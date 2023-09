By

Publisher Aniplex ໄດ້ປະກາດເກມສະໄຕລ໌ບອດໃໝ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ສໍາລັບ Nintendo Switch. ກໍານົດຈະປ່ອຍໃນປີ 2024, ເກມນີ້ອີງໃສ່ອານິເມ ແລະ manga ທີ່ມີຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ Demon Slayer. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນ, ມັນຈະມີຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ປະຕິບັດຕາມການປັບຕົວວິດີໂອເກມຄັ້ງທໍາອິດຂອງ franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, ເຊິ່ງເປີດຕົວໃນປີ 2021 ແລະມາຮອດ Nintendo Switch ໃນປີ 2022. ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ Mezase! Saikyou Taishi! ປະຈຸບັນໄດ້ຖືກຈໍາກັດ, trailer ການປະກາດແລະເວັບໄຊທ໌ຢ່າງເປັນທາງການ Demon Slayer ສະເຫນີ glimpses ຂອງສິ່ງທີ່ຜູ້ນສາມາດຄາດຫວັງ.

ບໍ່ຄືກັບການປັບຕົວເກມຕໍ່ສູ້ທີ່ຜ່ານມາ, Mezase! Saikyou Taishi! ເບິ່ງຄືວ່າຈະເນັ້ນໃສ່ປະສົບການທີ່ຄ້າຍຄືກັບເກມກະດານຫຼາຍຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈຈາກຊຸດ Mario Party ຍອດນິຍົມ. ເຖິງແມ່ນວ່າກົນໄກການຫຼິ້ນເກມສະເພາະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍ, ແຟນໆຂອງ Demon Slayer ສາມາດຄາດການປະສົບການທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມຄືກັບເກມຕໍ່ສູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ໃນຂະນະທີ່ການເປີດຕົວຂອງຕາເວັນຕົກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ຫວັງວ່າແຟນໆທີ່ຢູ່ນອກປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈະໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈະເພີດເພີນກັບ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. ຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນ Demon Slayer ສາມາດແບ່ງປັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບເກມໃນຄໍາເຫັນ.

