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ກິດຈະກໍາ Beaver ໃນເຂດ Arctic ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ methane ເພີ່ມຂຶ້ນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ກິດຈະກໍາ Beaver ໃນເຂດ Arctic ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ methane ເພີ່ມຂຶ້ນ

ການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Environmental Research Letters ເປີດເຜີຍວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ beavers ເຂົ້າໄປໃນ tundra Arctic ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂື້ນຂອງການປ່ອຍ methane, ອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ມີທ່າແຮງ. Beavers ສ້າງເຂື່ອນທີ່ຖ້ວມພືດແລະປ່ຽນສາຍນ້ໍາ Arctic ເຂົ້າໄປໃນຫນອງ. ຫນອງ beaver ເຫຼົ່ານີ້, ຄຽງຄູ່ກັບພືດພັນອ້ອມຂ້າງ, ສາມາດກາຍເປັນອົກຊີເຈນທີ່ຂາດແຄນແລະເຕັມໄປດ້ວຍຕະກອນອິນຊີ. ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸເສື່ອມໂຊມ, methane ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນບັນຍາກາດ. Thawing permafrost ຍັງປະກອບສ່ວນໃຫ້ການປ່ອຍ methane ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮ້ອນແຜ່ຜ່ານນ້ໍາ.

ການຄົ້ນຄວ້າ, ດໍາເນີນໂດຍທີມງານລວມທັງນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Alaska Fairbanks ແລະຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງອົງການ NASA, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບພາບ hyperspectral ເພື່ອວິເຄາະພື້ນທີ່ 166 ຕາແມັດຂອງອ່າງນ້ໍາ Noatak ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອຂອງ Alaska. ການສຶກສາໄດ້ປຽບທຽບທີ່ຕັ້ງຂອງຈຸດຮ້ອນ methane ກັບການປະກົດຕົວຂອງຫນອງ beaver ແລະສາຍນ້ໍາໃກ້ຄຽງແລະທະເລສາບ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນຈຸດຮ້ອນມີເທນຫຼາຍກວ່າເກົ່າຢູ່ອ້ອມຮອບຫນອງ beaver, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວິສະວະກໍາ beaver ໃນ Arctic ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍການປ່ອຍ methane. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນສະທ້ອນໃນໄລຍະຍາວແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້.

ມີ​ເທນ​ເປັນ​ອາຍ​ແກ​ສ​ເຮືອນ​ແກ້ວ​ທີ່​ມີ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 25 ເທົ່າ​ຂອງ carbon dioxide ໃນ​ການ​ດັກ​ຮ້ອນ​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​. ມັນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະມານ 20% ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນທົ່ວໂລກ. ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ beaver ກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດ methane ໃນ Arctic ແລະແນະນໍາວ່າການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາພັນນີ້ຢ່າງສົມບູນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ຈົດໝາຍຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມ (2023). DOI: 10.1088/1748-9326/acde8e
University of Alaska Fairbanks

By Vicky Stavropoulou

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