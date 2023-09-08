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ການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທັກສະ: CLMS ທົ່ວໂລກໃຫ້ອຳນາດແກ່ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແນວໃດ

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Sep 8, 2023
ການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທັກສະ: CLMS ທົ່ວໂລກໃຫ້ອຳນາດແກ່ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແນວໃດ

ການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທັກສະ: CLMS ທົ່ວໂລກໃຫ້ອຳນາດແກ່ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແນວໃດ

ໃນພູມສັນຖານທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງໂທລະຄົມແລະເຕັກໂນໂລຢີ, ບໍລິສັດໄດ້ຖືກທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຈະຢູ່ທາງຫນ້າຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ. ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະ, ເປັນບັນຫາທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນຂະແໜງນີ້, ໄດ້ກາຍເປັນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການມາເຖິງຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທົ່ວໂລກ (CLMS) ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສ້າງຊ່ອງຫວ່າງນີ້, ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຕະຫຼາດການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ດ້ານ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ໂທລະ​ຄົມ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ແມ່ນ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ຫຼາຍ​ດ້ານ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີຍັງສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າໃນອັດຕາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ແລະປັນຍາປະດິດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ການ​ສະໜອງ​ຄົນ​ງານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຊຳນານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ທັນ​ການ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ດ້ານ​ທັກ​ສະ​ມີ​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂວາງ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງທັກສະທີ່ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ ແລະທັກສະທີ່ຄົນງານມີສາມາດຂັດຂວາງການປະດິດສ້າງ, ຂັດຂວາງການເຕີບໂຕ, ແລະແມ້ກະທັ້ງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທຸລະກິດ.

ເຂົ້າສູ່ CLMS ທົ່ວໂລກ, ການແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງເກມທີ່ຊ່ວຍສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທັກສະ. Global CLMS ເປັນແພລະຕະຟອມທີ່ສົມບູນແບບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດຈັດການແລະພັດທະນາທັກສະຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມັນສະຫນອງຊຸດຂອງເຄື່ອງມືສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດ, ການຄຸ້ມຄອງການຮຽນຮູ້, ແລະການພັດທະນາພອນສະຫວັນ, ທັງຫມົດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ CLMS ທົ່ວໂລກແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງທັກສະພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງ. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທັກສະໃນປະຈຸບັນຂອງພະນັກງານແລະປຽບທຽບກັບທັກສະທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດໃນອະນາຄົດຂອງບໍລິສັດ, CLMS ທົ່ວໂລກສາມາດກໍານົດບ່ອນທີ່ຊ່ອງຫວ່າງຢູ່. ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດພັດທະນາໂຄງການການຝຶກອົບຮົມເປົ້າຫມາຍເພື່ອຍົກລະດັບແຮງງານຂອງພວກເຂົາ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາມີທັກສະທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຂັບເຄື່ອນທຸລະກິດໄປຂ້າງຫນ້າ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, CLMS ທົ່ວໂລກຍັງໃຫ້ລະບົບການຈັດການການຮຽນຮູ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ລະບົບນີ້ສະຫນອງຫຼັກສູດອອນໄລນ໌ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ, ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຕາມຈັງຫວະຂອງຕົນເອງແລະໃນເວລາຂອງຕົນເອງ. ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງວິທີການນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຂະແຫນງການໂທລະຄົມນາຄົມແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໄວ, ເຊິ່ງພະນັກງານມັກຈະຕ້ອງການທັກສະໃຫມ່ຢ່າງໄວວາເພື່ອໃຫ້ທັນກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ.

ນອກຈາກນັ້ນ, CLMS ທົ່ວໂລກຍັງສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາພອນສະຫວັນ. ໂດຍການກໍານົດພະນັກງານທີ່ມີທ່າແຮງສູງແລະສະຫນອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີເສັ້ນທາງການຮຽນຮູ້ສ່ວນບຸກຄົນ, ບໍລິສັດສາມາດບໍາລຸງລ້ຽງພອນສະຫວັນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະກະກຽມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບບົດບາດຜູ້ນໍາ. ວິທີການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍສ້າງຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາພະນັກງານ, ຍ້ອນວ່າຜູ້ອອກແຮງງານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຢູ່ກັບບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນການພັດທະນາຂອງພວກເຂົາ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, CLMS ທົ່ວໂລກແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດຊ່ວຍບໍລິສັດໂທລະຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສ້າງຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະ. ໂດຍການສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດ, ການຄຸ້ມຄອງການຮຽນຮູ້, ແລະການພັດທະນາພອນສະຫວັນ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດປູກຝັງແຮງງານທີ່ມີທັກສະສູງທີ່ສາມາດຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງແລະການເຕີບໂຕ. ໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະຍັງສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງ, ບົດບາດຂອງ CLMS ທົ່ວໂລກໃນການໃຫ້ອຳນາດແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆເພື່ອກ້າວໄປສູ່ສິ່ງທ້າທາຍນີ້ຈະກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຍິ່ງຂຶ້ນ.

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