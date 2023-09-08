Cerabyte, ເຊິ່ງເປັນການເລີ່ມຕົ້ນການເກັບຮັກສາຂອງເຢຍລະມັນທີ່ມຸ່ງຫວັງ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສັ່ນຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາ $ 500B ດ້ວຍການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາທີ່ອີງໃສ່ ceramic nanolayer. ບໍລິສັດອ້າງວ່າເຕັກໂນໂລຊີນະວັດກໍາຂອງຕົນຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງສູນຂໍ້ມູນ (TCO) ເປັນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ 75%. ດ້ວຍ CeraMemory cartridges ແລະ CeraTape ທີ່ຈະມາເຖິງ, Cerabyte ວາງແຜນທີ່ຈະປະຕິວັດຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ການປະຕິບັດ, ການເຂົ້າເຖິງ paradigms, ແລະແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງສູນຂໍ້ມູນ.
ກຸນແຈຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Cerabyte ແມ່ນຢູ່ໃນ nanolayers ອະນົງຄະທາດທີ່ເຮັດດ້ວຍເຊລາມິກ, ເຊິ່ງມີຄວາມຫນາພຽງແຕ່ 50-100 ອະຕອມ. ໂດຍການຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນເຊລາມິກຈາກ 100nm ຫາ 3nm bit size, Cerabyte ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຂໍ້ມູນຈາກ gigabytes ຕໍ່ຕາລາງຊັງຕີແມັດ (GB/cm2) ເປັນ terabytes ຕໍ່ຕາລາງຊັງຕີແມັດ (TB/cm2). ການປັບຂະຫນາດນີ້ຄາດວ່າຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຕະຫລັບຫມຶກ CeraMemory ສາມາດເກັບຮັກສາລະຫວ່າງ 10 petabytes (PB) ແລະ 100 PB, ແລະ CeraTape ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງເຖິງ 1 exabyte (EB) ຕໍ່ tape.
ເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນໃນ CeraMemory, Cerabyte ໃຊ້ເລເຊີຫຼືລໍາອະນຸພາກທີ່ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນ matrices ຄ້າຍຄືກັບລະຫັດ QR. ການອ່ານຂໍ້ມູນສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຫຼືກ້ອງຈຸລະທັດ beam ເອເລັກໂຕຣນິກ. ການເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າ beams particles ແລະກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກໂຕຣນິກຈະມີຄວາມຈໍາເປັນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງສຸດໃນແຜນທີ່ຖະຫນົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ນອກເຫນືອຈາກຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ເຕັກໂນໂລຢີຂອງ Cerabyte ຍັງມີປະສິດທິພາບພິເສດ. ບໍລິສັດອ້າງວ່າເຕັກໂນໂລຢີຂອງມັນສາມາດບັນລຸຄວາມໄວໃນການອ່ານແລະຂຽນໃນລະດັບ gigabytes ຕໍ່ວິນາທີ (GB/s). ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີລັກສະນະເປັນພະລັງງານຕ່ໍາ, ສັນຍາການດໍາເນີນງານພະລັງງານປະສິດທິພາບ.
ອີກດ້ານຫນຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງການເກັບຮັກສາເຊລາມິກແມ່ນຄວາມທົນທານແລະອາຍຸຍືນຂອງມັນ. Cerabyte ລະບຸວ່າສື່ຂອງມັນສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5,000 ປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງຕັ້ງແຕ່ -273°C (-460°F) ເຖິງ 300°C (570°F). ນອກຈາກນັ້ນ, CeraMemory ແມ່ນທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ເປັນກົດ, ສະພາບແວດລ້ອມ radioactive, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລົບກວນຂອງກໍາມະຈອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMP).
ໄສ້ຕອງ CeraMemory ຄ້າຍກັບແຜ່ນທີ່ມີເຄືອບເຊລາມິກ, ເຊິ່ງ, ເມື່ອກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຄ້າຍກັບບັດທີ່ມີຂະໜາດນາໂນ. ສໍາລັບ CeraTape, ມັນມີ substrate ຫນາ 5 µm ແລະການເຄືອບເຊລາມິກຫນາ 10 nm. tapes ຫຼາຍຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຂະຫນາດ TB/cm2.
Cerabyte ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຫຼິ້ນອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສ່ວນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະການຜະລິດ, ເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົນຕື່ມອີກ. ການນໍາສະເຫນີຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະມາເຖິງໃນກອງປະຊຸມນັກພັດທະນາບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 2023 ໃນ Fremont, California ແມ່ນມີຄວາມຄາດຫວັງສູງແລະຄາດວ່າຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້ານີ້.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເກັບຮັກສາທີ່ອີງໃສ່ ceramic nanolayer ຂອງ Cerabyte ນໍາສະເຫນີການແກ້ໄຂພື້ນຖານທີ່ສັນຍາວ່າຈະປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ. ຖ້າການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຂົາຖືເປັນຄວາມຈິງ, ເຕັກໂນໂລຢີມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຂໍ້ມູນ, ແລະສະຫນອງການປະຕິບັດພິເສດແລະຄວາມທົນທານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Blocks ແລະ Files (h/t): [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
- ເວັບໄຊທ໌ Cerabyte: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]