ແຟນໆສາມາດເຂົ້າເຖິງ Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta ໄດ້ຟຣີຜ່ານ Twitch

ແຟນໆຂອງເກມແຟຣນໄຊສ໌ Call Of Duty ກໍາລັງຢູ່ໃນການປິ່ນປົວຍ້ອນວ່າຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເບຕ້າຂອງເກມທີ່ຄາດໄວ້ສູງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຟຣີ, Call Of Duty: Modern Warfare III. ເບຕ້າ, ເຊິ່ງຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງອາທິດແຍກກັນ, ຈະໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ລົດຊາດຂອງເກມທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສະໜອງຄຳຕິຊົມທີ່ມີຄຸນຄ່າໄດ້.

ທ້າຍອາທິດທໍາອິດຂອງເບຕ້າຈະສະເພາະກັບແຟນ PlayStation ແລະຈະຈັດຂຶ້ນຈາກເດືອນຕຸລາ 6 ຫາ 10 ຕຸລາ. ທ້າຍອາທິດທີສອງ, ເຊິ່ງຈະເປີດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນທັງຫມົດໃນ PlayStation, Xbox, ແລະ PC, ຈະດໍາເນີນການຈາກເດືອນຕຸລາ 12 ຫາ 16 ຕຸລາ. ການສັ່ງເກມລ່ວງໜ້າຈະຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງເບຕ້າ, ແຕ່ຍັງມີຂອງແຖມພິເສດໃນ Twitch ທີ່ໃຫ້ໂອກາດຊະນະໜຶ່ງໃນ 50,000 ລະຫັດເບຕ້າ.

ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຈກຂອງລາງວັນ, ແຟນໆຕ້ອງເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດ World Series Of Warzone ຢ່າງໜ້ອຍ 60 ນາທີໃນ Twitch. ພວກເຂົາຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ເວທີຂອງພວກເຂົາແລະບັນຊີ Twitch ກັບ Activision. ຄຽງຄູ່ກັບລະຫັດເບຕ້າ, ຜູ້ຊົມຈະມີໂອກາດໄດ້ຮັບຮາງວັນອື່ນໆເຊັ່ນ: ການເພີ່ມ XP, ເຄື່ອງໝາຍ, ແລະ ໜັງອາວຸດ.

Call Of Duty: Modern Warfare III is set to be release on November 10 for Xbox Series X/S, PlayStation 5, ແລະ PC. ເກມໃຫ້ບໍລິການເປັນພາກຕໍ່ໂດຍກົງຂອງ Modern Warfare II, ສືບຕໍ່ເລື່ອງຂອງ Captain Price ແລະທີມງານຂອງລາວໃນຂະນະທີ່ແນະນໍາການບິດ gameplay ໃຫມ່.

ແຟນໆລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນການເປີດຕົວຊຸດໃຫມ່ໃນ franchise Call Of Duty. ມີໂອກາດທົດລອງເກມກ່ອນໄວຜ່ານເບຕ້າ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດໄດ້ຮັບລົດຊາດຂອງການປະຕິບັດ ແລະໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ມີຄຸນຄ່າເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Call Of Duty ບັນຊີ Twitter – CharlieIntel