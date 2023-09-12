ເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຢູ່ໃນເຫດການ Apple 2023

Apple ກໍາລັງກຽມພ້ອມສໍາລັບເຫດການປະຈໍາປີທີ່ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນທີ່ໂຮງລະຄອນ Steve Jobs ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຄາລິຟໍເນຍ. ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດສະເພາະຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມລັບ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີກໍາລັງລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນການເປີດເຜີຍ iPhone 15, Apple Watch ຫລ້າສຸດ, ແລະການປັບປຸງຊອບແວ iOS ທີ່ມີທ່າແຮງ.
ກິດຈະກຳມີຊື່ວ່າ “Wonderlust,” ກຳນົດຈະເລີ່ມໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ເວລາ 10:30 ໂມງຕາມເວລາມາດຕະຖານອິນເດຍ ແລະ 10 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາປາຊີຟິກ. ໃຊ້ເວລາປະມານ 90 ນາທີ, ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະມີການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ບັນທຶກໄວ້ກ່ອນໂດຍ Tim Cook, CEO ຂອງ Apple.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການປະກົດຕົວນີ້, Apple ສະເຫນີທາງເລືອກຕ່າງໆສໍາລັບການປັບຕົວເຂົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ຈະຖ່າຍທອດເຫດການດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຫນ້າ YouTube ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຕົນ, ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບຜູ້ຊົມໂດຍບໍ່ມີ Apple TV. ຜູ້ໃຊ້ຕົວທ່ອງເວັບຍັງສາມາດເບິ່ງເຫດການໂດຍການໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ Apple.
ຂ່າວລືທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນຂະນະທີ່ເຫດການໃກ້ເຂົ້າມາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແປກໃຈທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ Apple ມີຢູ່ໃນຮ້ານ. ຂ່າວລືທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ iPhone 15 Pro ອາດຈະເບົາກວ່າໂດຍການໃຊ້ Titanium ຊັ້ນ 5 ສໍາລັບກາງເຟຣມແທນເຫຼັກ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນເກີດຂຶ້ນກັບ Apple ທີ່ຈະປ່ຽນຈາກສາຍສາກ Lightning ໄປເປັນພອດ USB-C ທີ່ແຜ່ຫຼາຍ, ອາດຈະເປັນແຮງຈູງໃຈຈາກກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາຍສາກມາດຕະຖານ.
ນອກເຫນືອຈາກອຸປະກອນໃຫມ່, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດຄະເນການເປີດເຜີຍຂອງ Apple Watch Ultra 2 ແລະກໍລະນີທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ USB-C ສໍາລັບ AirPods Pro. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມີຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບການອັບເດດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງ.
ເຫດການ Apple ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນສະເຫມີສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກ Apple, ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມພະຍາຍາມປະດິດສ້າງຂອງ Apple.
ນິຍາມ:
– ລຸ້ນ iPhone 15: iPhone ລຸ້ນໃໝ່ຂອງ Apple ທີ່ອອກໃນປີ 2023.
– Apple Watch Ultra 2: ຜູ້ສືບທອດຂ່າວລືກ່ຽວກັບສາຍໂມງ smartwatch ຂອງ Apple.
– iOS 17: ເວີຊັ່ນໃໝ່ທີ່ຄາດໄວ້ຂອງລະບົບປະຕິບັດການມືຖືຂອງ Apple.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
1. (ບົດຄວາມແຫຼ່ງ) [ບໍ່ມີ URL ໃຫ້]
2. ເວັບໄຊທ໌ Apple (https://www.apple.com)