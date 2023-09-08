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Cisco ເຕືອນກ່ຽວກັບຊ່ອງໂຫວ່ Zero-Day ທີ່ຖືກຂູດຮີດໂດຍການດໍາເນີນງານ Ransomware

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Cisco ເຕືອນກ່ຽວກັບຊ່ອງໂຫວ່ Zero-Day ທີ່ຖືກຂູດຮີດໂດຍການດໍາເນີນງານ Ransomware

Cisco ໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນກ່ຽວກັບຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ບໍ່ມີວັນ, ທີ່ມີຊື່ວ່າ CVE-2023-20269, ໃນ Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) ແລະ Cisco Firepower Threat Defense (FTD). ຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ຖືກຂູດຮີດຢ່າງຈິງຈັງໂດຍການປະຕິບັດງານຂອງ ransomware ເພື່ອຊອກຫາການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຂະໜາດກາງມີຜົນຕໍ່ຄຸນສົມບັດ VPN ຂອງລະບົບ Cisco ເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີທາງໄກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສາມາດທຳການໂຈມຕີດ້ວຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນບັນຊີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້.

ໂດຍການເຂົ້າຫາບັນຊີເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດສ້າງເຊດຊັນ SSL VPN ທີ່ບໍ່ມີລູກຄ້າພາຍໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກທໍາລາຍ, ເຊິ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ຜົນສະທ້ອນຕ່າງໆຕາມການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ gangs ransomware, ເຊັ່ນ Akira ແລະ Lockbit, ກໍາລັງເປົ້າຫມາຍເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດຕົ້ນຕໍໂດຍຜ່ານອຸປະກອນ Cisco VPN, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.

ຂໍ້ບົກພ່ອງ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສ່ວນຕິດຕໍ່ບໍລິການເວັບຂອງ Cisco ASA ແລະ Cisco FTD ອຸປະກອນ, ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບຕໍ່ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການອະນຸຍາດ, ແລະການບັນຊີ (AAA). ການແຍກຫນ້າທີ່ AAA ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກຄຸນສົມບັດຊອບແວອື່ນໆເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການພິສູດຢືນຢັນໄປຫາສ່ວນຕິດຕໍ່ການບໍລິການເວັບ, ທໍາລາຍອົງປະກອບການອະນຸຍາດ. ຂໍ້ບົກພ່ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຈໍາກັດ brute force ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວໂດຍບໍ່ມີການຈໍາກັດອັດຕາຫຼືກົນໄກການສະກັດ.

ໃນຂະນະທີ່ Cisco ໄດ້ຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ບໍ່ມີວັນນີ້ ແລະໄດ້ໃຫ້ການແກ້ໄຂໃນຂ່າວຄວາມປອດໄພຊົ່ວຄາວ, ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍ. ໃນເວລານີ້, ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ບົກພ່ອງໂດຍການປະຕິບັດມາດຕະການເຊັ່ນ: ການໃຊ້ນະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງແບບໄດນາມິກ (DAP) ເພື່ອຢຸດອຸໂມງ VPN ທີ່ມີນະໂຍບາຍກຸ່ມສະເພາະ, ປັບການຕັ້ງຄ່າການເຂົ້າເຖິງໃນນະໂຍບາຍກຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະນໍາໃຊ້ຂໍ້ຈໍາກັດກັບຖານຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ LOCAL. . Cisco ຍັງແນະນຳໃຫ້ຮັກສາໂປຣໄຟລ໌ VPN ເຂົ້າເຖິງໄລຍະໄກເລີ່ມຕົ້ນ ແລະເປີດການພິສູດຢືນຢັນຕົວຕົນແບບຫຼາຍປັດໃຈ (MFA) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

(ທີ່ມາ: Cisco Advisory)

ນິຍາມ:
– Cisco Adaptive Security Appliance (ASA): ອຸ​ປະ​ກອນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ລວມ firewall, VPN, ແລະ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ບຸກ​ລຸກ.
– Cisco Firepower Threat Defense (FTD): ຮູບ​ພາບ​ຊອບ​ແວ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ທີ່​ລວມ firewall, VPN, ແລະ​ລັກ​ສະ​ນະ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ບຸກ​ລຸກ.
– Zero-day vulnerability: ຊ່ອງໂຫວ່ຂອງຊອບແວທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຂາຍ ຫຼືຜູ້ພັດທະນາ, ເຊິ່ງເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດຂູດຮີດມັນກ່ອນທີ່ຈະມີ Patch ຫຼືອັບເດດອອກມາ.
– Ransomware: ປະເພດຂອງຊອບແວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະຕ້ອງການຄ່າໄຖ່ເພື່ອຟື້ນຟູການເຂົ້າເຖິງມັນ.
– VPN (Virtual Private Network): ເທັກໂນໂລຍີເຄືອຂ່າຍທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼືອຸປະກອນຜ່ານເຄືອຂ່າຍສາທາລະນະ ເຊັ່ນ: ອິນເຕີເນັດ.
– SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network): ເທັກໂນໂລຍີ VPN ທີ່ເຂົ້າລະຫັດໄວ້ທີ່ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນເຄືອຂ່າຍຈາກໄລຍະໄກທີ່ປອດໄພ.
– AAA (Authentication, ອະ​ນຸ​ຍາດ​, ແລະ​ການ​ບັນ​ຊີ​)​: ກອບ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ແລະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ລະ​ບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ແລະ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​, ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ກວດ​ສອບ​ຜູ້​ໃຊ້​, ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສິດ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​, ແລະ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​.

ໝາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ບໍ່ມີ URL ຕົ້ນສະບັບ.

By Robert Andrew

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