ການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທັກສະ: CLMS ທົ່ວໂລກໃຫ້ອຳນາດແກ່ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແນວໃດ
ໃນພູມສັນຖານທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງໂທລະຄົມແລະເຕັກໂນໂລຢີ, ບໍລິສັດໄດ້ຖືກທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຈະຢູ່ທາງຫນ້າຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ. ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະ, ເປັນບັນຫາທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນຂະແໜງນີ້, ໄດ້ກາຍເປັນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການມາເຖິງຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທົ່ວໂລກ (CLMS) ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສ້າງຊ່ອງຫວ່າງນີ້, ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຕະຫຼາດການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານທັກສະໃນຂະແໜງການໂທລະຄົມແລະເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນເປັນບັນຫາຫຼາຍດ້ານ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີຍັງສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າໃນອັດຕາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ແລະປັນຍາປະດິດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການສະໜອງຄົນງານທີ່ມີຄວາມຊຳນານເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ທັນທັນການ, ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະມີຄວາມກວ້າງຂວາງ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງທັກສະທີ່ນາຍຈ້າງຕ້ອງການ ແລະທັກສະທີ່ຄົນງານມີສາມາດຂັດຂວາງການປະດິດສ້າງ, ຂັດຂວາງການເຕີບໂຕ, ແລະແມ້ກະທັ້ງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທຸລະກິດ.
ເຂົ້າສູ່ CLMS ທົ່ວໂລກ, ການແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງເກມທີ່ຊ່ວຍສ້າງຊ່ອງຫວ່າງທັກສະ. Global CLMS ເປັນແພລະຕະຟອມທີ່ສົມບູນແບບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດຈັດການແລະພັດທະນາທັກສະຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມັນສະຫນອງຊຸດຂອງເຄື່ອງມືສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດ, ການຄຸ້ມຄອງການຮຽນຮູ້, ແລະການພັດທະນາພອນສະຫວັນ, ທັງຫມົດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ CLMS ທົ່ວໂລກແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງທັກສະພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງ. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທັກສະໃນປະຈຸບັນຂອງພະນັກງານແລະປຽບທຽບກັບທັກສະທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດໃນອະນາຄົດຂອງບໍລິສັດ, CLMS ທົ່ວໂລກສາມາດກໍານົດບ່ອນທີ່ຊ່ອງຫວ່າງຢູ່. ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດພັດທະນາໂຄງການການຝຶກອົບຮົມເປົ້າຫມາຍເພື່ອຍົກລະດັບແຮງງານຂອງພວກເຂົາ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາມີທັກສະທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຂັບເຄື່ອນທຸລະກິດໄປຂ້າງຫນ້າ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, CLMS ທົ່ວໂລກຍັງໃຫ້ລະບົບການຈັດການການຮຽນຮູ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ລະບົບນີ້ສະຫນອງຫຼັກສູດອອນໄລນ໌ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ, ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຕາມຈັງຫວະຂອງຕົນເອງແລະໃນເວລາຂອງຕົນເອງ. ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງວິທີການນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຂະແຫນງການໂທລະຄົມນາຄົມແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໄວ, ເຊິ່ງພະນັກງານມັກຈະຕ້ອງການທັກສະໃຫມ່ຢ່າງໄວວາເພື່ອໃຫ້ທັນກັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ.
ນອກຈາກນັ້ນ, CLMS ທົ່ວໂລກຍັງສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາພອນສະຫວັນ. ໂດຍການກໍານົດພະນັກງານທີ່ມີທ່າແຮງສູງແລະສະຫນອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີເສັ້ນທາງການຮຽນຮູ້ສ່ວນບຸກຄົນ, ບໍລິສັດສາມາດບໍາລຸງລ້ຽງພອນສະຫວັນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະກະກຽມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບບົດບາດຜູ້ນໍາ. ວິທີການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍສ້າງຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາພະນັກງານ, ຍ້ອນວ່າຜູ້ອອກແຮງງານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຢູ່ກັບບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນການພັດທະນາຂອງພວກເຂົາ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, CLMS ທົ່ວໂລກແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດຊ່ວຍບໍລິສັດໂທລະຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສ້າງຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະ. ໂດຍການສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດ, ການຄຸ້ມຄອງການຮຽນຮູ້, ແລະການພັດທະນາພອນສະຫວັນ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດປູກຝັງແຮງງານທີ່ມີທັກສະສູງທີ່ສາມາດຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງແລະການເຕີບໂຕ. ໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະຍັງສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງ, ບົດບາດຂອງ CLMS ທົ່ວໂລກໃນການໃຫ້ອຳນາດແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆເພື່ອກ້າວໄປສູ່ສິ່ງທ້າທາຍນີ້ຈະກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຍິ່ງຂຶ້ນ.