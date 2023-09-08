ຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ສໍາຄັນໃນ Cisco BroadWorks ເປີດໃຊ້ການປອມແປງຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ ແລະຜ່ານການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

ຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ສຳຄັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນແພລດຟອມການຈັດສົ່ງແອັບພລິເຄຊັນ Cisco BroadWorks ແລະແພລດຟອມບໍລິການ Cisco BroadWorks Xtended, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ໂຈມຕີທາງໄກປອມແປງຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ ແລະຂ້າມຜ່ານການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງນີ້, ຖືກລະບຸວ່າເປັນ CVE-2023-20238, ມີຄະແນນ CVSS ສູງສຸດ 10.0, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນ.
Cisco BroadWorks ແມ່ນແພລະຕະຟອມບໍລິການການສື່ສານເມຄທີ່ໃຊ້ໂດຍທຸລະກິດແລະຜູ້ບໍລິໂພກ, ໃນຂະນະທີ່ອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຄືແພລະຕະຟອມການຈັດສົ່ງແອັບພລິເຄຊັນແລະ BroadWorks Xtended Services Platform, ໃຫ້ບໍລິການເປັນເຄື່ອງມືການຈັດການແອັບຯແລະການເຊື່ອມໂຍງ. ການຂຸດຄົ້ນຈຸດອ່ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂົ່ມຂູ່ສາມາດປະຕິບັດຄໍາສັ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ຈັດການການຕັ້ງຄ່າຂອງຜູ້ໃຊ້, ແລະແມ້ກະທັ້ງການສໍ້ໂກງເງິນ.
ຊ່ອງໂຫວ່ດັ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບສະເພາະກັບແພລດຟອມ Cisco ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເມື່ອແອັບພລິເຄຊັນບາງອັນເຮັດວຽກຢູ່, ລວມທັງ AuthenticationService, BWCallCenter, BWReceptionist, CustomMediaFilesRetrieval, ModeratorClientApp, PublicECLQuery, PublicReporting, UCAPI, Xsi-Actions, Xsi-MMTiVel. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີອົງປະກອບ BroadWorks ອື່ນໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ CVE-2023-20238.
ສາເຫດຫຼັກຂອງຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນວິທີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ tokens ການເຂົ້າສູ່ລະບົບດຽວ (SSO) ທີ່ໃຊ້ໂດຍເວທີຕ່າງໆ. ໂດຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວທີ່ຖືກປອມແປງ, ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດຂຸດຄົ້ນຈຸດອ່ອນນີ້ໄດ້ໂດຍການພິສູດຢືນຢັນກັບແອັບພລິເຄຊັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການໂຈມຕີແມ່ນຂຶ້ນກັບສິດທິພິເສດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີທີ່ຖືກຫມູນໃຊ້, ດ້ວຍສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າເຖິງລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ ID ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບ Cisco BroadWorks ເປົ້າຫມາຍແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນສົບຜົນສໍາເລັດ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະຈໍາກັດກຸ່ມຂອງຜູ້ໂຈມຕີທີ່ເປັນໄປໄດ້, ມັນບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມສ່ຽງ.
Cisco ບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາໃດໆສໍາລັບຊ່ອງໂຫວ່ນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ປັບປຸງເປັນ AP.platform.23.0.1075.ap385341 ຖ້າໃຊ້ສາຂາ 23.0, ຫຼືກັບຮຸ່ນ 2023.06_1.333 ຫຼື 2023.07_1.332 ສໍາລັບສະບັບປ່ອຍເອກະລາດ (RI). ຜູ້ໃຊ້ໃນສາຂາ 22.0 ເກົ່າແມ່ນບໍ່ໄດ້ກໍານົດວ່າຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດຄວາມປອດໄພ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຍົກຍ້າຍໄປຫາການປ່ອຍທີ່ກໍານົດໄວ້.
ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີລາຍງານການຂຸດຄົ້ນຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງ CVE-2023-20238 ໃນປ່າທໍາມະຊາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຄວນນໍາໃຊ້ການອັບເດດທີ່ມີຢູ່ທັນທີເພື່ອປົກປ້ອງແພລະຕະຟອມ Cisco BroadWorks ຂອງພວກເຂົາ.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Cisco, Security Advisory [insert date]