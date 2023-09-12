Baldur's Gate 3: A Hidden Game Over Scene for Plot Critical Item Loss

Baldur's Gate 3, RPG ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ, ໄດ້ລວບລວມຄວາມສົນໃຈສໍາລັບຄວາມສົນໃຈພິເສດຂອງມັນຕໍ່ກັບລາຍລະອຽດ. ຜູ້ພັດທະນາເກມ, Larian Studios, ໄດ້ໄປຫຼາຍໄມລ໌ພິເສດເພື່ອລວມເອົາຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການກະທໍາຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ. ເປັນຫຼັກຖານຂອງເລື່ອງນີ້, ເກມທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໄລຍະ scene ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບສໍາລັບການສູນເສຍລາຍການທີ່ສໍາຄັນໃນເກມທ້າຍ.
ໃນການກະທໍາສຸດທ້າຍຂອງ Baldur's Gate 3, ຜູ້ນຕ້ອງເກັບກໍາສາມ Netherstones ເພື່ອຄວບຄຸມ Absolute, ການປັບປຸງ Mind Flayer hivemind. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະສູນເສຍລາຍການເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຫຼິ້ນມີທາງເລືອກທີ່ຈະຖິ້ມພວກມັນຫຼືປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນຖັງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Larian Studios ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ "ຖິ້ມ" ເທິງ Netherstones, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາຖິ້ມພວກມັນໄດ້ງ່າຍ.
YouTuber ທີ່ມີຊື່ BOB_BestOfBugs ໄດ້ພົບເຫັນວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບຂໍ້ຈໍາກັດນີ້. ໂດຍການວາງ Netherstone ເຂົ້າໄປໃນຖັງເຊັ່ນ crate ຫຼືກະສອບ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ນສາມາດກໍາຈັດພາຊະນະນັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະຕິບັດນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການເກມສິ້ນສຸດລົງ. ຫນ້າສົນໃຈ, ຜູ້ນໄດ້ລາຍງານວ່າພວກເຂົາພຽງແຕ່ພົບກັບເກມຫຼາຍກວ່າເມື່ອສູນເສຍ Netherstone ທີສອງຂອງພວກເຂົາ.
ເກມຫຼາຍກວ່າ scene ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການສະແດງຜົນທີ່ຫນ້າຈັບໃຈ. ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງສະຫມອງ Prism ຂອງຜູ້ນ, Emperor, chastises ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການປະຖິ້ມໂອກາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄຊຊະນະ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ນໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງຢ່າງໄວວາໄປຫາສານພິເສດຂອງ Absolute ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາແລະພັກຂອງພວກເຂົາກາຍເປັນ Mind Flayers. ອັນນີ້ແມ່ນຕິດຕາມດ້ວຍເກມເທິງໜ້າຈໍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມ, “ເຈົ້າໄດ້ຍອມແພ້ກັບນາງ, ດຽວນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການອອກແບບໃຫຍ່…”
ສາກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົນໃຈທີ່ສັບສົນກັບລາຍລະອຽດ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຕະຫຼົກທີ່ກໍານົດ Baldur's Gate 3 ນອກເຫນືອຈາກ RPGs ອື່ນໆ. ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງການປ້ອງກັນຜູ້ຫຼິ້ນຈາກການຍົກເລີກລາຍການທີ່ເປັນຈຸດສຳຄັນ, Larian Studios ໄດ້ສ້າງການຕອບໂຕ້ແບບເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການທຳລາຍຕົນເອງຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມວ່າມີ scenes ແລະເກມ overs ບໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼາຍລໍຖ້າການພົບເຫັນ, ແລະສິ່ງທີ່ daring ຜູ້ນຈະຕ້ອງດໍາເນີນການເພື່ອເປີດເຜີຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເກມທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງ Baldur's Gate 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງເກມຕໍ່ກັບຕົວແທນຜູ້ຫຼິ້ນ ແລະ ການອຸທິດຕົນໃນການສ້າງໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງແທ້ຈິງ.
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