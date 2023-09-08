Assassin's Creed: Black Flag ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຊົ່ວຄາວໃນ Steam

ເກມຍອດນິຍົມ, Assassin's Creed: Black Flag, ຫາຍໄປຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດຈາກຮ້ານ Steam ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເຮັດໃຫ້ເກີດຂ່າວລືກ່ຽວກັບການປ່ອຍ remake ຫຼື surprise. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Ubisoft ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າການໂຍກຍ້າຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈແລະເປັນຍ້ອນບັນຫາດ້ານວິຊາການ. ທີມງານຢູ່ Ubisoft ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແລະເຮັດໃຫ້ເກມມີໃຫ້ຊື້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
Assassin's Creed 4: Black Flag , ປ່ອຍອອກມາເມື່ອ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ຍັງຄົງເປັນຫນຶ່ງໃນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊຸດ. ມັນໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສູງສຳລັບພາບທີ່ງົດງາມຂອງມັນ, ການຫຼິ້ນເກມທີ່ມ່ວນຊື່ນ, ແລະໂລກເປີດທີ່ມີຮູບແບບຂອງໂຈນສະລັດທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ຕາມທໍາມະຊາດ, fans ຂອງເກມໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນ remake ທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ໃນຕົ້ນປີນີ້, ບົດລາຍງານຈາກ Kotaku ແນະນໍາວ່າການ remake ຂອງ Black Flag ແມ່ນແລ້ວໃນການເຮັດວຽກຢູ່ Ubisoft. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວມີ, ມັນອາດຈະຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ. ນອກເຫນືອຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ remake, Ubisoft ຍັງຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ Skull and Bones, ເກມໂຈນສະຫລັດ multiplayer ທີ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກກົນໄກການສູ້ຮົບເຮືອຂອງ Black Flag.
ໃນຂະນະທີ່ການໂຍກຍ້າຍຂອງ Black Flag ອອກຈາກ Steam ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫວັງສໍາລັບການປະກາດໃຫຍ່, Ubisoft ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນກໍລະນີ. ບັນຫາທາງເທັກນິກທີ່ພາໃຫ້ເກມບໍ່ພ້ອມນັ້ນແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍ ຫຼື remakes ທີ່ວາງແຜນໄວ້. ແຟນໆຈະຕ້ອງລໍຖ້າການອັບເດດເພີ່ມເຕີມຈາກ Ubisoft ກ່ຽວກັບການມີ Assassin's Creed: Black Flag on Steam.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– PC Gamer
– Kotaku