ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກເຫດການຕົກຂອງ Apple: iPhone 15 ແລະ Apple Watch ໃໝ່

ໃນມື້ນີ້, Apple ກໍາລັງເປັນເຈົ້າພາບເຫດການ Wonderlust ທີ່ຄາດວ່າຈະຫຼາຍ, ບ່ອນທີ່ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະປະກາດຂ່າວລືກ່ຽວກັບ iPhone 15 ແລະ Apple Watches ໃຫມ່. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະຖືກຖ່າຍທອດສົດເລີ່ມແຕ່ເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ PDT/1 ໂມງເຊົ້າ EDT. ເຫດການນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ Apple ເປີດຕົວ Vision Pro ຢູ່ WWDC ໃນຕົ້ນລະດູຮ້ອນນີ້. ເຫດການ iPhone ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປະຈໍາປີໄດ້ກາຍເປັນປະກົດການວັດທະນະທໍາ, ເປັນສັນຍານການສິ້ນສຸດຂອງລະດູຮ້ອນແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນ Apple ໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ.
ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ iPhone 15 ໄດ້ແຜ່ລາມມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ. ບາງຄົນແນະນໍາວ່າມັນຈະເປັນການຍົກລະດັບປົກກະຕິຂອງປີຕໍ່ປີ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຮູບແບບ Pro ຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າທີ່ເອີ້ນວ່າ iPhone 15 Ultra. ການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມກັບໂລໂກ້ Apple ທີ່ເປັນຕາຢ້ານທີ່ປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກນ້ອຍໆ, ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະການຄາດເດົາ. ປ້າຍຊື່ “Wonderlust” ແມ່ນການຫຼິ້ນໃນຄໍາວ່າ “wanderlust,” ແລະຜູ້ທີ່ມັກ Apple ກໍາລັງພະຍາຍາມຖອດລະຫັດຄວາມຫມາຍຂອງມັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກາດທີ່ຈະມາເຖິງ.
iPhone 15 ຄາດວ່າຈະປະກອບມີ 15 ລຸ້ນຄື: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ແລະ 15 Pro Max. ອີງຕາມ Bloomberg's Mark Gurman, iPhone 15 ແລະ 14 Plus ທີ່ສໍາຄັນຈະເປັນ iPhone 48 Pro ລຸ້ນ repackaged, ໂດຍບໍ່ມີການກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto ຫຼືຮ່າງກາຍສະແຕນເລດ. ໂທລະສັບລຸ້ນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັກ 16 ລ້ານພິກເຊລ ແລະຊິບ AXNUMX ຈາກລຸ້ນກ່ອນ.
ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຈໍສະແດງຜົນ, ຍ້ອນວ່ານັກວິເຄາະ Ross Young ຄາດຄະເນວ່າ iPhone 15 ແບບພື້ນຖານຈະບໍ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນສູງຄືກັບ Pro iPhones. ທັງສີ່ແບບຄາດວ່າຈະຮອງຮັບການສາກໄຟໄຮ້ສາຍ 15 ວັດໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານເປີດ Qi2, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສາກໄຟໄຮ້ສາຍໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທົ່ວທຸກລຸ້ນ iPhone 15 ແມ່ນການປ່ຽນຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ໄປສູ່ພອດ USB-C. ການປ່ຽນແປງນີ້ເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນຄວາມກົດດັນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ USB-C ເປັນມາດຕະຖານການສາກໄຟທົ່ວໄປ. ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າ USB-C ຈະຖືກປະຕິບັດທົ່ວໂລກຫຼືພຽງແຕ່ຢູ່ໃນ EU, ແຕ່ມັນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ iPhone ຮຸ່ນໃຫມ່ທັງຫມົດຈະມາພ້ອມກັບພອດ USB-C.
iPhone 15 Pro ແລະ 15 Pro Max ຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ. ຮຸ່ນ Pro ຈະມີກອບທີ່ເຮັດດ້ວຍ titanium ແທນທີ່ຈະເປັນສະແຕນເລດ, ຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບ A17 ໃຫມ່, ຊິລິຄອນຂະຫນາດນ້ອຍສຸດຂອງ Apple ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ຈໍສະແດງຜົນບາງກວ່າ ແລະພອດ USB-C ທີ່ຮອງຮັບຄວາມໄວຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຄຸນສົມບັດທີ່ຄາດໄວ້.
ໃນແງ່ຂອງການຍົກລະດັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, iPhone 15 Pro Max ອາດຈະປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto optical 6x ໃຫມ່ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຊູມໃນຮູບພາບທີ່ມີລາຍລະອຽດທີ່ດີກວ່າ, ຄວາມລະອຽດ, ແລະໄລຍະໄດນາມິກ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຄາດຫວັງສ້າງຂື້ນ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Apple ລໍຖ້າເຫດການ Wonderlust ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນເພື່ອເບິ່ງວ່າຄຸນລັກສະນະໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະການປັບປຸງ iPhone 15 ແລະ Apple Watches ຈະເອົາມາໃຫ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Bloomberg
– ChargerLab
ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ກ່ອນເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple.