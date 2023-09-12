ເຫດການສຳຄັນຂອງ Apple 2023: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

Apple ກໍາລັງກະກຽມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີອີກເທື່ອຫນຶ່ງກັບເຫດການສໍາຄັນປະຈໍາປີທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງ, "Wonderlust." ກໍານົດຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ Steve Jobs Theatre ໃນ Cupertino, California, ເຫດການນີ້ສັນຍາວ່າຈະເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນຫລ້າສຸດແລະການອັບເດດຈາກຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີ.
ເຫດການຈະເລີ່ມໃນເວລາ 1 ໂມງແລງ ET, ຫຼື 10 ໂມງເຊົ້າ PT ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກ. ແຟນ Apple ທົ່ວໂລກຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດຖ່າຍທອດສົດເຫດການດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການແລະແອັບ Apple TV.
ຫນຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນທີ່ສໍາຄັນຂອງກິດຈະກໍາໃນປີນີ້ແມ່ນການນໍາສະເຫນີຂອງ iPhone 15 ໃຫມ່. ໃນແຕ່ລະ iteration ໃຫມ່, Apple ສະເຫມີ pushes ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຊີໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແລະ iPhone ໃນປີນີ້ຄາດວ່າຈະບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂ່າວລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະອົງປະກອບອອກແບບໃຫມ່ທີ່ມີທ່າແຮງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Apple ຍັງຕັ້ງທີ່ຈະປະກາດການອັບເດດກັບ Apple Watch ແລະ AirPods ທີ່ນິຍົມຂອງຕົນ. ອຸປະກອນທີ່ສວມໃສ່ໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວິດຂອງຫຼາຍຄົນ, ສະເໜີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄຸນສົມບັດການຕິດຕາມການອອກກຳລັງກາຍທີ່ກ້າວໜ້າ. ການປັບປຸງໃຫມ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະນໍາເອົາການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມແລະຫນ້າທີ່ໃຫມ່.
ນອກເຫນືອຈາກການປະກາດຮາດແວ, Apple ຈະເປີດເຜີຍການອັບເດດຊອບແວຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, iOS 17. ການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການຂອງ Apple ສະເຫມີມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດແລະການປັບປຸງໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ແລະ iOS 17 ຄາດວ່າຈະບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄາດຄະເນການປັບປຸງທາງເລືອກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫລອມໂລຫະ, ແລະອາດຈະເປັນປະສົບການຄວາມເປັນຈິງເພີ່ມເຕີມໃຫມ່.
ສຸດທ້າຍ, ມີການຄາດເດົາວ່າສຸດທ້າຍ Apple ອາດຈະປ່ຽນເປັນພອດສາກໄຟ USB-C ໃນອຸປະກອນຂອງມັນ. ການຍ້າຍຈາກພອດ Lightning ແບບດັ້ງເດີມໄປສູ່ USB-C ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກັບອຸປະກອນອື່ນໆ ແລະຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟໄວຂຶ້ນ. ຖ້າຂ່າວລືນີ້ເປັນຄວາມຈິງ, ມັນຈະເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple ແລະລະບົບນິເວດຂອງມັນ.
ດັ່ງທີ່ເຄີຍ, ເຫດການສໍາຄັນຂອງ Apple ສັນຍາວ່າຈະດຶງດູດຜູ້ຊົມດ້ວຍການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນແລະການສະແດງນະວັດກໍາ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີແລະແຟນ Apple ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນລໍຖ້າການເປີດເຜີຍອຸປະກອນແລະການອັບເດດໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້. ຕິດຕາມການອັບເດດສົດ ແລະລາຍລະອຽດຂອງເຫດການ.
ນິຍາມ:
– Keynote: ການນໍາສະເຫນີຫຼືທີ່ຢູ່ທີ່ກໍານົດສຽງສໍາລັບເຫດການໃນອະນາຄົດຫຼືເນັ້ນໃສ່ການປະກາດທີ່ສໍາຄັນ.
– ການຖ່າຍທອດສົດ: ການຖ່າຍທອດເນື້ອຫາວິດີໂອສົດຜ່ານອິນເຕີເນັດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊົມເບິ່ງໃນເວລາຈິງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຮູບ](https://i.ytimg.com/vi/ZiP1l7jlIIA/maxresdefault.jpg)
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: [Apple event 2023: ອັບເດດສົດໃນ iPhone 15, iOS 17, USB-C charger, ເພີ່ມເຕີມ] (ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງບົດຄວາມ URL)