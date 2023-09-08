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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງ: ເທັກໂນໂລຍີ ແລະການວິເຄາະການຄາດເດົາກຳລັງປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໂລກແນວໃດ

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Sep 8, 2023
ການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງ: ເທັກໂນໂລຍີ ແລະການວິເຄາະການຄາດເດົາກຳລັງປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໂລກແນວໃດ

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ການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງ: ເທັກໂນໂລຍີ ແລະການວິເຄາະການຄາດເດົາກຳລັງປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໂລກແນວໃດ

ໃນ​ຍຸກ​ທີ່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​, ຂະ​ແຫນງ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແມ່ນ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​. ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການລວມເອົາເຕັກໂນໂລຢີແລະການວິເຄາະການຄາດເດົາ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງມືໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ. ການປະຕິວັດດິຈິຕອລກໍາລັງຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ດີຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານເຊັ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງ, ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໄດ້, ແລະຄຸນນະພາບຂອງການດູແລ.

ການວິເຄາະການຄາດເດົາ, ສາຂາຂອງການວິເຄາະແບບພິເສດທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນແລະປະຫວັດສາດເພື່ອຄາດຄະເນກິດຈະກໍາ, ພຶດຕິກໍາແລະແນວໂນ້ມ, ແມ່ນຢູ່ແຖວຫນ້າຂອງການປ່ຽນແປງນີ້. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງຂໍ້ມູນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສາມາດຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຈັບ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ແລະປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນພາກພື້ນທີ່ຊັບພະຍາກອນການດູແລສຸຂະພາບຂາດແຄນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາມາດກໍານົດເປົ້າຫມາຍການແຊກແຊງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ.

Telemedicine, ເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງສຸຂະພາບດິຈິຕອນ, ເປັນນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງໃນການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຈັບໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼື underserved ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບໂດຍຜ່ານເວທີດິຈິຕອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເດີນທາງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. Telemedicine ມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ຮັບປະກັນການດູແລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການເຊື່ອມໂຍງຂອງປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ (ML) ໃນການດູແລສຸຂະພາບແມ່ນກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່ຂອງຢາສ່ວນບຸກຄົນ. ເທກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອກໍານົດຮູບແບບແລະຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສາມາດປັບແຕ່ງການປິ່ນປົວໃຫ້ກັບຄົນເຈັບແຕ່ລະຄົນ. ລະດັບການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄົນເຈັບ, ແຕ່ຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນພາລະໃນລະບົບການດູແລສຸຂະພາບ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສຸຂະພາບມືຖື (mHealth) ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແລະການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ. ແອັບເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນສົມບັດຫຼາຍຢ່າງ, ຈາກເຄື່ອງກວດອາການ ແລະການແຈ້ງເຕືອນຢາ ຈົນເຖິງການໃຫ້ຄຳປຶກສາສະເໝືອນ ແລະການຕິດຕາມສຸຂະພາບ. ໂດຍການວາງການດູແລສຸຂະພາບຢູ່ປາຍນິ້ວມືຂອງຜູ້ໃຊ້, ແອັບ mHealth ກໍາລັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄົນໃນການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານທີ່ຫຼືສະຖານະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີແລະການວິເຄາະຄາດຄະເນຖືທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ, ພວກເຂົາຍັງນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່. ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​, ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ໄຫວ​ສູງ​ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທີ່​ຜິດ​ພາດ​ຂອງ​ມັນ​ສາ​ມາດ​ມີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​. ດັ່ງນັ້ນ, ມາດຕະການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຄົນເຈັບແລະຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທາງດ້ານຈັນຍາບັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃນການດູແລສຸຂະພາບ.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ສາມາດ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ. ກອບເຫຼົ່ານີ້ຄວນສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາແລະການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຄົນເຈັບແລະການພິຈາລະນາດ້ານຈັນຍາບັນ. ພວກເຂົາຍັງຄວນແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການແບ່ງປັນດິຈິຕອນແລະຄວາມສະເຫມີພາບດ້ານສຸຂະພາບ, ຮັບປະກັນວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງສຸຂະພາບດິຈິຕອນເຂົ້າເຖິງທຸກພາກສ່ວນຂອງປະຊາກອນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເທັກໂນໂລຍີ ແລະການວິເຄາະການຄາດເດົາແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ. ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຫັນປ່ຽນວິທີການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະມີປະສິດທິພາບ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວກເຂົານໍາສະເຫນີແລະຮັບປະກັນວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ການປະສົມປະສານຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະການວິເຄາະການຄາດຄະເນໃນການດູແລສຸຂະພາບຈະສືບຕໍ່ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສໍາຄັນຂອງການປັບປຸງສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ.

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