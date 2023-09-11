Benchtop Spectrometers ສາມາດວິເຄາະນໍ້າມັນ Pyrolysis ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Aston

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Aston ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ spectrometers benchtop ສາມາດວິເຄາະນໍ້າມັນຊີວະພາບ pyrolysis ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບສູງ. ນ້ຳມັນຊີວະພາບ Pyrolysis ແມ່ນຜະລິດໂດຍການນຳວັດຖຸສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ການກະເສດໄປສູ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະ ພວກມັນນັບມື້ນັບຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນເຄື່ອງທົດແທນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະການປະສົມທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ມີຢູ່ໃນນໍ້າມັນຊີວະພາບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍແລະມີລາຄາແພງ.
ອົງປະກອບຂອງນໍ້າມັນຊີວະພາບ pyrolysis ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການປິ່ນປົວຕໍ່ມາ. ໂດຍສະເພາະ, ການປະກົດຕົວຂອງສານເຄມີທີ່ມີອົກຊີເຈນ, ເຊັ່ນ: ກຸ່ມ carbonyl, ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງນ້ໍາມັນ. spectrometry ຄື້ນສະນະແມ່ເຫຼັກນິວເຄລຍໃນພື້ນທີ່ສູງ (NMR) ເປັນວິທີການໄປ-to-to ສໍາລັບການວິເຄາະການກໍານົດແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຊະນິດເຄມີຢູ່ໃນຕົວຢ່າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, spectrometers NMR ພາກສະຫນາມສູງແມ່ນລາຄາແພງ, ມີລາຄາຕັ້ງແຕ່ 600,000 £ 10 ລ້ານປອນ, ແລະຕ້ອງການ cryogens ລາຄາແພງແລະ solvents.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ທ່ານດຣ Robert Evans ແລະທີມງານຂອງລາວຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Aston ໄດ້ຄົ້ນຫາປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງວັດແທກ NMR benchtop ໃນການວິເຄາະນໍ້າມັນ pyrolysis. Benchtop spectrometers, ເຊິ່ງໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຖາວອນແລະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຢັນ cryogenic, ມີລາຄາແພງຫນ້ອຍທີ່ຈະຊື້ແລະຮັກສາ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼຸດລົງຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມລະອຽດເມື່ອທຽບກັບ spectrometers ພາກສະຫນາມສູງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການສອນຫ້ອງທົດລອງແລະການຄົ້ນຄວ້າ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ດໍາເນີນການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Tennessee, ໄດ້ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ spectrometers benchtop ກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ spectrometers ພາກສະຫນາມສູງແລະເຕັກນິກການວິເຄາະອື່ນໆ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະເມີນນໍ້າມັນ pyrolysis ທີ່ມາຈາກພືດຕ່າງໆແລະພົບວ່າເຄື່ອງວັດແທກ benchtop ດີກວ່າການວິເຄາະ titration ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ carbonyl ທັງຫມົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຈັບຄູ່ການປະຕິບັດຂອງ spectrometry ພາກສະຫນາມສູງໃນການກວດສອບກຸ່ມ carbonyl, ເຊັ່ນ ketones, aldehydes, ແລະ quinones.
ທ່ານດຣ Evans ເນັ້ນຫນັກວ່າເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຮູ້ຈັກຂອງ spectrometers benchtop, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ NMR ທີ່ມີຄຸນນະພາບຄ້າຍຄືກັນກັບ spectrometers ພາກສະຫນາມສູງ. ນີ້ປູທາງໃຫ້ງ່າຍກວ່າ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ, ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງການວິເຄາະ NMR ຂອງນໍ້າມັນ pyrolysis ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງ benchtop spectrometers ໃນການວິເຄາະການປະສົມສະລັບສັບຊ້ອນ, ສະຫນອງການແກ້ໄຂລາຄາບໍ່ແພງແລະປະສິດທິພາບສໍາລັບການສຶກສາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ pyrolysis ນ້ໍາມັນຊີວະພາບ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Aston University, Tang, B., et al. "ການວິເຄາະສຽງສະທ້ອນຈາກແມ່ເຫຼັກນິວເຄລຍ 19F ດ້ານປະລິມານຕໍ່າຂອງກຸ່ມ Carbonyl ໃນນໍ້າມັນ Pyrolysis." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625