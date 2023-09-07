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ດາວຄືກັບດວງອາທິດ “ຖືກຕັດຊ້ຳໆ ແລະຖືກບໍລິໂພກ” ໂດຍ Black Hole

ByVicky Stavropoulou

Sep 7, 2023
ດາວຄືກັບດວງອາທິດ “ຖືກຕັດຊ້ຳໆ ແລະຖືກບໍລິໂພກ” ໂດຍ Black Hole

ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບດາວດວງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປ 500 ລ້ານປີແສງ. ດາວດັ່ງກ່າວ, ຊື່ວ່າ Swift J0230, ໄດ້ຖືກຫຸບລົງ ແລະ ບໍລິໂພກໂດຍຂຸມດຳຫຼາຍຄັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງອອກມາເປັນປະຈຳທຸກໆ 25 ມື້. ປະກົດການນີ້, ເອີ້ນວ່າເປັນເຫດການການຂັດຂວາງ tidal, ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຂຸມດໍາກິນດາວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນກໍລະນີນີ້, ດາວພຽງແຕ່ຖືກທໍາລາຍບາງສ່ວນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ອຍອາຍພິດຊ້ໍາຊ້ອນ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຄວາມເປັນປົກກະຕິຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຂອງດາວໄດ້ຫຼຸດລົງລະຫວ່າງສອງປະເພດຂອງການລະເບີດ: ທີ່ເກີດຂຶ້ນທຸກໆສອງສາມຊົ່ວໂມງແລະທີ່ເກີດຂື້ນທຸກໆປີຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ແທນທີ່ຈະເສື່ອມໂຊມຕາມທີ່ຄາດໄວ້, Swift J0230 ຈະສະຫວ່າງສົດໃສເປັນເວລາ 10 ຫາ 25 ມື້ກ່ອນທີ່ຈະປິດການໃຊ້ງານຢ່າງກະທັນຫັນ, ເຮັດຊ້ໍາຂະບວນການນີ້ປະມານທຸກໆ XNUMX ມື້.

ການສັງເກດການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ໄດ້ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຂຸມດໍາລົບກວນດາວວົງໂຄຈອນແນວໃດ. ທ່ານດຣ Robert Eyles-Ferris, ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາ, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບ Swift J0230, ໂດຍກ່າວວ່າມັນເປັນ "ການເພີ່ມເຕີມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນກັບຊັ້ນຂອງດາວທີ່ຖືກລົບກວນບາງສ່ວນ."

ອີງຕາມນັກຄົ້ນຄວ້າ, ແບບຈໍາລອງຂອງການລະເບີດຂອງ Swift J0230 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວດັ່ງກ່າວມີຂະຫນາດຄ້າຍຄືກັນກັບດວງອາທິດແລະຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຮູບຮີປະມານຂຸມດໍາທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາຢູ່ໃຈກາງຂອງ galaxy ຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ດາວຖືກຫຸບລົງ ແລະ ບໍລິໂພກໂດຍຂຸມດຳ, ວັດຖຸທີ່ທຽບເທົ່າກັບມວນໂລກສາມໜ່ວຍຖືກຈີກອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ຮ້ອນຂຶ້ນ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ປ່ອຍແສງ X-rays ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກວດພົບໂດຍອົງການສັງເກດການ Neil Gehrels Swift ຂອງອົງການ NASA.

ຂຸມດໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການບໍລິໂພກ Swift J0230 ຄາດວ່າຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 10,000 ຫາ 100,000 ເທົ່າຂອງມະຫາຊົນຂອງດວງອາທິດ, ເຊິ່ງຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍສໍາລັບຂຸມດໍາ supermassive. ການຄົ້ນພົບຂອງ Swift J0230 ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດຈັບຊົ່ວຄາວໃຫມ່ທີ່ພັດທະນາໂດຍທີມງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester.

ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາແມ່ນພຽງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະຊອກຫາວັດຖຸເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ Swift J0230 ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາແລະຄາດວ່າຈະເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງຂຸມດໍາແລະການພົວພັນກັບດາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: University of Leicester, ດາລາສາດທໍາມະຊາດ

By Vicky Stavropoulou

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