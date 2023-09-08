ການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງ: ເທັກໂນໂລຍີ ແລະການວິເຄາະການຄາດເດົາກຳລັງປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໂລກແນວໃດ
ການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງ: ເທັກໂນໂລຍີ ແລະການວິເຄາະການຄາດເດົາກຳລັງປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໂລກແນວໃດ
ໃນຍຸກທີ່ເຕັກໂນໂລຊີກ້າວຫນ້າຢ່າງວ່ອງໄວ, ຂະແຫນງການດູແລສຸຂະພາບແມ່ນປະສົບການການຫັນປ່ຽນ. ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການລວມເອົາເຕັກໂນໂລຢີແລະການວິເຄາະການຄາດເດົາ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງມືໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ. ການປະຕິວັດດິຈິຕອລກໍາລັງຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ດີຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານເຊັ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງ, ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໄດ້, ແລະຄຸນນະພາບຂອງການດູແລ.
ການວິເຄາະການຄາດເດົາ, ສາຂາຂອງການວິເຄາະແບບພິເສດທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນແລະປະຫວັດສາດເພື່ອຄາດຄະເນກິດຈະກໍາ, ພຶດຕິກໍາແລະແນວໂນ້ມ, ແມ່ນຢູ່ແຖວຫນ້າຂອງການປ່ຽນແປງນີ້. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງຂໍ້ມູນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສາມາດຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຈັບ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ແລະປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນພາກພື້ນທີ່ຊັບພະຍາກອນການດູແລສຸຂະພາບຂາດແຄນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາມາດກໍານົດເປົ້າຫມາຍການແຊກແຊງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ.
Telemedicine, ເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງສຸຂະພາບດິຈິຕອນ, ເປັນນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງໃນການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຈັບໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼື underserved ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບໂດຍຜ່ານເວທີດິຈິຕອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເດີນທາງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. Telemedicine ມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ຮັບປະກັນການດູແລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການເຊື່ອມໂຍງຂອງປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ (ML) ໃນການດູແລສຸຂະພາບແມ່ນກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່ຂອງຢາສ່ວນບຸກຄົນ. ເທກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອກໍານົດຮູບແບບແລະຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບສາມາດປັບແຕ່ງການປິ່ນປົວໃຫ້ກັບຄົນເຈັບແຕ່ລະຄົນ. ລະດັບການປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄົນເຈັບ, ແຕ່ຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນພາລະໃນລະບົບການດູແລສຸຂະພາບ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສຸຂະພາບມືຖື (mHealth) ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແລະການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ. ແອັບເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນສົມບັດຫຼາຍຢ່າງ, ຈາກເຄື່ອງກວດອາການ ແລະການແຈ້ງເຕືອນຢາ ຈົນເຖິງການໃຫ້ຄຳປຶກສາສະເໝືອນ ແລະການຕິດຕາມສຸຂະພາບ. ໂດຍການວາງການດູແລສຸຂະພາບຢູ່ປາຍນິ້ວມືຂອງຜູ້ໃຊ້, ແອັບ mHealth ກໍາລັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄົນໃນການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານທີ່ຫຼືສະຖານະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີແລະການວິເຄາະຄາດຄະເນຖືທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ, ພວກເຂົາຍັງນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນແລະຄວາມປອດໄພແມ່ນເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຂໍ້ມູນການດູແລສຸຂະພາບແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ຜິດພາດຂອງມັນສາມາດມີຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມາດຕະການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຄົນເຈັບແລະຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທາງດ້ານຈັນຍາບັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃນການດູແລສຸຂະພາບ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດຮັກສາຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ. ກອບເຫຼົ່ານີ້ຄວນສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາແລະການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຄົນເຈັບແລະການພິຈາລະນາດ້ານຈັນຍາບັນ. ພວກເຂົາຍັງຄວນແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການແບ່ງປັນດິຈິຕອນແລະຄວາມສະເຫມີພາບດ້ານສຸຂະພາບ, ຮັບປະກັນວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງສຸຂະພາບດິຈິຕອນເຂົ້າເຖິງທຸກພາກສ່ວນຂອງປະຊາກອນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເທັກໂນໂລຍີ ແລະການວິເຄາະການຄາດເດົາແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ. ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຫັນປ່ຽນວິທີການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະມີປະສິດທິພາບ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວກເຂົານໍາສະເຫນີແລະຮັບປະກັນວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ການປະສົມປະສານຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະການວິເຄາະການຄາດຄະເນໃນການດູແລສຸຂະພາບຈະສືບຕໍ່ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສໍາຄັນຂອງການປັບປຸງສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ.