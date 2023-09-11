ການເປີດຕົວຂອງ Diablo 4 Season 2 ທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງຈາກຊຸມຊົນທີ່ເປັນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບເກມ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຢ່າງແຂງແຮງ, ຈໍານວນຜູ້ຫຼິ້ນແລະຜູ້ຊົມຂອງ Diablo 4 ໄດ້ຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນກັງວົນກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງເກມ.
hype ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບ Diablo 4 ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ດ້ວຍຕົວເລກທີ່ທໍາລາຍສະຖິຕິໃນໄລຍະການເປີດຕົວຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງໃນອາທິດຫຼັງຈາກການເປີດຕົວ, ແລະລະດູການ 1 ປະເຊີນກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຜິດຫວັງ. ການຂາດເນື້ອໃນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນບາງຄົນພິຈາລະນາເກມ "ຕາຍ."
ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ພັດທະນາກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍປະຈໍາປີ, ຜູ້ຫຼິ້ນແມ່ນສຸມໃສ່ເນື້ອໃນທີ່ຈະມາເຖິງ. Diablo 4 Season 2 ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫາຍໃຈຊີວິດໃຫມ່ເຂົ້າໄປໃນຫົວຂໍ້ RPG looter.
ຜູ້ໃຊ້ Reddit SieberZg ໄດ້ສະແດງຄວາມສໍາຄັນຂອງລະດູການ 2, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ລະດູການສອງຕ້ອງການເນື້ອໃນ quadruple, ຖ້າມັນບໍ່ສາມາດລວບລວມໄດ້, ພຽງແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ມັນຢູ່ໃນບ່ອນຝັງສົບທີ່ມັນຢູ່ແລ້ວແລະຝັງມັນ! ເກມຕາຍແລ້ວ, ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ສຸດທ້າຍຂ້ອຍຕ້ອງຍອມຮັບມັນ. ຂ້ອຍມັກເກມນີ້ແທ້ໆ, ແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງໃຫ້ເຮັດແທ້ໆ. ທີມງານ Diablo ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຈາກເກມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດອື່ນໆທີ່ສາມາດສ້າງເນື້ອຫາພຽງພໍສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຫຼິ້ນເກມເຫຼົ່ານີ້!”
ເບິ່ງຄືວ່າມີການໂຕ້ວາທີຢູ່ໃນຊຸມຊົນກ່ຽວກັບເນື້ອຫາຕາມລະດູການທຽບກັບການຂະຫຍາຍ. ຜູ້ນບາງຄົນເຊື່ອວ່າເນື້ອຫາຕາມລະດູການບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມປາຖະຫນາຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການ gameplay ໃຫມ່, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບການຕ້ອງຈ່າຍສໍາລັບການຂະຫຍາຍ.
Blizzard ໄດ້ຮັບປະກັນຜູ້ຫຼິ້ນວ່າຊີຊັນ 2 ຂອງ Diablo 4 ຈະສະເຫນີເນື້ອຫາທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາລະດູການ 1. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະກາດການກັບຄືນມາຂອງລັກສະນະທີ່ຮັກແພງຈາກ Diablo 3, ຕື່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບລະດູການທີ່ຈະມາເຖິງ.
ໃນຂະນະທີ່ຊຸມຊົນ Diablo ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບເກມ, Diablo 4 Season 2 ຖືສັນຍາຂອງການຟື້ນຟູຫົວຂໍ້ແລະຟື້ນຟູຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງພື້ນຖານຜູ້ນຂອງຕົນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Diablo 4 Season 2 ຖືສັນຍາວ່າຈະຟື້ນຟູເກມ - [ຊື່ແຫຼ່ງ]