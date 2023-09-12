Crash Team Rumble Season 2: ແຜນທີ່ໃໝ່, ໂໝດ, Hero, ແລະ Battle Pass

Crash Team Rumble Season 2 ມາຮອດແລ້ວດ້ວຍການເພີ່ມໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບເກມ. ຜູ້ນສາມາດຄາດຫວັງແຜນທີ່ໃຫມ່, ຮູບແບບໃຫມ່, hero ໃຫມ່, ແລະຜ່ານຮົບໃຫມ່ທັງຫມົດ. ການອັບເດດຫຼ້າສຸດນໍາເອົາເກມໃຫມ່ໆ, ສະຫນອງວິທີການໃຫມ່ໃນການຫຼິ້ນແລະຄວາມມ່ວນທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດສໍາລັບແຟນ Crash.
ໜຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນທີ່ສຳຄັນຂອງຊີຊັນ 2 ແມ່ນການແນະນຳໂໝດພັກ. ການຣີມິກຮ່ວມຜູ້ຫຼິ້ນ 4 ຄົນນີ້ໃຫ້ເວລາພັກຜ່ອນຈາກການແຂ່ງຂັນທີ່ແຂ່ງຂັນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຜ່ອນຄາຍໄດ້. ມັນປະກອບດ້ວຍ 5 ຮອບເກມ mini ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມທ້າທາຍຂອງຕົນເອງ. ການເຮັດວຽກເປັນທີມແມ່ນສໍາຄັນຍ້ອນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເຮັດສໍາເລັດວຽກງານແລະເກັບກໍາໂມງເພື່ອເພີ່ມເວລາທີ່ຍັງເຫຼືອ. Mastering ແຕ່ລະ Party Mode Wave ອາດຈະປົດລັອກ Boss Wave ທີ່ລັບໆ, ເອົາທັກສະຂອງ Crash veterans ໄປສູ່ການທົດສອບສູງສຸດ.
Party Mode Rounds ມີການຫຼິ້ນເກມປະເພດຕ່າງໆ. ໃນການແລ່ນຄວາມໄວ, ຜູ້ນແລ່ນຜ່ານແຜ່ນຄວາມໄວໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ເບກເກີ ແລະກ່ອງ nitro. Cookin ແມ່ນຫຍັງ? ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເກັບກໍາສ່ວນປະ ກອບສໍາສະເພາະແລະເພີ່ມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນຫມໍ້ທີ່ເດີນທາງໄປທົ່ວແຜນທີ່. ເອົາ Lit ທ້າທາຍຜູ້ຫຼິ້ນໃຫ້ໃຊ້ທຽນເພື່ອສ່ອງໂຄມໄຟທີ່ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ທົ່ວຫໍຄອຍກ່ອນທີ່ເວລາຈະຫມົດລົງ. ໃນ Dig It, ຜູ້ນຄົ້ນຫາກະດູກທີ່ຝັງໄວ້ແລະປະກອບມັນຄືນໃຫມ່ໃນສູນກາງເພື່ອຄົ້ນພົບໂຄງກະດູກເຕັມ. ສຸດທ້າຍ, Balloon Bounce, ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນພາຍຫຼັງໃນລະດູການ 2, ເຮັດວຽກໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍການໂດດຂ້າມປູມເປົ້າເພື່ອຄະແນນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ລະດູການ 2 ແນະນໍາ hero ໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Ripto. ລັກສະນະນີ້, ຊົມເຊີຍຈາກຈັກກະວານ Spyro, wields scepter ແລະມີສະກົດຄໍາທີ່ຕາຍແລ້ວແລະມີອໍານາດ. ຄວາມສາມາດຂອງ Ripto ລວມມີການຍິງບັ້ງໄຟ, ຟ້າຜ່າ, ແລະສ້າງຄື້ນຊູນາມິ. ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສາມາດສົມທົບຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປົດປ່ອຍຄອມໂບທີ່ຮ້າຍກາດ. Ripto ຈະມີໃຫ້ໃນພາຍຫຼັງໃນລະດູການ.
ເພື່ອເສີມຄຸນສົມບັດການຫຼິ້ນເກມໃໝ່, ຊີຊັນ 2 ສະເໜີແຜນທີ່ໃໝ່ສອງອັນ: Waste Deep ແລະ Jazz Junction. Waste Deep ເອົາຜູ້ຫຼິ້ນໄປສູ່ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາອັນຕະລາຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການທົດລອງຂອງ Cortex, ໃນຂະນະທີ່ Jazz Junction ແມ່ນແຜນທີ່ໃນຕອນກາງຄືນທີ່ມີຊີວິດຊີວາທີ່ມີບັນຍາກາດ jazz. ແຕ່ລະແຜນທີ່ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍແລະຄວາມແປກໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ.
ສຸດທ້າຍ, ຊີຊັນ 2 ມາພ້ອມກັບ Battle Pass 100 ຊັ້ນ, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດປົດລັອກສະກິນໃໝ່, ເຄື່ອງສຳອາງ, ເພງ ແລະອື່ນໆອີກ. Battle Pass ສາມາດໄດ້ຮັບຜ່ານ Crash Team Rumble Deluxe Edition ຫຼືຊື້ແຍກຕ່າງຫາກ.
Crash Team Rumble Season 2 ຕອນນີ້ຖ່າຍທອດສົດແລ້ວ, ນຳເອົາເນື້ອໃນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນມາສູ່ເກມ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນແຟນຂອງການແຂ່ງຂັນທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼືການຫຼິ້ນເກມທີ່ຮ່ວມມືກັນ, ການອັບເດດນີ້ມີບາງຢ່າງໃຫ້ກັບຜູ້ມັກ Crash ທຸກຄົນ. ຢ່າພາດການດໍາເນີນການ!
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ທີ່ມາ 1: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2: ແນວໂນ້ມການຫຼິ້ນເກມ]