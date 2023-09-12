Blackstar ເປີດຕົວ MKIII Series ຂອງ HT Venue Tube Amps ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ CabRig

Blackstar Amplification ໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ການຜະລິດທີສາມຂອງ HT Venue tube amp series, ທີ່ເອີ້ນວ່າ MKIII. ຊຸດໃຫມ່ນີ້ລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ CabRig ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສາຍ St. James ແລະ Amped, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຫລາກຫລາຍສໍາລັບທັງສະຕູດິໂອແລະເວທີ. ການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ MKIII ແມ່ນມີຢູ່ໃນຫຼາຍຮຸ່ນ, ລວມທັງ HT Club 50-watt ແລະ 100-watt HT Stage heads, 1×12 ແລະ 2×12 combo amps, ແລະ 40-watt HT Club combo.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ MKIII amps ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີ CabRig, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບການຕັ້ງຄ່າລໍາໂພງ, ຕູ້, ໄມ, ແລະຫ້ອງຈໍາລອງຫ້ອງ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ CabRig ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນໂຫມດສະແຕນບາຍ, ເຮັດໃຫ້ການບັນທຶກໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນໂຕະຫຼື DAW. ນອກຈາກນັ້ນ, amps ເຫຼົ່ານີ້ມາພ້ອມກັບທໍ່ພະລັງງານ EL34 ແລະທໍ່ preamp ECC83, ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ໃຊ້ມີທາງເລືອກທີ່ຈະປ່ຽນພວກມັນອອກສໍາລັບ 6L6s ຖ້າຕ້ອງການ.
ຮູບແບບ MKIII ຍັງມີ reverb ດິຈິຕອນທີ່ອອກແບບໃຫມ່ດ້ວຍປຸ່ມ Dark ແລະ Light, ສະເຫນີຫ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສຽງ reverb ແບບແຜ່ນ. ແຜງດ້ານຫນ້າປະກອບມີການຄວບຄຸມແລະທາງເລືອກ EQ ທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງຮູບແບບການຫຼີ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ISF ຂອງ Blackstar (Infinite Shape Feature) ສະຫນອງສຽງ EQ ທົ່ວໂລກສໍາລັບການ overdrive, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປ່ຽນລະຫວ່າງສໍານຽງອາເມລິກາແລະອັງກິດ. ແຕ່ລະຊ່ອງມີສອງໂຫມດທີ່ສາມາດສະຫຼັບໄດ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຊຸດ MKIII ປະກອບມີສະຫຼັບການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດຂອງແອມໄດ້ເຖິງ 10% ຂອງສູງສຸດຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມແລະຮູບແບບຕ່າງໆ. MKIII amps ຍັງສະຫນອງການ loops ຜົນກະທົບ, ການປັບປຸງ XLR ແລະ headphone outputs, ແລະທາງເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊອບແວສະຖາປະນິກສໍາລັບການດັດແກ້ສຽງເລິກ.
ຊຸດໃໝ່ HT Venue MKIII ມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າແລ້ວຕອນນີ້. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ໄປຢ້ຽມຢາມ Blackstar Amps.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການຂະຫຍາຍ Blackstar (ບໍ່ມີ URL)