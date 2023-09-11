ມໍລະດົກຂອງ Dolly the Sheep: ການປະຕິວັດການແພດຟື້ນຟູ

ສາດສະດາຈານ Sir Ian Wilmut, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ສ້າງ Dolly the Sheep, ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຕົວທໍາອິດຂອງໂລກ, ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນອາຍຸ 79 ປີ. ການເຮັດວຽກທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງລາວຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ Roslin ໃນ Edinburgh ບໍ່ພຽງແຕ່ນໍາໄປສູ່ການເກີດຂອງ Dolly ແຕ່ຍັງສ້າງພື້ນຖານ. ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຈຸລັງລໍາຕົ້ນແລະຢາຟື້ນຟູ.
ການແພດຟື້ນຟູ, ສາຂາທີ່ບຸກເບີກໂດຍສາດສະດາຈານ Wilmut, ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຟື້ນຟູເນື້ອເຍື່ອທີ່ຖືກທໍາລາຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະເຫນີວິທີການປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸແລະສົ່ງເສີມຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.
ການສ້າງ Dolly ໃນປີ 1996 ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນຜົນສໍາເລັດທາງວິທະຍາສາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງສະຕະວັດທີ 20. ສາດສະດາຈານ Wilmut ແລະທີມງານຂອງລາວໄດ້ນໍາໃຊ້ຈຸລັງຈາກຕ່ອມ mammary ຂອງແກະໃຫຍ່ທີ່ຕາຍແລ້ວເພື່ອສ້າງເປັນສັດທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີພັນທຸກໍາ. ຂະບວນການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາ DNA ຂອງຈຸລັງຜູ້ໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນໄຂ່ແກະທີ່ຫວ່າງເປົ່າ, ກະຕຸ້ນມັນດ້ວຍໄຟຟ້າແລະສານເຄມີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາມັນເຂົ້າໄປໃນແກະຕົວແທນຈົນກ່ວາມັນຫມົດອາຍຸ.
ໃນຂະນະທີ່ການເກີດຂອງ Dolly ໄດ້ຖືກສະຫຼອງເປັນຈຸດສໍາຄັນທາງວິທະຍາສາດ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການໂຄນຂອງມະນຸດ. ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ Bill Clinton ໄດ້ປະກາດ ຫ້າມການ ທົດ ລອງ ໂຄນ ມະນຸດ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ, ໂດຍ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ຄວາມ ກັງ ວົນ ຂອງ ຫລາຍ ຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສາດສະດາຈານ Wilmut ເນັ້ນຫນັກວ່າການສ້າງ Dolly ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ມະນຸດດີຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນການຄົ້ນຫາການປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ອ່ອນເພຍ.
ສາດສະດາຈານ Wilmut ຈິນຕະນາການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດຽວກັນທີ່ນໍາເອົາ Dolly ໄປສູ່ຊີວິດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສະຫມອງແລະເນື້ອເຍື່ອກ້າມເນື້ອທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປູກເຂົ້າໄປໃນຄົນເຈັບ. ລາວຫວັງວ່າຈະປ່ຽນຈຸລັງຈາກຄົນເຈັບທີ່ທົນທຸກຈາກພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ Parkinson's ໄປສູ່ສະພາບຂອງ embryonic ແລະນໍາພາມັນໄປສູ່ຈຸລັງເສັ້ນປະສາດທີ່ສາມາດທົດແທນສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍຂອງສະຫມອງ.
ໃນຂະນະທີ່ການ cloning ການປິ່ນປົວໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸ embryonic ຂອງມະນຸດປະເຊີນກັບການຂັດແຍ້ງແລະຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ມາໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບ Induced Pluripotent Stem Cells (IPS). ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ປະຕິບັດຕົວຄືກັບຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງ embryonic ແຕ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ cloning. ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຸລັງທີ່ຫລາກຫລາຍໂດຍໃຊ້ IPS, ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບຂອງພວກເຂົາກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການທົດລອງທາງດ້ານການຊ່ວຍ.
ເມື່ອເບິ່ງຄືນ, ການເກີດຂອງ Dolly ອາດຈະບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາການປ່ຽນແປງແບບວິໄສທັດ, ໂດຍບໍ່ມີກອງທັບຂອງ clones ຫຼືການປິ່ນປົວທີ່ມະຫັດສະຈັນເກີດຂື້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງ Dolly ເປັນສັນຍາລັກວິທະຍາສາດຍັງຄົງຢູ່, ເປັນສັນຍາລັກຂອງຜົນສໍາເລັດຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະຖາບັນ Roslin. ວຽກງານຂອງພວກເຂົາໄດ້ກະຕຸ້ນການປະຕິວັດໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດທີ່ແນ່ນອນວ່າຈະປະກອບສ່ວນຕໍ່ສຸຂະພາບແລະສະຫວັດດີການຂອງບຸກຄົນນັບບໍ່ຖ້ວນໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບໂດຍ Pallab Ghosh: [SOURCE]