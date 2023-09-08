ການປຽບທຽບ Apple iCloud Keychain ແລະ Google Passkeys: ອັນໃດດີກວ່າ?

ໃນໂລກຂອງການຈັດການລະຫັດຜ່ານ, ສອງ contenders ຕົ້ນຕໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ: Apple iCloud Keychain ແລະ Google Passkeys. ທັງສອງສະເໜີວິທີການພິສູດຢືນຢັນແບບບໍ່ມີລະຫັດຜ່ານເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະເພີ່ມຄວາມປອດໄພ. ແຕ່ອັນໃດດີກວ່າ? ລອງເບິ່ງໃກ້ໆ.
Apple iCloud Keychain ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ແນະນໍາໂດຍ Apple ໃນ iOS 16 ແລະ macOS 13. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບຯ ແລະເວັບໄຊທ໌ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ. ແທນທີ່ຈະ, ລະຫັດລັບທີ່ເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຖືກປົກປ້ອງໂດຍ Face ID ຫຼື Touch ID ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການພິສູດຢືນຢັນ. iCloud Keychain ຍັງສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ອັດຕະໂນມັດໃນເວລາເຂົ້າສູ່ລະບົບເວັບໄຊທ໌ຫຼືແອັບຯ. ລະຫັດຜ່ານໄດ້ຖືກຊິງຄ໌ໃນທົ່ວອຸປະກອນທັງຫມົດທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ Apple ID ຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະໄດ້ຖືກເຂົ້າລະຫັດໃນ iCloud Keychain.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Google Passkeys ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະປອດໄພຕໍ່ກັບລະຫັດຜ່ານ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ Google ຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການສະແກນໃບໜ້າ, ລາຍນິ້ວມື, ຫຼືການລັອກໜ້າຈໍອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. Passkeys ສາມາດຖືກແບ່ງປັນໃນທົ່ວອຸປະກອນ Android ແລະ Chrome ໂດຍໃຊ້ Google Password Manager.
ທັງ Apple iCloud Keychain ແລະ Google Passkeys ໃຊ້ລະຫັດເຂົ້າລະຫັດແທນທີ່ຈະເປັນລະຫັດຜ່ານ, ໃຫ້ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ປອດໄພກວ່າ ແລະປົກປ້ອງການໂຈມຕີ phishing ແລະ hacking. ພວກມັນອີງໃສ່ກົນໄກການລັອກໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນ ເຊັ່ນ: ເຊັນເຊີ biometric ຫຼື PIN ເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ທັງສອງ sync passkeys ໃນທົ່ວອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີຂອງຜູ້ໃຊ້.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີບາງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງ. Apple Passkeys ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ WebAuthn, ໃນຂະນະທີ່ Google Passkeys ໃຊ້ສ່ວນຂະຫຍາຍທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ WebAuthn. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າບາງເວັບໄຊທ໌ແລະແອັບຯອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນ Apple Passkeys ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ Google Passkeys, ຫຼືໃນທາງກັບກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple Passkeys ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍລະຫັດ QR ຫຼືກະແຈຄວາມປອດໄພພາຍນອກຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຫ້ກັບ Google Passkeys.
ໃນຂະນະທີ່ passkeys ສະເຫນີວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍແລະປອດໄພກວ່າຂອງການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຍັງມີບາງຄວາມກັງວົນ. ການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ passkeys ຫມາຍຄວາມວ່າຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນເຕັກໂນໂລຊີ, ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະຖືກລັອກອອກຈາກບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນມັກໃຊ້ຕົວຈັດການລະຫັດຜ່ານຂອງພາກສ່ວນທີສາມ, ເຊິ່ງເກັບຮັກສາແລະສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ສັບສົນຢ່າງປອດໄພ. ຜູ້ຈັດການລະຫັດຜ່ານຍັງສະເຫນີຄວາມສະດວກໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ລະຫັດຜ່ານສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເລືອກລະຫວ່າງ Apple iCloud Keychain ແລະ Google Passkeys ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມມັກສ່ວນຕົວ ແລະວິຖີຊີວິດທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ Apple ຫຼື Google ອາດຈະມັກທີ່ຈະຕິດກັບທາງເລືອກຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາລັກສະນະເພີ່ມເຕີມແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະລົງທຶນໃນຜູ້ຈັດການລະຫັດຜ່ານ, ທາງເລືອກຂອງພາກສ່ວນທີສາມອາດຈະເປັນທາງທີ່ຈະໄປ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Apple ນໍາສະເຫນີ passkeys ສໍາລັບການກວດສອບລະຫັດຜ່ານ: Apple (ບໍ່ມີ URL)
– Google Passkeys: Google (ບໍ່ມີ URL)
- WebAuthn: W3C (ບໍ່ມີ URL)
- ຜູ້ຈັດການລະຫັດຜ່ານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປີ 2023: Cyberguy.com (ບໍ່ມີ URL)