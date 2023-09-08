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ວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງ Galaxy ໂດຍໃຊ້ Double-Period RR Lyr Stars

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງ Galaxy ໂດຍໃຊ້ Double-Period RR Lyr Stars

ນັກດາລາສາດໄດ້ສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງກາແລັກຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍໃຊ້ດາວສອງ RR Lyr, ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມຈໍານວນກາແລັກຊີທີ່ມີໄລຍະຫ່າງທີ່ຊັດເຈນກວ່າ 20 ເທົ່າ. ວິທີການນີ້ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສັງເກດການ spectroscopic, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ດາວ RR Lyr ແມ່ນການກະພິບຂອງຕົວແປທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາສອງເທົ່າແລະສະຫວ່າງກວ່າ 100 ເທົ່າ. ດາວເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນທຽນໄຂມາດຕະຖານສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ pulsation ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະ luminosity. ໂດຍການສຶກສາດາວສອງ RR Lyr, ນັກດາລາສາດຈາກອົງການສັງເກດການດາລາສາດແຫ່ງຊາດຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນໄດ້ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຜິດພາດຂອງ galaxies ເປັນ 1-2%.

ປະມານ 5% ຂອງດາວ RR Lyr pulsate ມີຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງໄລຍະເວລາ, ແລະ double-period ດາວ RR Lyr ແມ່ນເປັນເອກະລັກເພາະວ່າທັງສອງໄລຍະເວລາແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນສົມບັດຂອງດາວເຊັ່ນ: ມະຫາຊົນແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອົງປະກອບ. ໂດຍການວິເຄາະໄລຍະເວລາເຫຼົ່ານີ້, ນັກດາລາສາດສ້າງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມສະຫວ່າງຂອງໄລຍະເວລາທີ່ເປັນເອກະລາດຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອົງປະກອບ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີການວັດແທກໄລຍະທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສັງເກດການ spectroscopic.

ການໃຊ້ດາວສອງໄລຍະ RR Lyr ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ໄລຍະຫ່າງທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອົງປະກອບໃນ galaxies. ວິທີການໃຫມ່ນີ້ເປີດໂອກາດສໍາລັບການໄດ້ຮັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຈາກ photometry ຢ່າງດຽວ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພີ່ມຂະຫນາດຕົວຢ່າງຂອງ galaxies ກັບໄລຍະຫ່າງທີ່ຊັດເຈນ.

ໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງສະຖານີອາວະກາດຈີນ ແລະ ຫໍສັງເກດການ Vera C. Rubin, ຄາດວ່າຈະມີການຄົ້ນພົບດາວ RR Lyr ໄລຍະສອງພັນດວງໃນກາແລັກຊີໃກ້ຄຽງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການວັດແທກໄລຍະຫ່າງນີ້, ນັກດາລາສາດຫວັງວ່າຈະສ້າງແຜນທີ່ 3D intuitive ຂອງກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນແລະໄດ້ຮັບຄ່າຄົງທີ່ Hubble ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature Astronomy, ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໄລຍະຫ່າງ galaxy ແລະສະຫນອງເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການສຶກສາຈັກກະວານທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ກະສານອ້າງອີງ:
"ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຮູບ​ແບບ​ສອງ​ຮູບ​ດາວ RR Lyrae ເປັນ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແລະ​ການ​ເປັນ​ໂລ​ຫະ​" ໂດຍ Xiaodian Chen, Jianxing Zhang, Shu Wang, ແລະ Licai Deng, 19 ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2023, ດາ​ລາ​ສາດ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ. DOI: 10.1038/s41550-023-02011-y

By Mampho Brescia

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