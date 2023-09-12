ລູກຄ້າຂອງ MGM Resorts ໄດ້ປະສົບບັນຫາກັບເຄື່ອງສະລັອດຕິງແລະລະບົບການຈອງຫ້ອງອອນໄລນ໌ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດກ່ຽວກັບຄາສິໂນແລະໂຮງແຮມຍັກໃຫຍ່ທີ່ນິຍົມ. ໃນຂະນະທີ່ບາງລະບົບຖືກປິດລົງເນື່ອງຈາກບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, MGM Resorts ໄດ້ກ່າວວ່າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງຕົນຍັງຄົງດໍາເນີນການ. ລູກຄ້າໄດ້ລາຍງານບັນຫາຕ່າງໆ, ເຊັ່ນວ່າກະແຈດິຈິຕອລເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ບຸກຄົນບາງຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມເພື່ອຈົ່ມກ່ຽວກັບການຈອງທີ່ຖືກຍົກເລີກ, ບໍ່ສາມາດເຊັກອິນ, ຊໍາລະບັດ, ຫຼືເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ MGM ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ, MGM Resorts ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະດໍາເນີນການທັນທີເພື່ອປົກປ້ອງລະບົບແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາໂດຍການປິດລະບົບບາງຢ່າງ. ປະຈຸບັນ, ການສືບສວນຂອງບໍລິສັດພວມດຳເນີນຢູ່ເພື່ອກຳນົດລັກສະນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ. ເຖິງວ່າຈະມີການໂຈມຕີ, ຮ້ານອາຫານ, ການບັນເທີງ, ແລະເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມຂອງຣີສອດຍັງຄົງປະຕິບັດໄດ້, ແລະແຂກຍັງສາມາດເຂົ້າຫາຫ້ອງໂຮງແຮມຂອງພວກເຂົາໄດ້ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Front Desk.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເວັບໄຊທ໌ຕົ້ນຕໍຂອງບໍລິສັດແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ການໂອນຫນ້າລູກຄ້າຕິດຕໍ່ພວກເຂົາຜ່ານທາງໂທລະສັບຫຼືເວັບໄຊທ໌ຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. MGM Resorts ເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມ ແລະຄາຊີໂນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນທົ່ວສະຫະລັດ, ລວມທັງສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນ Las Vegas. ນີ້ແມ່ນເຫດການຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດຄັ້ງທີສອງຂອງບໍລິສັດ, ໂດຍການລະເມີດຄັ້ງກ່ອນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2019 ເມື່ອແຮກເກີລັກເອົາບັນທຶກຂອງລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນ. ມັນບໍ່ແນ່ນອນໃນເວລານີ້ວ່າຂໍ້ມູນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກທໍາລາຍໃນການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດໃນປະຈຸບັນ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: BBC News
ຄໍານິຍາມ: ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ - ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼືເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີເຈດຕະນາລົບກວນ ຫຼືລັກຂໍ້ມູນ.