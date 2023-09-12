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ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ໃນ MGM Resorts ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ຂັດ​ສົນ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ໃນ MGM Resorts ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ຂັດ​ສົນ

ລູກຄ້າຂອງ MGM Resorts ໄດ້ປະສົບບັນຫາກັບເຄື່ອງສະລັອດຕິງແລະລະບົບການຈອງຫ້ອງອອນໄລນ໌ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດກ່ຽວກັບຄາສິໂນແລະໂຮງແຮມຍັກໃຫຍ່ທີ່ນິຍົມ. ໃນຂະນະທີ່ບາງລະບົບຖືກປິດລົງເນື່ອງຈາກບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, MGM Resorts ໄດ້ກ່າວວ່າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງຕົນຍັງຄົງດໍາເນີນການ. ລູກຄ້າໄດ້ລາຍງານບັນຫາຕ່າງໆ, ເຊັ່ນວ່າກະແຈດິຈິຕອລເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ບຸກຄົນບາງຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມເພື່ອຈົ່ມກ່ຽວກັບການຈອງທີ່ຖືກຍົກເລີກ, ບໍ່ສາມາດເຊັກອິນ, ຊໍາລະບັດ, ຫຼືເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ MGM ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ, MGM Resorts ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະດໍາເນີນການທັນທີເພື່ອປົກປ້ອງລະບົບແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາໂດຍການປິດລະບົບບາງຢ່າງ. ປະຈຸບັນ, ການສືບສວນຂອງບໍລິສັດພວມດຳເນີນຢູ່ເພື່ອກຳນົດລັກສະນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ. ເຖິງວ່າຈະມີການໂຈມຕີ, ຮ້ານອາຫານ, ການບັນເທີງ, ແລະເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມຂອງຣີສອດຍັງຄົງປະຕິບັດໄດ້, ແລະແຂກຍັງສາມາດເຂົ້າຫາຫ້ອງໂຮງແຮມຂອງພວກເຂົາໄດ້ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Front Desk.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເວັບໄຊທ໌ຕົ້ນຕໍຂອງບໍລິສັດແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ການໂອນຫນ້າລູກຄ້າຕິດຕໍ່ພວກເຂົາຜ່ານທາງໂທລະສັບຫຼືເວັບໄຊທ໌ຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. MGM Resorts ເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມ ແລະຄາຊີໂນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນທົ່ວສະຫະລັດ, ລວມທັງສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນ Las Vegas. ນີ້​ແມ່ນ​ເຫດການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ບໍລິສັດ, ​ໂດຍ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຄັ້ງ​ກ່ອນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2019 ​ເມື່ອ​ແຮກ​ເກີ​ລັກ​ເອົາ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 10 ລ້ານ​ຄົນ. ມັນບໍ່ແນ່ນອນໃນເວລານີ້ວ່າຂໍ້ມູນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກທໍາລາຍໃນການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດໃນປະຈຸບັນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: BBC News

ຄໍານິຍາມ: ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ - ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼືເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີເຈດຕະນາລົບກວນ ຫຼືລັກຂໍ້ມູນ.

By Robert Andrew

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