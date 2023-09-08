ກິດຈະກໍາ Beaver ໃນເຂດ Arctic ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ methane ເພີ່ມຂຶ້ນ

ການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Environmental Research Letters ເປີດເຜີຍວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ beavers ເຂົ້າໄປໃນ tundra Arctic ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂື້ນຂອງການປ່ອຍ methane, ອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ມີທ່າແຮງ. Beavers ສ້າງເຂື່ອນທີ່ຖ້ວມພືດແລະປ່ຽນສາຍນ້ໍາ Arctic ເຂົ້າໄປໃນຫນອງ. ຫນອງ beaver ເຫຼົ່ານີ້, ຄຽງຄູ່ກັບພືດພັນອ້ອມຂ້າງ, ສາມາດກາຍເປັນອົກຊີເຈນທີ່ຂາດແຄນແລະເຕັມໄປດ້ວຍຕະກອນອິນຊີ. ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸເສື່ອມໂຊມ, methane ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນບັນຍາກາດ. Thawing permafrost ຍັງປະກອບສ່ວນໃຫ້ການປ່ອຍ methane ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮ້ອນແຜ່ຜ່ານນ້ໍາ.
ການຄົ້ນຄວ້າ, ດໍາເນີນໂດຍທີມງານລວມທັງນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Alaska Fairbanks ແລະຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງອົງການ NASA, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບພາບ hyperspectral ເພື່ອວິເຄາະພື້ນທີ່ 166 ຕາແມັດຂອງອ່າງນ້ໍາ Noatak ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອຂອງ Alaska. ການສຶກສາໄດ້ປຽບທຽບທີ່ຕັ້ງຂອງຈຸດຮ້ອນ methane ກັບການປະກົດຕົວຂອງຫນອງ beaver ແລະສາຍນ້ໍາໃກ້ຄຽງແລະທະເລສາບ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນຈຸດຮ້ອນມີເທນຫຼາຍກວ່າເກົ່າຢູ່ອ້ອມຮອບຫນອງ beaver, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າວິສະວະກໍາ beaver ໃນ Arctic ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍການປ່ອຍ methane. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນສະທ້ອນໃນໄລຍະຍາວແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້.
ມີເທນເປັນອາຍແກສເຮືອນແກ້ວທີ່ມີພະລັງງານຫຼາຍກ່ວາ 25 ເທົ່າຂອງ carbon dioxide ໃນການດັກຮ້ອນໃນບັນຍາກາດ. ມັນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະມານ 20% ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນທົ່ວໂລກ. ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ beaver ກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດ methane ໃນ Arctic ແລະແນະນໍາວ່າການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາພັນນີ້ຢ່າງສົມບູນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ຈົດໝາຍຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມ (2023). DOI: 10.1088/1748-9326/acde8e
University of Alaska Fairbanks