Apple Arcade: ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບເກມທີ່ມີໃຫ້ແລະການປ່ອຍຫລ້າສຸດ

Apple Arcade, ບໍລິການເກມຕາມການສະໝັກສະມາຊິກຈາກ Apple, ໄດ້ຂະຫຍາຍຫ້ອງສະໝຸດເກມຂອງຕົນຢ່າງໄວວານັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວ. ໂດຍມີເກືອບ 100 ຫົວຂໍ້ໃນຕອນຕົ້ນ ແລະຕອນນີ້ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ເກມ, Apple Arcade ສະເໜີເກມທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບ iPhone, iPad, iPod touch, Mac ແລະ Apple TV.

ເພື່ອສຳຫຼວດ ແລະດາວໂຫຼດເກມຫຼ້າສຸດ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄປທີ່ແຖບ Arcade ໃນ App Store, ເລື່ອນລົງລຸ່ມສຸດ, ແລະເລືອກ “ເບິ່ງເກມທັງໝົດ.” ສະບັບໃຫມ່ລ່າສຸດແມ່ນສະແດງຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຫນ້າ.

ການປ່ອຍຫລ້າສຸດໃນ Apple Arcade ແມ່ນ My Talking Angela 2+, ເກມສັດສະເໝືອນຈິງຍອດນິຍົມຈາກຜູ້ສ້າງແຟຣນໄຊ My Talking Tom. ໃນເກມນີ້, ຜູ້ຫຼິ້ນຊ່ວຍນາງແອງເຈລາ, ແມວແບບແຟຊັນ, ຫຍຸ້ງຢູ່ໃນບ້ານໃນເມືອງໃຫຍ່ຂອງນາງດ້ວຍກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເຕັ້ນ, ອົບ, ແລະສິລະປະການຕໍ່ສູ້.

ອີກອັນໃໝ່ຫຼ້າສຸດແມ່ນ Samba de Amigo: Party-To-Go, ເກມຈັງຫວະທີ່ເປີດຕົວໃນອາເຂດໃນປີ 1999. ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດສັ່ນມັນດ້ວຍ maracas ແລະ groove ຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງ 40 ເພງດັງຈາກຫຼາຍປະເພດ, ລວມທັງເພງຈາກສິນລະປິນເຊັ່ນ Lady Gaga ແລະ PSY.

ຄວາມຈົບງາມ. ເປັນເກມຈັບຄູ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍມືທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈຳກັດທີ່ທ້າທາຍຜູ້ຫຼິ້ນໃຫ້ຄິດຍຸດທະສາດ ແລະສ້າງການແຂ່ງຂັນທີ່ສະຫລາດ. ປີນຂຶ້ນກະດານຈັດອັນດັບ, ປົດລ໋ອກແຜ່ນພິເສດ ແລະການເພີ່ມພະລັງງານ, ແລະສຳຫຼວດຮູບແບບສີສັນຕ່າງໆໃນໂໝດຄລາດສິກ ຫຼືຫຼົງທາງໃນດົນຕີດ້ວຍໂໝດເທມpo.

Kingdoms: Merge & Build ສະຫນອງການຜະສົມຜະສານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ gameplay merge-2 ແລະກົນໄກການສ້າງອານາຈັກ. ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງຊ່ວຍເຈົ້າຊາຍ Edward ແລະເພື່ອນຂອງລາວຟື້ນຟູອານາຈັກທີ່ຖືກທໍາລາຍໂດຍພະລັງງານ magical ທີ່ລຶກລັບ. ເລີ່ມການຜະຈົນໄພມະຫັດສະຈັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການສະແຫວງຫາ ແລະແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຕົກຂອງອານາຈັກ.

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ບາງຕົວຢ່າງຂອງເກມທີ່ມີຢູ່ໃນ Apple Arcade. ຫົວຂໍ້ອື່ນໆລວມມີ Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, ແລະ Bold Moves+.

ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Apple Arcade ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕົວຄວບຄຸມໄຮ້ສາຍ PS5 ແລະ Xbox, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເພີດເພີນກັບເກມເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຕົວຄວບຄຸມທີ່ຕ້ອງການ.

Apple Arcade ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມເກມໃຫມ່ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ດ້ວຍການອັບເດດແລະການປ່ອຍຕົວວາງແຜນສໍາລັບເດືອນຂ້າງຫນ້າ. ເດືອນກັນຍາຢ່າງດຽວຄາດວ່າຈະເຫັນການອັບເດດເກມ 40+ ແລະສາມລຸ້ນໃຫມ່.

ເພີດເພີນໄປກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເກມທີ່ມີຢູ່ໃນ Apple Arcade ແລະເຂົ້າສູ່ໂລກທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງເກມໃນອຸປະກອນ Apple.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ເກມ Apple Arcade: Apple App Store