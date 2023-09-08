ວິທີການແກ້ໄຂລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ 14515 ໃນ Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 ຜູ້ຫຼິ້ນອາດຈະພົບລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ 14515, ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເຖິງການຈັບຄູ່ຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນ. ຄວາມຜິດພາດນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນແບບສຸ່ມແລະໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນ. ໂດຍປົກກະຕິມັນຈະປະກົດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ຫຼິ້ນພະຍາຍາມເຂົ້າໄປຈັບຄູ່.
ຄວາມຫມາຍຂອງລະຫັດຄວາມຜິດພາດ 14515 ແມ່ນວ່າເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ Modern Warfare 2 ແມ່ນ overloaded. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມເຂົ້າເຖິງການຈັບຄູ່ພ້ອມໆກັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແຖວການຈັບຄູ່ຖືກຄອບງຳ. ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນຂອງການໂຫຼດເກີນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: ໃນລະຫວ່າງເຫດການຫຼືການເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະດູການໃຫມ່.
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ບໍ່ມີການແກ້ໄຂທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບການແກ້ໄຂລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ 14515, ຍ້ອນວ່າມັນເປັນບັນຫາດ້ານເຊີຟເວີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີບາງຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານສາມາດປະຕິບັດເພື່ອພະຍາຍາມແລະແກ້ໄຂບັນຫາ. ທໍາອິດ, ຄວນກວດເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ MW2 Down Detector ຫຼືຫນ້າ Call of Duty Twitter ຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບການອັບເດດສະຖານະການເຊີຟເວີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຕິດຕາມຊ່ອງທາງການສະຫນັບສະຫນູນ Activision ຢ່າງເປັນທາງການສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະການເຊີຟເວີໃນປະຈຸບັນ.
ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການອົດທົນແລະລໍຖ້າການໂຫຼດຂອງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຫຼຸດລົງ. ຜູ້ຫຼິ້ນສ່ວນໃຫຍ່ພົບວ່າບັນຫາຈະແກ້ໄຂເອງໃນໄລຍະເວລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫາໃນທ້າຍຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດລອງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:
1. ອອກແລະ restart ເກມ.
2. Restart ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
3. ກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານ.
4. ປັບ router ຂອງທ່ານ.
5. ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບມີສາຍແທນ Wi-Fi.
6. ປັບການຕັ້ງຄ່າ firewall ຫຼື antivirus ຂອງທ່ານ.
ຜູ້ນບາງຄົນຍັງໄດ້ແນະນໍາການລ້າງ DNS ຂອງທ່ານຫຼືການຕິດຕັ້ງເກມໃຫມ່ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນສໍາລັບບັນຫານີ້ໂດຍສະເພາະ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ 14515 ໃນ Call of Duty: Modern Warfare 2 ສະແດງເຖິງການໂຫຼດຂອງເຊີບເວີຫຼາຍເກີນໄປ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂທີ່ຮັບປະກັນ, ການແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະຖານະພາບຂອງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍແລະການອົດທົນແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ບໍ່ມີ URL ໃຫ້