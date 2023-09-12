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ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກເຫດການຕົກຂອງ Apple: iPhone 15 ແລະ Apple Watch ໃໝ່

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກເຫດການຕົກຂອງ Apple: iPhone 15 ແລະ Apple Watch ໃໝ່

ໃນມື້ນີ້, Apple ກໍາລັງເປັນເຈົ້າພາບເຫດການ Wonderlust ທີ່ຄາດວ່າຈະຫຼາຍ, ບ່ອນທີ່ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະປະກາດຂ່າວລືກ່ຽວກັບ iPhone 15 ແລະ Apple Watches ໃຫມ່. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະຖືກຖ່າຍທອດສົດເລີ່ມແຕ່ເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ PDT/1 ໂມງເຊົ້າ EDT. ເຫດການນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ Apple ເປີດຕົວ Vision Pro ຢູ່ WWDC ໃນຕົ້ນລະດູຮ້ອນນີ້. ເຫດການ iPhone ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປະຈໍາປີໄດ້ກາຍເປັນປະກົດການວັດທະນະທໍາ, ເປັນສັນຍານການສິ້ນສຸດຂອງລະດູຮ້ອນແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນ Apple ໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ.

ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ iPhone 15 ໄດ້ແຜ່ລາມມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ. ບາງຄົນແນະນໍາວ່າມັນຈະເປັນການຍົກລະດັບປົກກະຕິຂອງປີຕໍ່ປີ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຮູບແບບ Pro ຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າທີ່ເອີ້ນວ່າ iPhone 15 Ultra. ການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມກັບໂລໂກ້ Apple ທີ່ເປັນຕາຢ້ານທີ່ປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກນ້ອຍໆ, ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະການຄາດເດົາ. ປ້າຍຊື່ “Wonderlust” ແມ່ນການຫຼິ້ນໃນຄໍາວ່າ “wanderlust,” ແລະຜູ້ທີ່ມັກ Apple ກໍາລັງພະຍາຍາມຖອດລະຫັດຄວາມຫມາຍຂອງມັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກາດທີ່ຈະມາເຖິງ.

iPhone 15 ຄາດວ່າຈະປະກອບມີ 15 ລຸ້ນຄື: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ແລະ 15 Pro Max. ອີງ​ຕາມ Bloomberg's Mark Gurman, iPhone 15 ແລະ 14 Plus ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຈະ​ເປັນ iPhone 48 Pro ລຸ້ນ repackaged, ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ telephoto ຫຼື​ຮ່າງ​ກາຍ​ສະ​ແຕນ​ເລດ. ໂທລະສັບລຸ້ນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັກ 16 ລ້ານພິກເຊລ ແລະຊິບ AXNUMX ຈາກລຸ້ນກ່ອນ.

ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຈໍສະແດງຜົນ, ຍ້ອນວ່ານັກວິເຄາະ Ross Young ຄາດຄະເນວ່າ iPhone 15 ແບບພື້ນຖານຈະບໍ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນສູງຄືກັບ Pro iPhones. ທັງສີ່ແບບຄາດວ່າຈະຮອງຮັບການສາກໄຟໄຮ້ສາຍ 15 ວັດໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານເປີດ Qi2, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສາກໄຟໄຮ້ສາຍໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທົ່ວທຸກລຸ້ນ iPhone 15 ແມ່ນການປ່ຽນຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ໄປສູ່ພອດ USB-C. ການປ່ຽນແປງນີ້ເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນຄວາມກົດດັນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ USB-C ເປັນມາດຕະຖານການສາກໄຟທົ່ວໄປ. ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າ USB-C ຈະຖືກປະຕິບັດທົ່ວໂລກຫຼືພຽງແຕ່ຢູ່ໃນ EU, ແຕ່ມັນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ iPhone ຮຸ່ນໃຫມ່ທັງຫມົດຈະມາພ້ອມກັບພອດ USB-C.

iPhone 15 Pro ແລະ 15 Pro Max ຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ. ຮຸ່ນ Pro ຈະມີກອບທີ່ເຮັດດ້ວຍ titanium ແທນທີ່ຈະເປັນສະແຕນເລດ, ຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບ A17 ໃຫມ່, ຊິລິຄອນຂະຫນາດນ້ອຍສຸດຂອງ Apple ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ຈໍສະແດງຜົນບາງກວ່າ ແລະພອດ USB-C ທີ່ຮອງຮັບຄວາມໄວຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຄຸນສົມບັດທີ່ຄາດໄວ້.

ໃນແງ່ຂອງການຍົກລະດັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, iPhone 15 Pro Max ອາດຈະປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto optical 6x ໃຫມ່ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຊູມໃນຮູບພາບທີ່ມີລາຍລະອຽດທີ່ດີກວ່າ, ຄວາມລະອຽດ, ແລະໄລຍະໄດນາມິກ.

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຄາດຫວັງສ້າງຂື້ນ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Apple ລໍຖ້າເຫດການ Wonderlust ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນເພື່ອເບິ່ງວ່າຄຸນລັກສະນະໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະການປັບປຸງ iPhone 15 ແລະ Apple Watches ຈະເອົາມາໃຫ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Bloomberg
– ChargerLab

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ກ່ອນເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple.

By Robert Andrew

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