນແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍກວ່າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງທີ່ມາ: [ຫົວຂໍ້ຂອງບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ]
– ແຫຼ່ງຮູບ: OSOM