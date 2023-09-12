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Blackstar ເປີດຕົວ MKIII Series ຂອງ HT Venue Tube Amps ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ CabRig

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Blackstar ເປີດຕົວ MKIII Series ຂອງ HT Venue Tube Amps ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ CabRig

Blackstar Amplification ໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ການຜະລິດທີສາມຂອງ HT Venue tube amp series, ທີ່ເອີ້ນວ່າ MKIII. ຊຸດໃຫມ່ນີ້ລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ CabRig ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສາຍ St. James ແລະ Amped, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຫລາກຫລາຍສໍາລັບທັງສະຕູດິໂອແລະເວທີ. ການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ MKIII ແມ່ນມີຢູ່ໃນຫຼາຍຮຸ່ນ, ລວມທັງ HT Club 50-watt ແລະ 100-watt HT Stage heads, 1×12 ແລະ 2×12 combo amps, ແລະ 40-watt HT Club combo.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ MKIII amps ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີ CabRig, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບການຕັ້ງຄ່າລໍາໂພງ, ຕູ້, ໄມ, ແລະຫ້ອງຈໍາລອງຫ້ອງ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ CabRig ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນໂຫມດສະແຕນບາຍ, ເຮັດໃຫ້ການບັນທຶກໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນໂຕະຫຼື DAW. ນອກຈາກນັ້ນ, amps ເຫຼົ່ານີ້ມາພ້ອມກັບທໍ່ພະລັງງານ EL34 ແລະທໍ່ preamp ECC83, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ໃຊ້ມີທາງເລືອກທີ່ຈະປ່ຽນພວກມັນອອກສໍາລັບ 6L6s ຖ້າຕ້ອງການ.

ຮູບແບບ MKIII ຍັງມີ reverb ດິຈິຕອນທີ່ອອກແບບໃຫມ່ດ້ວຍປຸ່ມ Dark ແລະ Light, ສະເຫນີຫ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສຽງ reverb ແບບແຜ່ນ. ແຜງດ້ານຫນ້າປະກອບມີການຄວບຄຸມແລະທາງເລືອກ EQ ທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງຮູບແບບການຫຼີ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ISF ຂອງ Blackstar (Infinite Shape Feature) ສະຫນອງສຽງ EQ ທົ່ວໂລກສໍາລັບການ overdrive, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປ່ຽນລະຫວ່າງສໍານຽງອາເມລິກາແລະອັງກິດ. ແຕ່ລະຊ່ອງມີສອງໂຫມດທີ່ສາມາດສະຫຼັບໄດ້.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຊຸດ MKIII ປະກອບມີສະຫຼັບການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດຂອງແອມໄດ້ເຖິງ 10% ຂອງສູງສຸດຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມແລະຮູບແບບຕ່າງໆ. MKIII amps ຍັງສະຫນອງການ loops ຜົນກະທົບ, ການປັບປຸງ XLR ແລະ headphone outputs, ແລະທາງເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊອບແວສະຖາປະນິກສໍາລັບການດັດແກ້ສຽງເລິກ.

ຊຸດໃໝ່ HT Venue MKIII ມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າແລ້ວຕອນນີ້. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ໄປຢ້ຽມຢາມ Blackstar Amps.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການຂະຫຍາຍ Blackstar (ບໍ່ມີ URL)

By Robert Andrew

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