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ວິທີການຮັບ Apple TV+ ຟຣີ: ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເບິ່ງ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ວິທີການຮັບ Apple TV+ ຟຣີ: ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເບິ່ງ

Apple TV+ ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິການສະຕຣີມມິງອັນດັບຕົ້ນໆສຳລັບລາຍການໂທລະພາບ ແລະຮູບເງົາຕົ້ນສະບັບ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ນີ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຫມັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ຄ່າ​ທໍາ​ນຽມ​ການ​ສະ​ຫມັກ​ປະ​ຈໍາ​ເດືອນ $6.99​, ມີ​ຫຼາຍ​ວິ​ທີ​ການ​ເບິ່ງ Apple TV+ ໄດ້​ຟຣີ​.

ທາງ​ເລືອກ​ທໍາ​ອິດ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ການ​ສະ​ເຫນີ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຟຣີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​. ພຽງແຕ່ລົງທະບຽນສໍາລັບ Apple TV+ ແລະເພີດເພີນກັບການບໍລິການສໍາລັບເຈັດມື້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສໍາລັບທ່ານ, ຍົກເລີກກ່ອນທີ່ໄລຍະເວລາທົດລອງໃຊ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ.

ຖ້າເຈົ້າເພີດເພີນກັບລາຍການຕົ້ນສະບັບ ແລະກິລາສົດທີ່ມີຢູ່ໃນ Apple TV+, ໃຫ້ພິຈາລະນາສືບຕໍ່ເບິ່ງ ແລະເພີດເພີນກັບການບໍລິການ. ຢູ່ທີ່ $6.99 ຕໍ່ເດືອນ, ລາຄາແມ່ນທຽບກັບ Hulu ແລະລາຄາຖືກກວ່າ Netflix. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈະມີການເຂົ້າເຖິງການຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບແລະເນື້ອຫາຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການທົດລອງໃຊ້ຟຣີແລ້ວ, ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງ Apple TV+ ໄດ້ຟຣີໂດຍການລົງທະບຽນສຳລັບການທົດລອງໃຊ້ຟຣີໜຶ່ງເດືອນຂອງ Apple One. Apple One ເປັນຊຸດການສະໝັກໃຊ້ທີ່ປະກອບມີການບໍລິການຕ່າງໆເຊັ່ນ Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, ແລະ iCloud+ ໃນລາຄາຜ່ອນ. ນີ້​ແມ່ນ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ດີ​ເລີດ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ດົນ​ຕີ​, ຮູບ​ເງົາ​, ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ໂທລະ​ພາບ​, ວິ​ດີ​ໂອ​ເກມ​, ຂ່າວ​, ແລະ​ອື່ນໆ​ອີກ​ຈາກ Apple ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​.

ອີກວິທີໜຶ່ງເພື່ອເພີດເພີນກັບ Apple TV+ ໄດ້ຟຣີແມ່ນການຊື້ອຸປະກອນ Apple ທີ່ມີສິດ. ເມື່ອທ່ານຊື້ iPhone, iPad, Apple TV ຫຼື Mac ໃໝ່ຈາກ Apple Store ຫຼືຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຊັ່ນ Best Buy ຫຼື Target, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ Apple TV+ ເປັນເວລາສາມເດືອນຟຣີ, ເທົ່າກັບ 90 ມື້ຂອງການຖ່າຍທອດສົດຟຣີ.

ປະຈຸບັນ Best Buy ມີໂປຣໂມຊັນທີ່ໃຫ້ Apple TV+ ເປັນເວລາສາມເດືອນຟຣີໂດຍບໍ່ຕ້ອງຊື້. ພຽງ​ແຕ່​ເພີ່ມ Apple TV+ ໃສ່​ລົດ​ເຂັນ​ຂອງ​ທ່ານ, ດຳ​ເນີນ​ການ​ຊຳລະ​ເງິນ, ແລະ​ທ່ານ​ພ້ອມ​ແລ້ວ. ທ່ານສາມາດຍົກເລີກໄດ້ຫຼັງຈາກ 90 ມື້ຖ້າທ່ານເລືອກໂດຍບໍ່ມີພັນທະໃດໆ.

ສຳລັບນັກຮຽນ, Apple ສະເໜີຊຸດການສະໝັກໃຊ້ສ່ວນຫຼຸດເຊິ່ງລວມມີ Apple TV+ ແລະ Apple Music ຮ່ວມກັນໃນລາຄາພຽງແຕ່ $5.99 ຕໍ່ເດືອນ. ນີ້ແມ່ນການປະຫຍັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການຈອງແຕ່ລະບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນ. ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ນັກສຶກສາຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜ່ານ UNiDAYS. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການທົດລອງໃຊ້ຟຣີຫນຶ່ງເດືອນກັບແຜນການສະຫມັກນັກສຶກສານີ້.

ສຸດທ້າຍ, T-Mobile ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ Apple TV+ ຟຣີສໍາລັບລູກຄ້າໃຫມ່ແລະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ອີງຕາມແຜນການຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖື, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສູງສຸດຫົກເດືອນຂອງການບໍລິການສະຕຣີມມິງໄດ້ຟຣີ. ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາຟຣີສິ້ນສຸດລົງ, ທ່ານສາມາດຍົກເລີກ ຫຼືສືບຕໍ່ເບິ່ງ Apple Originals ໃນລາຄາ $6.99 ຕໍ່ເດືອນ.

ດ້ວຍຕົວເລືອກທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເບິ່ງ Apple TV+ ໄດ້ຟຣີ, ຕອນນີ້ເຈົ້າມີໂອກາດທີ່ຈະເລືອກເບິ່ງສິ່ງທີ່ຈະເບິ່ງກ່ອນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ນິຍາມ:
– ລາຍການຕົ້ນສະບັບ: ລາຍການໂທລະທັດ ແລະຮູບເງົາທີ່ສະເພາະກັບການບໍລິການສະຕຣີມມິງສະເພາະ.
– ການຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບ: ເບິ່ງລາຍການໂທລະທັດ ແລະເຫດການຕ່າງໆ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງອອກອາກາດແບບສົດໆ.
- ເນື້ອຫາຕາມຄວາມຕ້ອງການ: ລາຍການໂທລະພາບ ແລະຮູບເງົາທີ່ມີໃຫ້ເບິ່ງໄດ້ທຸກເວລາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
The Hollywood Reporter (ບົດຄວາມແຫຼ່ງ): ຖ້າທ່ານຊື້ຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນເອກະລາດໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, The Hollywood Reporter ອາດຈະໄດ້ຮັບຄະນະກໍາມະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

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