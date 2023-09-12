Pokémon Go: Mankey ສາມາດເປັນເງົາໄດ້!

ສະຫຼຸບສັງລວມ:
ໃນ Pokémon Go, ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດທີ່ຈະພົບກັບ Pokémon monkey ຫມູ, Mankey, ໃນທໍາມະຊາດ. ຂ່າວທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແມ່ນວ່າ Mankey ຍັງສາມາດເປັນເງົາ! ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດທີ່ຈະຈັບ Pokémon ລຸ້ນທີ່ເຫຼື້ອມເປັນເງົາ, ເຊິ່ງມີສີທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຕົວປົກກະຕິ. ຄຽງຄູ່ກັບ Mankey, ການວິວັດທະນາການຂອງມັນ, Primeape, ຍັງສາມາດເປັນເງົາ.
ດ້ວຍການແນະນໍາທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ Annihilape, ການວິວັດທະນາການສຸດທ້າຍຂອງ Mankey ແລະ Primeape ຈາກPokémon Scarlet ແລະ Violet, ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນການເກັບເຂົ້າຫນົມອົມ Mankey ໃນຄວາມຄາດຫວັງຂອງວິວັດທະນາການນີ້. ການເປີດຕົວຕົ້ນໆຂອງ Paldean Pokémon ໃນ Pokémon Go ແນະນໍາວ່າ Annihilape ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນຊີລາຍຊື່ໃນໄວໆນີ້.
ອັດຕາການເຫຼື້ອມສໍາລັບ Mankey ໃນPokémon Go ແມ່ນປະມານຫນຶ່ງໃນ 500, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍ The Silph Road. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Mankey ບໍ່ມີ "permaboost", ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ແມ່ນການວາງໄຂ່ທີ່ຫາຍາກແລະບໍ່ມີອັດຕາການເຫຼື້ອມເພີ່ມຂຶ້ນ. ການດຶງດູດPokémonທີ່ເຫຼື້ອມຫຼາຍຂື້ນແມ່ນອີງໃສ່ໂອກາດແບບສຸ່ມ, ເນື່ອງຈາກອັດຕາການຈັບ Pokémon ເຫຼື້ອມແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍນັກພັດທະນາ Niantic ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖືກເພີ່ມພຽງແຕ່ໃນລະຫວ່າງເຫດການພິເສດຫຼືການໂຈມຕີ.
ເພື່ອຮັກສາ Pokémon ເຫຼື້ອມທີ່ມີຢູ່, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດອ້າງອີງເຖິງລາຍການຂອງ LeekDuck, ເຊິ່ງສະຫນອງການແນະນໍາທາງສາຍຕາຂອງPokémonທີ່ມີເງົາທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່.
ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບPokémon Go, Polygon ສະຫນອງຊັບພະຍາກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນເພື່ອປັບປຸງການຫຼິ້ນເກມຂອງທ່ານ.
ນິຍາມ:
– Pokémon ເຫຼື້ອມ: Pokémon ມີສີສະຫຼັບທີ່ຫາຍາກກວ່າຄູ່ປົກກະຕິ.
– ເຂົ້າຫນົມຕ່າງໆ: ຊັບພະຍາກອນໃນ Pokémon Go ທີ່ສາມາດເກັບກໍາໄດ້ໂດຍການຈັບ Pokémon ຂອງຊະນິດໃດນຶ່ງແລະນໍາໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາຫຼືເພີ່ມພະລັງງານ Pokémon.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຖະຫນົນ Silph (ຜ່ານ Wayback ເຄື່ອງ)
– LeekDuck
- ໂພລີກອນ