ນັກສະແດງ Cyberthreat ຂູດຮີດ Google Looker Studio ສໍາລັບການໂຈມຕີ phishing

ນັກສະແດງ Cyberthreat ໄດ້ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືເບິ່ງຂໍ້ມູນ Looker Studio ຂອງ Google ເພື່ອປະຕິບັດການໂຈມຕີ phishing. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Check Point ຄົ້ນພົບແຄມເປນການປະນີປະນອມທາງອີເມລ໌ທຸລະກິດ (BEC) ທີ່ນໍາໃຊ້ Looker Studio ເພື່ອສ້າງຫນ້າເວັບທີ່ມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ cryptocurrency ເພື່ອຫຼອກລວງຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນປະຈໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ໂຈມຕີສົ່ງອີເມວທີ່ປາກົດວ່າມາຈາກ Google, ປະກອບມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບົດລາຍງານປອມກ່ຽວກັບການລົງທືນ cryptocurrency. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່, ພວກເຂົາຖືກນໍາໄປຫາຫນ້າ Google Looker ທີ່ໂຮດສະໄລ້ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮຽກຮ້ອງ Bitcoin ເພີ່ມເຕີມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫນ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອລັກຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງພວກເຂົາ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າ Check Point ໄດ້ສັງເກດເຫັນຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງຮ້ອຍການໂຈມຕີໂດຍໃຊ້ວິທີການນີ້ແລະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ Google ກ່ຽວກັບແຄມເປນ. ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດຂ້າມການສະແກນຄວາມປອດໄພຂອງອີເມວໂດຍການໃຊ້ສິດອໍານາດຂອງ Google ແລະນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ, ເຂົາເຈົ້າໝູນໃຊ້ທີ່ຢູ່ IP ຜູ້ສົ່ງເພື່ອຫຼອກລວງການຄວບຄຸມ Sender Policy Framework (SPF) ແລະຜ່ານການກວດສອບການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ DKIM ໂດຍການກວດສອບໂດເມນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງອີເມວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຊື່ອມໂຍງຂອງອີເມລ໌ກັບໂດເມນ google.com ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ານການກວດສອບໂດຍການກວດສອບຂໍ້ຄວາມ, ການລາຍງານ, ແລະການສອດຄ່ອງ (DMARC).
ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ວິພາກວິຈານ SPF, DKIM, ແລະ DMARC ວ່າມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການໂຈມຕີທາງອີເມລ໌ທີ່ຊັບຊ້ອນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ພວກເຂົາຖືກອອກແບບມາສໍາລັບ. ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີ BEC ແບບນີ້, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຄວາມປອດໄພທີ່ໃຊ້ AI ທີ່ສາມາດກໍານົດຕົວຊີ້ບອກ phishing ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນແບບທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການສະແກນເອກະສານແລະໄຟລ໌ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ, ພ້ອມກັບລະບົບການປົກປ້ອງ URL ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ດໍາເນີນການສະແກນຢ່າງລະອຽດແລະເຮັດຕາມຫນ້າເວັບຕ່າງໆເພື່ອຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຈຸດກວດສອບ (ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນຈຸດກວດສອບ)
- SPF (ກອບນະໂຍບາຍຜູ້ສົ່ງ)
– DKIM (DomainKeys Identified Mail)
- DMARC (ການກວດສອບຂໍ້ຄວາມທີ່ອີງໃສ່ໂດເມນ, ການລາຍງານ, ແລະຄວາມສອດຄ່ອງ)