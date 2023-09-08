ນັກວິທະຍາສາດຜະລິດໄຟຟ້າຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ E. Coli ໃນການຄົ້ນພົບພື້ນດິນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ບັນລຸການບຸກທະລຸພື້ນຖານໂດຍການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ E. coli. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແລະການຜະລິດພະລັງງານ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) ໄດ້ໃຊ້ຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ extracellular electron transfer (EET) ເພື່ອວິສະວະກໍາເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຈຸລິນຊີໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ເຄື່ອງຈັກ E. coli ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນສາມເທົ່າຂອງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າເມື່ອທຽບກັບວິທີການແບບດັ້ງເດີມ.
ໂດຍການສ້າງເສັ້ນທາງ EET ທີ່ສົມບູນພາຍໃນ E. coli, ເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ທີມງານໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດການເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຈຸລິນຊີອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການສານເຄມີສະເພາະເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ, E. coli ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ໃນແຫຼ່ງຕ່າງໆ, ລວມທັງນ້ໍາເສຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະສົມປະສານອົງປະກອບຈາກ Shewanella oneidensis MR-1, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງມັນ, ເຂົ້າໄປໃນ E. coli ທີ່ຖືກວິສະວະກໍາ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ກວມເອົາເຍື່ອຊັ້ນໃນແລະຊັ້ນນອກຂອງເຊນ. ການທົດສອບທີ່ດຳເນີນໄປດ້ວຍນ້ຳເສຍຂອງໂຮງເຫຼົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ E. coli ທີ່ວິສາຫະກິດຊີວະພາບພັດທະນາໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດໄຟຟ້າ, ເນັ້ນເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການບຳບັດສິ່ງເສດເຫຼືອຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະການຜະລິດພະລັງງານ.
ນອກເຫນືອຈາກການປິ່ນປົວສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຜົນສະທ້ອນຂອງການສຶກສານີ້ຍັງຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຊນເຊື້ອໄຟຂອງຈຸລິນຊີ, ການສັງເຄາະໄຟຟ້າ, ແລະ biosensing. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງພັນທຸກໍາຂອງ E. coli ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະແລະແຫຼ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຫລາກຫລາຍສໍາລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຍືນຍົງ.
ຜູ້ນໍາ Mohammed Mouhib ກ່າວວ່າວຽກງານຂອງພວກເຂົາສ້າງສະຖິຕິໃຫມ່ເມື່ອທຽບກັບຜົນສໍາເລັດທີ່ຜ່ານມາໃນພາກສະຫນາມ. ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອະນາຄົດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຊີວະພາບຖືສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຢີນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)
– ວາລະສານ Joule