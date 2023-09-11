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ຄວາມຜິດຫວັງທີ່ເກີດຂື້ນໃຫມ່ຍ້ອນວ່າຮ້ານ Dunnes ບໍ່ມີການອັບເດດກ່ຽວກັບວັນເປີດຄືນໃຫມ່ສໍາລັບສູນການຄ້າ Ferrybank

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ຄວາມຜິດຫວັງທີ່ເກີດຂື້ນໃຫມ່ຍ້ອນວ່າຮ້ານ Dunnes ບໍ່ມີການອັບເດດກ່ຽວກັບວັນເປີດຄືນໃຫມ່ສໍາລັບສູນການຄ້າ Ferrybank

Cllr Ger Frisby ໄດ້ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຂອງລາວທີ່ຂາດການສື່ສານຈາກຮ້ານ Dunnes ກ່ຽວກັບວັນທີເປີດຄືນໃຫມ່ສໍາລັບສູນການຄ້າ Ferrybank. ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິການຢູ່ Kilkenny County Council, Denis Malone, ຢືນຢັນວ່າລາວໄດ້ຂຽນໄປຫາ Dunnes Stores ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບກັບ.

Cllr Frisby ໄດ້ກ່າວວ່າການເປີດສູນການຄ້າ Ferrybank ຄືນໃໝ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນຂອງການປິດສະໜາສຳລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄາດຫວັງແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະພາທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບຮ້ານ Dunnes, ບໍ່ມີການຕອບສະຫນອງ.

Denis Malone ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ Dunnes Stores ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນ ແລະ, ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະພົວພັນກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວຈະພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ພວກເຂົາອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ.

ສູນການຄ້າ Ferrybank, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊາຍແດນຂອງ Kilkenny ແລະ Waterford, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຫວ່າງເປົ່ານັບຕັ້ງແຕ່ການສໍາເລັດໃນປີ 2008. ບໍ່ດົນມານີ້, Dunnes Stores ໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າເປັນຜູ້ຊື້ຂອງສະລັບສັບຊ້ອນ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ​ຢູ່​ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວ, ​ແຕ່​ວັນ​ເວລາ​ເປີດ​ບໍລິການ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ປະກາດ​ເທື່ອ.

ວິສະວະກອນເຂດ Stan Cullen ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສະພາວ່າການປັບປຸງຕ່າງໆໄດ້ຖືກເຮັດ, ເຊັ່ນ: ການປັບຄ່າທາງເຂົ້າເພື່ອຍົກລະດັບການເຂົ້າເຖິງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການກວດກາໄຟແລະສັນຍານເຕືອນຄວາມປອດໄພ.

ການຂາດການສື່ສານຈາກຮ້ານ Dunnes ເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າຜິດຫວັງສໍາລັບທັງສະພາແລະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ກະຕືລືລົ້ນລໍຖ້າການເປີດຄືນໃຫມ່ຂອງສູນການຄ້າ Ferrybank. ເຖິງວ່າຈະມີບໍລິສັດຢູ່ໃນສິດທິຂອງຕົນທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກທ້ອງຖິ່ນ, ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະມີສາຍການສື່ສານເປີດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– [ບົດຄວາມທີ່ມາ] (URL: oected)
- ຄໍາ​ນິ​ຍາມ​:
– ສູນການຄ້າ Ferrybank: ສູນການຄ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊາຍແດນ Kilkenny-Waterford.
– ຮ້ານ Dunnes: ບໍລິສັດຂາຍຍ່ອຍທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຊື້ສູນການຄ້າ Ferrybank.
– ສະພາຄາວຕີ້ Kilkenny: ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານຂອງຄາວຕີ້ Kilkenny.

By Vicky Stavropoulou

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