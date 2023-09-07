ອາຊີປາຊີຟິກເປັນຜູ້ນໍາທາງໃນນະວັດຕະກໍາຫຸ່ນຍົນລົດຍົນ ແລະການຮັບຮອງເອົາ

ການສຳຫຼວດຄວາມເດັ່ນຂອງອາຊີປາຊີຟິກໃນນະວັດຕະກໍາຫຸ່ນຍົນລົດຍົນ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາ
ປະຈຸບັນ, ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ພວມນຳໜ້າທາງດ້ານການປະດິດສ້າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຫຸ່ນຍົນລົດຍົນ, ກຳນົດມາດຖານໃໝ່ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການນໍາໃຊ້ຫຸ່ນຍົນນີ້ແມ່ນຕົ້ນຕໍໂດຍການຄົ້ນຫາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ການຜະລິດ, ແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ຄວາມຊຳນານດ້ານການຜະລິດ, ເຂດອາຊີປາຊີຟິກ ແມ່ນຢູ່ແຖວໜ້າຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ້, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທີ່ຫຸ່ນຍົນມີຕໍ່ການຜະລິດລົດຍົນໃນອະນາຄົດ.
ອຸດສາຫະ ກຳ ຍານຍົນແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງນະວັດຕະ ກຳ, ແລະການຮັບຮອງເອົາຫຸ່ນຍົນແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ເຕັກໂນໂລຍີຫຸ່ນຍົນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອຸດສາຫະກໍາ, ຫຸ່ນຍົນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບວຽກງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຈາກການດໍາເນີນງານສາຍການປະກອບກັບການກວດສອບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ, ດ້ວຍຂະແໜງການຜະລິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໄດ້ຮັບເອົາທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວຢ່າງວ່ອງໄວ. ບັນດາປະເທດເຊັ່ນຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະ ເກົາຫລີໃຕ້ ແມ່ນເປັນຜູ້ນຳພາໃນການລົງທຶນ, ລົງທຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນເຕັກໂນໂລຊີຫຸ່ນຍົນ ແລະນຳເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດລົດຍົນຂອງຕົນ.
ການຄອບງຳຂອງພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກໃນນະວັດຕະກໍາຫຸ່ນຍົນລົດຍົນ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາແມ່ນມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ພາກພື້ນເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ເຊັ່ນ: ໂຕໂຍຕ້າ, Hyundai, ແລະ Honda. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປັນຜູ້ບຸກເບີກໃນການນໍາໃຊ້ຫຸ່ນຍົນໃນສາຍການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເປັນແບບຢ່າງສໍາລັບຜູ້ຜະລິດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ. ອັນທີສອງ, ພາກພື້ນມີປະເພນີການປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ດ້ວຍບັນດາປະເທດເຊັ່ນ: ຍີ່ປຸ່ນແລະເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ. ນີ້ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແລະການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີຫຸ່ນຍົນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລັດຖະບານຂອງພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຫຸ່ນຍົນໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ລັດຖະບານຈີນໄດ້ຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ຫຸ່ນຍົນໃນການຜະລິດຢ່າງຕັ້ງໜ້າໂດຍຜ່ານການລິເລີ່ມແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆ. ນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍລິສັດຫຸ່ນຍົນໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາຫຸ່ນຍົນໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ.
ປັດໄຈສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄອບງຳຂອງພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກໃນຫຸ່ນຍົນລົດຍົນແມ່ນລາຄາແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜູ້ຜະລິດກໍາລັງຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຮັກສາການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາ, ແລະຫຸ່ນຍົນສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຫຸ່ນຍົນສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຊ້ໍາຊ້ອນໄດ້ມີປະສິດທິພາບແລະຖືກຕ້ອງກວ່າຄົນງານຂອງມະນຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດແລະການປັບປຸງຜົນຜະລິດໂດຍລວມ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄອບຄອງຂອງພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກໃນນະວັດຕະກໍາຫຸ່ນຍົນລົດຍົນ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາແມ່ນເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການຜະລິດ. ຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ຂອງພາກພື້ນ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ຕັ້ງຫນ້າແລະຂັບເຄື່ອນໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ, ໄດ້ຍອມຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີຫຸ່ນຍົນ, ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງພວກເຂົາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ຂະນະທີ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳລົດຍົນໂລກສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ເຂດອາຊີປາຊີຟິກຍັງຄົງຢູ່ແຖວໜ້າຂອງການຫັນປ່ຽນນີ້, ນຳໜ້າໃນການນຳໃຊ້ຫຸ່ນຍົນໃນການຜະລິດລົດຍົນ.