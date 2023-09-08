Apple ວາງແຜນທີ່ຈະປ່ຽນສາຍສາກ Lightning ດ້ວຍ USB-C ສຳລັບ iPhone 15

Apple ຄາດວ່າຈະປະກາດ iPhone 15 ໃນສອງສາມມື້, ແລະຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຄາດໄວ້ແມ່ນການປ່ຽນເຄື່ອງຊາດ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງດ້ວຍການຊາດ USB-C. ການປ່ຽນແປງນີ້ສອດຄ່ອງກັບນິຕິກໍາທີ່ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຸປະກອນເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດແລະແທັບເລັດເພື່ອຮອງຮັບການສາກໄຟ USB-C ພາຍໃນປີ 2024.
ການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ການສາກໄຟ USB-C ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການສາກໄຟໃນທົ່ວອຸປະກອນ ແລະຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປະສົມ ແລະຈັບຄູ່ອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງສາກຈາກຜູ້ຜະລິດຕ່າງໆ. ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງນີ້ຖືວ່າເປັນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດທັງຫມົດນັບຕັ້ງແຕ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຮອງເອົາການສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ iPad ແລະ MacBooks ຂອງຕົນ.
ຮອງປະທານອາວຸໂສດ້ານການຕະຫຼາດທົ່ວໂລກຂອງ Apple, Greg Joswiak, ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ານທານກັບການປ່ຽນແປງຂອງບໍລິສັດ, ໂດຍອ້າງເຖິງມູນຄ່າແລະຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງເຄື່ອງສາກ Lightning. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງ EU ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈໍາເປັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple ເຊື່ອວ່າມີວິທີການທີ່ດີກວ່າດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ການປ່ຽນໄປໃຊ້ USB-C ສ້າງຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບ Apple ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດໄດ້ລົງທຶນໃນການຂາຍສາຍ Lightning ແລະອຸປະກອນເສີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຍ້າຍໄປໃຊ້ USB-C ຈະເຮັດໃຫ້ Apple ຫ່າງໄກຈາກລະບົບນິເວດປິດຂອງມັນ, ເພາະວ່າ USB-C ເປັນມາດຕະຖານທີ່ເປີດຫຼາຍກວ່າ. Apple ອາດຈະຕ້ານກັບເລື່ອງນີ້ໂດຍການສ້າງສາຍ USB-C ຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນເອງທີ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດີກວ່າແລະປະສິດທິພາບການສາກໄຟໄວຂຶ້ນໂດຍສະເພາະກັບ iPhones.
ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ iPhone 15 ລຸ້ນທັງໝົດຈະມີ USB-C ຫຼືວ່າມັນຈະສະເພາະກັບອຸປະກອນ Pro, ແຕ່ການມີສາຍສາກ USB-C ບໍ່ຄວນເປັນບັນຫາສຳລັບຜູ້ໃຊ້. ອຸປະກອນມືຖືຫຼາຍອັນ, ລວມທັງ iPad ແລະ MacBooks ຂອງ Apple ເອງ, ໃຊ້ສາຍ USB-C ແລ້ວ. ໃນໄລຍະຍາວ, ລະບົບການສາກໄຟແບບທົ່ວໆໄປຄາດວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການສາກໄຟງ່າຍຂຶ້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນສາຍທີ່ຕ້ອງການ.
Apple ຍັງອາດຈະພິຈາລະນາການສາກໄຟໄຮ້ສາຍ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນຊ້າກວ່າການສາກໄຟດ້ວຍສາຍ. ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງ, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ USB-C ສໍາລັບ iPhone 15 ແມ່ນເຫັນວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໄປສູ່ປະສົບການການສາກໄຟທີ່ມີມາດຕະຖານແລະສະດວກກວ່າສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: CNN
ນິຍາມ:
- ສາຍສາກໄຟ: ເປັນເຄື່ອງສາກທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ Apple ໃນປີ 2012 ກັບ iPhone 5, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສາກໄຟໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີການອອກແບບທີ່ປີ້ນກັບກັນໄດ້.
- ການສາກໄຟ USB-C: ເປັນມາດຕະຖານການສາກແບບທົ່ວໄປທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງພະລັງງານ ແລະໂອນຂໍ້ມູນດ້ວຍສາຍສາຍດຽວ, ສະເໜີໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນທົ່ວອຸປະກອນ ແລະຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ.