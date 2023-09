CD Projekt ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ PC ກວດເບິ່ງເຄື່ອງເຈາະຂອງພວກເຂົາກ່ອນການເປີດຕົວການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ Cyberpunk 2077

CD Projekt, ຜູ້ພັດທະນາ Cyberpunk 2077, ໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ PC ກ່ອນການເປີດຕົວຂອງ Phantom Liberty expansion ແລະການປັບປຸງ 2.0. ຜູ້ຂຽນໂປລແກລມສາກໄຟ Filip Pierściński ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນກວດເບິ່ງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງພວກເຂົາສອງຄັ້ງເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມຮ້ອນ.

Pierściński ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ PC ດໍາເນີນການທົດສອບ benchmarking ເຊັ່ນ Cinebench ເພື່ອປະເມີນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວແລະການປັບປຸງໃຫມ່, ປະລິມານການເຮັດວຽກຂອງ CPU ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 90% ໃນທັງຫມົດ 8 cores. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຫຼືແມ້ກະທັ້ງລະບົບຂັດຂ້ອງຖ້າລະບົບຄວາມເຢັນບໍ່ສາມາດຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ຜະລິດໄດ້.

Cinebench, ຊຸດທົດສອບຂ້າມເວທີ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຮາດແວຂອງຄອມພິວເຕີ. ໂດຍການດໍາເນີນການທົດສອບນີ້, ຜູ້ນສາມາດກໍານົດວ່າລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດຮັກສາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເຮັດວຽກຂອງເກມໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, CD Projekt ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປັບປຸງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ PC ສໍາລັບ Cyberpunk 2077 ເພື່ອປະກອບມີການສະຫນັບສະຫນູນ SSDs ເປັນຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ໍາ. ການປັບປຸງນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຮາດແວທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການຂະຫຍາຍຕົວແລະການປັບປຸງທີ່ຈະມາເຖິງ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ Phantom Liberty ແມ່ນ DLC ທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງທີ່ມາພ້ອມກັບການເພີ້ມທີ່ສໍາຄັນທີ່ overhals ເກມພື້ນຖານ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະບັບ PC ຂອງ Cyberpunk 2077 ຈະກາຍເປັນຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນລະບົບ.

The release of Cyberpunk 2.0 and the Phantom Liberty expansion is scheduled for September 26 on PlayStation 5, Xbox Series X ແລະ S, ແລະ PC. ຜູ້ນ PC ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງເຈາະຂອງເຂົາເຈົ້າຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ມີປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CD Projekt, Cinebench.

