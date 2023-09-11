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Gearbox, ບໍລິສັດຫລັງ Borderlands Series, ລາຍງານວ່າມີການຂາຍ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
Gearbox, ບໍລິສັດຫລັງ Borderlands Series, ລາຍງານວ່າມີການຂາຍ

ອີງຕາມການລາຍງານ, Gearbox, ບໍລິສັດເກມສະຫະລັດທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການພັດທະນາຊຸດ Borderlands, ປະຈຸບັນມີການຂາຍ. ບໍລິສັດແມ່ຂອງ Gearbox, Embracer, ກໍາລັງພິຈາລະນາທາງເລືອກຕ່າງໆ, ເຊິ່ງຫນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນການຂາຍສະຕູດິໂອ. ບຸກຄົນທີສາມຫຼາຍຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການຊື້ບໍລິສັດແລ້ວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັງ Embracer ແລະ Gearbox ບໍ່ໄດ້ອອກຄໍາເຫັນຢ່າງເປັນທາງການໃດໆກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

ຂ່າວນີ້ມາໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍສໍາລັບ Embracer ຍ້ອນວ່າມັນກໍາລັງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປັບໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປັບໂຄງສ້າງໃຫມ່ນີ້, Volition, ສະຕູດິໂອທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຊຸດ Saints Row ທີ່ນິຍົມ, ໄດ້ຖືກປິດລົງແລ້ວ. ໃນຕົ້ນປີນີ້, Embracer ໄດ້ປະກາດແຜນການຂອງຕົນທີ່ຈະປິດສະຕູດິໂອແລະຍົກເລີກເກມຫຼັງຈາກຂໍ້ຕົກລົງ 2 ຕື້ໂດລາກັບບໍລິສັດ Savvy Games Group ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂອງລັດຖະບານ Saudi ຕົກລົງ.

Embracer Group, ບໍລິສັດແມ່, ໄດ້ດໍາເນີນການຊື້ກິດຈະການໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ໄດ້ຊື້ສະຕູດິໂອທີ່ໂດດເດັ່ນຫຼາຍແຫ່ງລວມທັງ Crystal Dynamics, ຜູ້ພັດທະນາ Tomb Raider. ການຊື້ Gearbox ໄດ້ສໍາເລັດໃນເດືອນກຸມພາ 2021, ມີມູນຄ່າບໍລິສັດສູງເຖິງ 1.4 ຕື້ໂດລາ. Gearbox ໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ Borderlands spin-offs Tiny Tina's Wonderlands ແລະ New Tales ຈາກ Borderlands. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ການຍິງປືນ looter ສົບຜົນສໍາເລັດ Remnant 2 ໃນປີນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງຕັ້ງໃຫ້ເຜີຍແຜ່ Homeworld 3 ເຊິ່ງເປັນເກມຍຸດທະສາດເວລາຈິງ sci-fi ທີ່ພັດທະນາໂດຍ Blackbird Interactive, ບາງເທື່ອໃນປີ 2024.

ບໍລິສັດຍັງຂະຫຍາຍການປະກົດຕົວຂອງຕົນອອກໄປນອກໂລກເກມ, ຍ້ອນວ່າຮູບເງົາ Borderlands ນໍາພາໂດຍ Eli Roth ມີກໍານົດທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງໃນລະດູຮ້ອນຂອງ 2024. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງວ່າຈະມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງບໍລິສັດ, Gearbox ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະ franchise ຂອງຕົນແລະ. ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບໂຄງການໃຫມ່.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • Reuters
  • IGN

By Robert Andrew

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