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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ອາຊີປາຊີຟິກເປັນຜູ້ນໍາທາງໃນນະວັດຕະກໍາຫຸ່ນຍົນລົດຍົນ ແລະການຮັບຮອງເອົາ

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Sep 7, 2023
ອາຊີປາຊີຟິກເປັນຜູ້ນໍາທາງໃນນະວັດຕະກໍາຫຸ່ນຍົນລົດຍົນ ແລະການຮັບຮອງເອົາ

ການສຳຫຼວດຄວາມເດັ່ນຂອງອາຊີປາຊີຟິກໃນນະວັດຕະກໍາຫຸ່ນຍົນລົດຍົນ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາ

ປະຈຸບັນ, ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ພວມນຳໜ້າທາງດ້ານການປະດິດສ້າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຫຸ່ນຍົນລົດຍົນ, ກຳນົດມາດຖານໃໝ່ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການນໍາໃຊ້ຫຸ່ນຍົນນີ້ແມ່ນຕົ້ນຕໍໂດຍການຄົ້ນຫາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ການຜະລິດ, ແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາມາດ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ຄວາມ​ຊຳນານ​ດ້ານ​ການ​ຜະລິດ, ​ເຂດ​ອາຊີ​ປາຊີ​ຟິກ ​ແມ່ນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ນີ້, ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ກະຕື​ລື​ລົ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທີ່​ຫຸ່ນຍົນ​ມີ​ຕໍ່​ການ​ຜະລິດ​ລົດຍົນ​ໃນ​ອະນາຄົດ.

ອຸດສາຫະ ກຳ ຍານຍົນແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງນະວັດຕະ ກຳ, ແລະການຮັບຮອງເອົາຫຸ່ນຍົນແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ເຕັກໂນໂລຍີຫຸ່ນຍົນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອຸດສາຫະກໍາ, ຫຸ່ນຍົນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບວຽກງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຈາກການດໍາເນີນງານສາຍການປະກອບກັບການກວດສອບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ພາກ​ພື້ນ​ອາຊີ​ປາຊີ​ຟິກ, ດ້ວຍ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຜະລິດ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ທ່າ​ອ່ຽງດັ່ງກ່າວ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ. ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ​ຈີນ, ຍີ່​ປຸ່ນ, ​ແລະ ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ພາ​ໃນ​ການ​ລົງທຶນ, ລົງທຶນ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ໃນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຫຸ່ນ​ຍົນ ​ແລະ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ຜະລິດ​ລົດຍົນ​ຂອງ​ຕົນ.

ການຄອບງຳຂອງພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກໃນນະວັດຕະກໍາຫຸ່ນຍົນລົດຍົນ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາແມ່ນມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ພາກພື້ນເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ເຊັ່ນ: ໂຕໂຍຕ້າ, Hyundai, ແລະ Honda. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປັນຜູ້ບຸກເບີກໃນການນໍາໃຊ້ຫຸ່ນຍົນໃນສາຍການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເປັນແບບຢ່າງສໍາລັບຜູ້ຜະລິດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ. ອັນທີສອງ, ພາກພື້ນມີປະເພນີການປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ດ້ວຍບັນດາປະເທດເຊັ່ນ: ຍີ່ປຸ່ນແລະເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ. ນີ້ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແລະການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີຫຸ່ນຍົນ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລັດຖະບານຂອງພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຫຸ່ນຍົນໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ. ຕົວຢ່າງ​ເຊັ່ນ, ລັດຖະບານ​ຈີນ​ໄດ້​ຊຸກຍູ້​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຸ່ນ​ຍົນ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ​ແລະ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງໆ. ນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍລິສັດຫຸ່ນຍົນໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາຫຸ່ນຍົນໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ.

ປັດໄຈສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄອບງຳຂອງພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກໃນຫຸ່ນຍົນລົດຍົນແມ່ນລາຄາແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜູ້ຜະລິດກໍາລັງຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຮັກສາການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາ, ແລະຫຸ່ນຍົນສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຫຸ່ນຍົນສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຊ້ໍາຊ້ອນໄດ້ມີປະສິດທິພາບແລະຖືກຕ້ອງກວ່າຄົນງານຂອງມະນຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດແລະການປັບປຸງຜົນຜະລິດໂດຍລວມ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄອບຄອງຂອງພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກໃນນະວັດຕະກໍາຫຸ່ນຍົນລົດຍົນ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາແມ່ນເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການຜະລິດ. ຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ຂອງພາກພື້ນ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ຕັ້ງຫນ້າແລະຂັບເຄື່ອນໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ, ໄດ້ຍອມຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີຫຸ່ນຍົນ, ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງພວກເຂົາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ຂະນະ​ທີ່​ຂະ​ແໜງ​ອຸດສາຫະກຳ​ລົດຍົນ​ໂລກ​ສືບ​ຕໍ່​ພັດທະນາ, ​ເຂດ​ອາຊີ​ປາຊີ​ຟິກຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ການ​ຫັນປ່ຽນ​ນີ້, ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຸ່ນ​ຍົນ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ລົດຍົນ.

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