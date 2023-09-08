Laurence Rogers, ຄົນທີ່ມັກລົດຍົນຊາວອົດສະຕຣາລີ, ເປັນເຈົ້າຂອງຄວາມພາກພູມໃຈໃນຄໍເລັກຊັນລົດຄລາສສິກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ເຮືອປະຈຸບັນຂອງລາວປະກອບມີ Chrysler Valiant Ute ປີ 1969, 1970 Chrysler Valiant Wayfarer Ute, 1974 Chrysler Valiant Charger, ແລະ 2006 Subaru WRX Club Spec 9. Rogers ຍັງແບ່ງປັນການຜະຈົນໄພລົດຍົນຂອງລາວຢູ່ໃນບັນຊີ Instagram ຂອງລາວ, @74.heychargerXNUMX.
ຈຸດເດັ່ນຂອງການເກັບກໍາຂອງ Rogers ແມ່ນ Project Cactus, 1969 Chrysler Valiant Ute ທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູທີ່ສວຍງາມ. ຍານພາຫະນະ vintage ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບການອອກແບບຄລາສສິກແລະເປັນຕົວແທນຂອງຍຸກທີ່ສໍາຄັນໃນປະຫວັດສາດລົດຍົນ. Rogers ໄດ້ລົງທຶນເວລາ ແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການບູລະນະລົດຄັນນີ້ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງ່າງາມໃນອະດີດ, ຮັບປະກັນວ່າມັນຍັງຄົງເປັນມໍລະດົກຂອງລົດຍົນທີ່ໜ້າຮັກ.
ນອກເຫນືອຈາກໂຄງການ Cactus, Rogers ຍັງເປັນເຈົ້າຂອງ 'Lenny,' ເປັນ 1970 Chrysler Valiant Wayfarer Ute. ຍານພາຫະນະນີ້ແມ່ນເປັນຫຼັກຖານອີກອັນຫນຶ່ງຕໍ່ກັບຄວາມມັກຂອງ Rogers ສໍາລັບຍານພາຫະນະ vintage, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງລາວທີ່ຈະຮັກສາລົດຄລາສສິກແລະສະເໜ່ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ.
ການລວບລວມຂອງ Rogers ແມ່ນລົດຄລາສສິກອີກສອງຄັນ: ເປັນ 1974 Chrysler Valiant Charger ແລະ 2006 Subaru WRX Club Spec 9. ຍານພາຫະນະເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບເຮືອຂອງລາວ, ດ້ວຍ Charger ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຍຸກລົດກ້າມແລະ WRX ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດທີ່ທັນສະໄຫມ. ລົດຍົນ.
ໃນຖານະເປັນນັກຂຽນບາງຄັ້ງສໍາລັບ Autopian, Rogers ປະສົມປະສານຄວາມຮັກຂອງລາວສໍາລັບລົດກັບພອນສະຫວັນຂອງລາວສໍາລັບການຂຽນ. ບົດຄວາມຂອງລາວໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະທັດສະນະທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ລົດຍົນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນແລະຄວາມບັນເທີງ.
ການສະສົມລົດຄລາສສິກທີ່ປະທັບໃຈຂອງ Laurence Rogers ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມັກອັນບໍ່ຫວັ່ນໄຫວຂອງລາວທີ່ມີຕໍ່ລົດ ແລະອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ. ຜ່ານບັນຊີ Instagram ຂອງລາວແລະການປະກອບສ່ວນກັບ Autopian, ລາວຍັງສືບຕໍ່ແບ່ງປັນຄວາມຮັກຂອງລາວຕໍ່ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນອື່ນໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບັນຊີ Instagram ຂອງ Laurence Rogers, @heycharger74