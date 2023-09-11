ຄວາມຜິດຫວັງທີ່ເກີດຂື້ນໃຫມ່ຍ້ອນວ່າຮ້ານ Dunnes ບໍ່ມີການອັບເດດກ່ຽວກັບວັນເປີດຄືນໃຫມ່ສໍາລັບສູນການຄ້າ Ferrybank

Cllr Ger Frisby ໄດ້ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຂອງລາວທີ່ຂາດການສື່ສານຈາກຮ້ານ Dunnes ກ່ຽວກັບວັນທີເປີດຄືນໃຫມ່ສໍາລັບສູນການຄ້າ Ferrybank. ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິການຢູ່ Kilkenny County Council, Denis Malone, ຢືນຢັນວ່າລາວໄດ້ຂຽນໄປຫາ Dunnes Stores ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບກັບ.
Cllr Frisby ໄດ້ກ່າວວ່າການເປີດສູນການຄ້າ Ferrybank ຄືນໃໝ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນຂອງການປິດສະໜາສຳລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄາດຫວັງແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະພາທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບຮ້ານ Dunnes, ບໍ່ມີການຕອບສະຫນອງ.
Denis Malone ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ Dunnes Stores ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນ ແລະ, ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະພົວພັນກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວຈະພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ພວກເຂົາອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ.
ສູນການຄ້າ Ferrybank, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊາຍແດນຂອງ Kilkenny ແລະ Waterford, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຫວ່າງເປົ່ານັບຕັ້ງແຕ່ການສໍາເລັດໃນປີ 2008. ບໍ່ດົນມານີ້, Dunnes Stores ໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າເປັນຜູ້ຊື້ຂອງສະລັບສັບຊ້ອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະດຳເນີນວຽກງານແກ້ໄຂຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ວັນເວລາເປີດບໍລິການຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະກາດເທື່ອ.
ວິສະວະກອນເຂດ Stan Cullen ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສະພາວ່າການປັບປຸງຕ່າງໆໄດ້ຖືກເຮັດ, ເຊັ່ນ: ການປັບຄ່າທາງເຂົ້າເພື່ອຍົກລະດັບການເຂົ້າເຖິງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການກວດກາໄຟແລະສັນຍານເຕືອນຄວາມປອດໄພ.
ການຂາດການສື່ສານຈາກຮ້ານ Dunnes ເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າຜິດຫວັງສໍາລັບທັງສະພາແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ກະຕືລືລົ້ນລໍຖ້າການເປີດຄືນໃຫມ່ຂອງສູນການຄ້າ Ferrybank. ເຖິງວ່າຈະມີບໍລິສັດຢູ່ໃນສິດທິຂອງຕົນທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກທ້ອງຖິ່ນ, ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະມີສາຍການສື່ສານເປີດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ບົດຄວາມທີ່ມາ] (URL: oected)
- ຄໍານິຍາມ:
– ສູນການຄ້າ Ferrybank: ສູນການຄ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊາຍແດນ Kilkenny-Waterford.
– ຮ້ານ Dunnes: ບໍລິສັດຂາຍຍ່ອຍທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຊື້ສູນການຄ້າ Ferrybank.
– ສະພາຄາວຕີ້ Kilkenny: ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານຂອງຄາວຕີ້ Kilkenny.