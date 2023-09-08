ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສັບສົນຂອງຄວາມຊົງຈໍາໂດຍຜ່ານການສື່ສານ Neuronal

ນັກວິທະຍາສາດ neuroscientists ໄດ້ fascinated ຍາວໂດຍຄວາມສັບສົນແລະລັກສະນະເປັນພາບລວງຕາຂອງຄວາມຊົງຈໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະໃນການເຂົ້າໃຈວິທີການ neurons, ຕັນການກໍ່ສ້າງຕົ້ນຕໍຂອງສະຫມອງ, ແລະເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂົາເຈົ້າປະກອບ, ມີບົດບາດໃນການເຂົ້າລະຫັດແລະການເກັບຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຊົງຈໍາຖືກດັດແປງໂດຍການເສີມສ້າງຫຼືອ່ອນເພຍການເຊື່ອມຕໍ່ synaptic ລະຫວ່າງ neurons.
Neurons, ບໍ່ເຫມືອນກັບຈຸລັງອື່ນໆສ່ວນໃຫຍ່, ມີໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກຈຸລັງທີ່ມີຮູບຮ່າງຂອງມັນ. ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ເອີ້ນວ່າ axons ແລະ dendrites, ສາຂາອອກໄປໃນທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ neurons ອື່ນໆ. ສາຂາ Dendritic ມີ protrusions ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເອີ້ນວ່າກະດູກສັນຫຼັງທີ່ເຮັດໃຫ້ synapses ກັບ neurons ອື່ນໆ, ອະນຸຍາດໃຫ້ການສື່ສານແລະການຖ່າຍທອດຂໍ້ຄວາມທີ່ສໍາຄັນ.
ການສຶກສາໄດ້ພົບເຫັນວ່າ neuron ດຽວສາມາດມີຫຼາຍພັນ synapses ເອກະລາດໃນທົ່ວສາຂາ dendritic ຂອງຕົນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ປະມານ 80% ຂອງປະລິມານຂອງ neuron ແມ່ນຢູ່ໃນ dendrites ແລະ axons ຂອງມັນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບວິທີການ neurons ຮັກສາແລະຄວບຄຸມການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ຫລາຍພັນຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໄກຈາກຮ່າງກາຍຂອງເຊນ.
ໃນຊຸມປີ 1990, ການສຶກສາພື້ນຖານໂດຍນັກວິທະຍາສາດ neuroscientists Erin Schuman ແລະ Kelsey Martin ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການແປພາສາທ້ອງຖິ່ນໃນ dendrites ສໍາລັບ plasticity synaptic, ຂະບວນການທີ່ synapses ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼືອ່ອນເພຍ. ການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນໃນ dendrites ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ synaptic, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາໃນໄລຍະຍາວ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍທີ່ວ່າການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຊນແລະວ່າທາດໂປຼຕີນທັງຫມົດທີ່ຈໍາເປັນໃນ axons ແລະ dendrites ໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງເຊນ. ການສຶກສາການສັງເກດການໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ແນະນໍາການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນຈາກທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ່ວ່າສົມມຸດຕິຖານນີ້ໄດ້ຖືກຍົກເລີກສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜົນມາຈາກການເກີດຂື້ນແບບສຸ່ມ.
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນເອງຂອງ Schuman ກ່ຽວກັບ plasticity synaptic ໃນ hippocampus, ພາກພື້ນສະຫມອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽນຮູ້ແລະຄວາມຊົງຈໍາ, ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສໍາຄັນຂອງການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນຈາກທ້ອງຖິ່ນ. ນາງໄດ້ພົບເຫັນວ່າປັດໄຈ neurotrophic ທີ່ມາຈາກສະຫມອງ (BDNF), ຂ່າວສານທາງເຄມີທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຕີບໂຕຂອງ neuronal ແລະການຢູ່ລອດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນກິດຈະກໍາ synaptic. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກິດຈະກໍານີ້ໄດ້ຖືກສະກັດຢ່າງສົມບູນເມື່ອການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນຖືກຍັບຍັ້ງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຂົ້າເຖິງທາດໂປຼຕີນໃຫມ່ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງແບບຢ່າງໃນພາກສະຫນາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນໃນທ້ອງຖິ່ນໃນການຮັກສາແລະດັດແປງການເຊື່ອມຕໍ່ synaptic. ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການ unraveling ກົນໄກສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແລະການເກັບຮັກສາ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສື່ສານທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງ neurons ແລະລະບຽບການຂອງການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນໃນ dendrites ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນຂອງຄວາມຊົງຈໍາ. ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກໃນຂົງເຂດນີ້ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊົງຈໍາແລະການພັດທະນາການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
1. Santiago Ramón y Cajal ການເຮັດວຽກຂອງ neurons
2. ການສຶກສາກ່ຽວກັບ plasticity synaptic ໂດຍ Erin Schuman ແລະ Kelsey Martin
3. ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນແລະຄວາມຊົງຈໍາໃນໄລຍະຍາວໃນປາຄໍາແລະຈໍາພວກຫນູ
4. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Eric Kandel ກ່ຽວກັບການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນໃນ slugs ທະເລ
5. Oswald Steward ແລະສົມມຸດຕິຖານຂອງ William Levy ກ່ຽວກັບການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນຈາກທ້ອງຖິ່ນ
6. ການຄົ້ນພົບ mRNA ໃນ dendrites ການເຂົ້າລະຫັດໂປຣຕີນສະເພາະ
7. ການທົດລອງຂອງ Erin Schuman ກ່ຽວກັບ plasticity synaptic ແລະການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ
8. ບົດບາດຂອງ hippocampus ໃນການປະມວນຜົນຄວາມຊົງຈໍາ