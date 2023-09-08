ວິທີການຮັບ Apple TV+ ຟຣີ: ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເບິ່ງ

Apple TV+ ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິການສະຕຣີມມິງອັນດັບຕົ້ນໆສຳລັບລາຍການໂທລະພາບ ແລະຮູບເງົາຕົ້ນສະບັບ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນການທົດລອງການບໍລິການນີ້ໂດຍບໍ່ມີການຫມັ້ນສັນຍາກັບຄ່າທໍານຽມການສະຫມັກປະຈໍາເດືອນ $6.99, ມີຫຼາຍວິທີການເບິ່ງ Apple TV+ ໄດ້ຟຣີ.
ທາງເລືອກທໍາອິດແມ່ນເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງການສະເຫນີການທົດລອງຟຣີມາດຕະຖານ. ພຽງແຕ່ລົງທະບຽນສໍາລັບ Apple TV+ ແລະເພີດເພີນກັບການບໍລິການສໍາລັບເຈັດມື້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສໍາລັບທ່ານ, ຍົກເລີກກ່ອນທີ່ໄລຍະເວລາທົດລອງໃຊ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ.
ຖ້າເຈົ້າເພີດເພີນກັບລາຍການຕົ້ນສະບັບ ແລະກິລາສົດທີ່ມີຢູ່ໃນ Apple TV+, ໃຫ້ພິຈາລະນາສືບຕໍ່ເບິ່ງ ແລະເພີດເພີນກັບການບໍລິການ. ຢູ່ທີ່ $6.99 ຕໍ່ເດືອນ, ລາຄາແມ່ນທຽບກັບ Hulu ແລະລາຄາຖືກກວ່າ Netflix. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈະມີການເຂົ້າເຖິງການຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບແລະເນື້ອຫາຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການທົດລອງໃຊ້ຟຣີແລ້ວ, ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງ Apple TV+ ໄດ້ຟຣີໂດຍການລົງທະບຽນສຳລັບການທົດລອງໃຊ້ຟຣີໜຶ່ງເດືອນຂອງ Apple One. Apple One ເປັນຊຸດການສະໝັກໃຊ້ທີ່ປະກອບມີການບໍລິການຕ່າງໆເຊັ່ນ Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, ແລະ iCloud+ ໃນລາຄາຜ່ອນ. ນີ້ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດທີ່ຈະໄດ້ຮັບດົນຕີ, ຮູບເງົາ, ງານວາງສະແດງໂທລະພາບ, ວິດີໂອເກມ, ຂ່າວ, ແລະອື່ນໆອີກຈາກ Apple ໂດຍບໍ່ມີການຈ່າຍຄ່າບໍລິການແຕ່ລະຄົນ.
ອີກວິທີໜຶ່ງເພື່ອເພີດເພີນກັບ Apple TV+ ໄດ້ຟຣີແມ່ນການຊື້ອຸປະກອນ Apple ທີ່ມີສິດ. ເມື່ອທ່ານຊື້ iPhone, iPad, Apple TV ຫຼື Mac ໃໝ່ຈາກ Apple Store ຫຼືຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຊັ່ນ Best Buy ຫຼື Target, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ Apple TV+ ເປັນເວລາສາມເດືອນຟຣີ, ເທົ່າກັບ 90 ມື້ຂອງການຖ່າຍທອດສົດຟຣີ.
ປະຈຸບັນ Best Buy ມີໂປຣໂມຊັນທີ່ໃຫ້ Apple TV+ ເປັນເວລາສາມເດືອນຟຣີໂດຍບໍ່ຕ້ອງຊື້. ພຽງແຕ່ເພີ່ມ Apple TV+ ໃສ່ລົດເຂັນຂອງທ່ານ, ດຳເນີນການຊຳລະເງິນ, ແລະທ່ານພ້ອມແລ້ວ. ທ່ານສາມາດຍົກເລີກໄດ້ຫຼັງຈາກ 90 ມື້ຖ້າທ່ານເລືອກໂດຍບໍ່ມີພັນທະໃດໆ.
ສຳລັບນັກຮຽນ, Apple ສະເໜີຊຸດການສະໝັກໃຊ້ສ່ວນຫຼຸດເຊິ່ງລວມມີ Apple TV+ ແລະ Apple Music ຮ່ວມກັນໃນລາຄາພຽງແຕ່ $5.99 ຕໍ່ເດືອນ. ນີ້ແມ່ນການປະຫຍັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການຈອງແຕ່ລະບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນ. ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ນັກສຶກສາຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜ່ານ UNiDAYS. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການທົດລອງໃຊ້ຟຣີຫນຶ່ງເດືອນກັບແຜນການສະຫມັກນັກສຶກສານີ້.
ສຸດທ້າຍ, T-Mobile ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ Apple TV+ ຟຣີສໍາລັບລູກຄ້າໃຫມ່ແລະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ອີງຕາມແຜນການຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖື, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສູງສຸດຫົກເດືອນຂອງການບໍລິການສະຕຣີມມິງໄດ້ຟຣີ. ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາຟຣີສິ້ນສຸດລົງ, ທ່ານສາມາດຍົກເລີກ ຫຼືສືບຕໍ່ເບິ່ງ Apple Originals ໃນລາຄາ $6.99 ຕໍ່ເດືອນ.
ດ້ວຍຕົວເລືອກທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເບິ່ງ Apple TV+ ໄດ້ຟຣີ, ຕອນນີ້ເຈົ້າມີໂອກາດທີ່ຈະເລືອກເບິ່ງສິ່ງທີ່ຈະເບິ່ງກ່ອນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ນິຍາມ:
– ລາຍການຕົ້ນສະບັບ: ລາຍການໂທລະທັດ ແລະຮູບເງົາທີ່ສະເພາະກັບການບໍລິການສະຕຣີມມິງສະເພາະ.
– ການຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບ: ເບິ່ງລາຍການໂທລະທັດ ແລະເຫດການຕ່າງໆ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງອອກອາກາດແບບສົດໆ.
- ເນື້ອຫາຕາມຄວາມຕ້ອງການ: ລາຍການໂທລະພາບ ແລະຮູບເງົາທີ່ມີໃຫ້ເບິ່ງໄດ້ທຸກເວລາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
The Hollywood Reporter (ບົດຄວາມແຫຼ່ງ): ຖ້າທ່ານຊື້ຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນເອກະລາດໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, The Hollywood Reporter ອາດຈະໄດ້ຮັບຄະນະກໍາມະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.