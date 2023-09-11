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ນັກສະແດງ Cyberthreat ຂູດຮີດ Google Looker Studio ສໍາລັບການໂຈມຕີ phishing

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ນັກສະແດງ Cyberthreat ຂູດຮີດ Google Looker Studio ສໍາລັບການໂຈມຕີ phishing

ນັກສະແດງ Cyberthreat ໄດ້ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືເບິ່ງຂໍ້ມູນ Looker Studio ຂອງ Google ເພື່ອປະຕິບັດການໂຈມຕີ phishing. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Check Point ຄົ້ນພົບແຄມເປນການປະນີປະນອມທາງອີເມລ໌ທຸລະກິດ (BEC) ທີ່ນໍາໃຊ້ Looker Studio ເພື່ອສ້າງຫນ້າເວັບທີ່ມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ cryptocurrency ເພື່ອຫຼອກລວງຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນປະຈໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ໂຈມຕີສົ່ງອີເມວທີ່ປາກົດວ່າມາຈາກ Google, ປະກອບມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບົດລາຍງານປອມກ່ຽວກັບການລົງທືນ cryptocurrency. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່, ພວກເຂົາຖືກນໍາໄປຫາຫນ້າ Google Looker ທີ່ໂຮດສະໄລ້ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮຽກຮ້ອງ Bitcoin ເພີ່ມເຕີມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫນ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອລັກຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງພວກເຂົາ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າ Check Point ໄດ້ສັງເກດເຫັນຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງຮ້ອຍການໂຈມຕີໂດຍໃຊ້ວິທີການນີ້ແລະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ Google ກ່ຽວກັບແຄມເປນ. ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດຂ້າມການສະແກນຄວາມປອດໄພຂອງອີເມວໂດຍການໃຊ້ສິດອໍານາດຂອງ Google ແລະນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ, ເຂົາເຈົ້າໝູນໃຊ້ທີ່ຢູ່ IP ຜູ້ສົ່ງເພື່ອຫຼອກລວງການຄວບຄຸມ Sender Policy Framework (SPF) ແລະຜ່ານການກວດສອບການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ DKIM ໂດຍການກວດສອບໂດເມນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງອີເມວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຊື່ອມໂຍງຂອງອີເມລ໌ກັບໂດເມນ google.com ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ານການກວດສອບໂດຍການກວດສອບຂໍ້ຄວາມ, ການລາຍງານ, ແລະການສອດຄ່ອງ (DMARC).

ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ວິພາກວິຈານ SPF, DKIM, ແລະ DMARC ວ່າມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການໂຈມຕີທາງອີເມລ໌ທີ່ຊັບຊ້ອນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ພວກເຂົາຖືກອອກແບບມາສໍາລັບ. ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີ BEC ແບບນີ້, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຄວາມປອດໄພທີ່ໃຊ້ AI ທີ່ສາມາດກໍານົດຕົວຊີ້ບອກ phishing ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນແບບທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການສະແກນເອກະສານແລະໄຟລ໌ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ, ພ້ອມກັບລະບົບການປົກປ້ອງ URL ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ດໍາເນີນການສະແກນຢ່າງລະອຽດແລະເຮັດຕາມຫນ້າເວັບຕ່າງໆເພື່ອຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຈຸດ​ກວດ​ສອບ (ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຈຸດ​ກວດ​ສອບ​)
- SPF (ກອບນະໂຍບາຍຜູ້ສົ່ງ)
– DKIM (DomainKeys Identified Mail)
- DMARC (ການ​ກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ໂດ​ເມນ​, ການ​ລາຍ​ງານ​, ແລະ​ຄວາມ​ສອດ​ຄ່ອງ​)

By Mampho Brescia

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