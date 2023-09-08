ຫຸ່ນຍົນ “Sensiworm” ປະຕິວັດການກວດກາເຄື່ອງຈັກໃນສາຍການບິນ

ຫຸ່ນຍົນໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ "Sensiworm" ໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ເພື່ອຫັນປ່ຽນວິທີການກວດສອບເຄື່ອງຈັກ jet ຂອງເຮືອບິນ. ພັດທະນາໂດຍທີມງານວິສະວະກອນຈາກ GE Aerospace Research, ມະຫາວິທະຍາໄລ Binghamton, ແລະ UES, Inc., Sensiworm ແມ່ນອຸປະກອນຫຸ່ນຍົນອ່ອນໆທີ່ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກຊີວະພາບທີ່ເຄື່ອນທີ່ຄືກັບແມ່ທ້ອງ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ jet ໄດ້ຖືກກວດກາໂດຍໃຊ້ borescopes, ເຊິ່ງເປັນທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຍາວທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຢູ່ປາຍຫນຶ່ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຫຼຸດລົງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະສາມາດທ້າທາຍທີ່ຈະ maneuver ເລິກເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກ.
ແມ່ພະຍາດ Sensiworm ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການໃຊ້ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວແບບ push-pull ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຈອກສູນຍາກາດຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງມັນ. ເມື່ອຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນທໍ່ປ້ຳ turbine ຫຼືທໍ່ລະບາຍອາກາດຂອງເຄື່ອງຈັກ, ຫຸ່ນຍົນສາມາດນຳທາງຜ່ານເຄື່ອງຈັກ ແລະຖ່າຍທອດວິດີໂອສົດໆຈາກກ້ອງໜ້າໄປຂ້າງໜ້າ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍສະປອດໄຟເພື່ອຊ່ວຍໃນການຖ່າຍຮູບຮອຍແຕກ, ການກັດກ່ອນ, ຫຼືບັນຫາອື່ນໆ.
ສິ່ງທີ່ກໍານົດ Sensiworm ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນຄວາມສາມາດຮັບຮູ້ເພີ່ມເຕີມຂອງມັນ. ເຄື່ອງຕົ້ນແບບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວມີເຊັນເຊີທີ່ສາມາດກວດພົບການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາຍແກັສແລະວັດແທກຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນໃນຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກ. ຫຸ່ນຍົນລຸ້ນໃນອະນາຄົດຄາດວ່າຈະມີຄວາມສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເປົ້າໝາຍສູງສຸດແມ່ນໃຫ້ແມ່ພະຍາດ Sensiworm ເປັນຕົວຂອງມັນເອງໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະບໍ່ມີການເຊື່ອມ, ດ້ວຍການສະໜອງພະລັງງານ, ໄມໂຄຣໂປຣເຊສເຊີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຸ່ນຍົນສາມາດປະຕິບັດການສ້ອມແປງການຄວບຄຸມໄລຍະໄກນອກເຫນືອການກວດກາ.
ການພັດທະນາຂອງ Sensiworm ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຢ່າງລະອຽດຂອງການກວດສອບເຄື່ອງຈັກໃນສາຍການບິນ. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ອ່ອນນຸ້ມ ແລະສອດຄ່ອງ, ຫຸ່ນຍົນສາມາດກວດສອບທຸກນິ້ວຂອງເຄື່ອງຈັກ jet, ໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ ແລະວິດີໂອວິດີໂອກ່ຽວກັບສະພາບຂອງເຄື່ອງຈັກ.
ໂດຍການແນະນໍາຫຸ່ນຍົນເຊັ່ນ Sensiworm, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈະມີຕາແລະຫູຫຼາຍຊຸດເພີ່ມເຕີມເພື່ອດໍາເນີນການກວດກາຢູ່ປີກ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະການດໍາເນີນງານຂອງສາຍການບິນ.
ທີ່ມາ: General Electric