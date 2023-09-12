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ແນະນຳ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus: ຄຸນສົມບັດ ແລະການປັບປຸງໃໝ່

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ແນະນຳ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus: ຄຸນສົມບັດ ແລະການປັບປຸງໃໝ່

Apple ໄດ້ເປີດໂຕສະມາດໂຟນລຸ້ນລ່າສຸດ, iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus, ນຳສະເໜີປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ, ທາງເລືອກສີໃໝ່ ແລະ ພອດ USB-C. ອຸປະກອນຮັກສາລາຄາເລີ່ມຕົ້ນດຽວກັນກັບຮຸ່ນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາ $ 799.

ທັງ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ມາພ້ອມກັບຈໍສະແດງຜົນ 6.1 ນິ້ວແລະ 6.7 ນິ້ວຕາມລໍາດັບ. Apple ໄດ້ປະກາດວ່າຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດຂອງຈໍສະແດງຜົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 2000 nits, ສະຫນອງປະສົບການການເບິ່ງທີ່ສົດໃສກວ່າ. ການສັ່ງຈອງ iPhone 15 ຈະເລີ່ມໃນວັນສຸກນີ້, ໂດຍມີກຳນົດການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້.

ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງ iPhone ໃໝ່ແມ່ນສີທີ່ທັນສະໄໝຂອງພວກມັນ. Apple ໄດ້​ຝັງ​ສີ​ໄວ້​ຕະຫຼອດ​ດ້ານ​ນອກ​ຂອງ​ແກ້ວ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ, ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ການ​ສໍາ​ເລັດ​ຮູບ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ແລະ​ຈັບ​ຕາ. iPhone 15 ມີຢູ່ໃນສີບົວ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າ, ແລະສີດໍາ, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີທາງເລືອກທີ່ຫລາກຫລາຍເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບແບບສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ.

ລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງ iPhone 15 ຊຸດຍັງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນ. ຮູບແບບພື້ນຖານໃນປັດຈຸບັນມີເຊັນເຊີຫຼັກ 48 ລ້ານພິກເຊລ, ກົງກັບຄວາມສາມາດຂອງ iPhone 14 Pro ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ເຊັນເຊີນີ້ເປີດໃຊ້ 1x ແລະ 2x optical zoom modes, ພ້ອມກັບເລນ ultra-wide ປົກກະຕິ 0.5x. ໂໝດ Portrait ຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນບ່ອນແສງໜ້ອຍທີ່ດີຂຶ້ນ, ໂດຍມີໂບນັດເພີ່ມການເປີດໃຊ້ງານອັດຕະໂນມັດເມື່ອຖ່າຍຮູບດ້ວຍກ້ອງຫຼັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບໂຟກັສໄດ້ຫຼັງຈາກຖ່າຍຮູບຍ້ອນຄຸນນະສົມບັດການຮັກສາແຜນທີ່ຄວາມເລິກ.

iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊິບ A16 Bionic, ມີ CPU ຫົກແກນ ແລະ GPU 5-core. ຊິບນີ້ແມ່ນຄືກັນກັບທີ່ພົບໃນ iPhone 14 Pro, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບພິເສດ. ອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟຂອງ iPhone 15 ຍັງຄົງຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 Plus ໃຫ້ເວລາການໃຊ້ງານດົນກວ່າເນື່ອງຈາກແບດເຕີຣີ້ພາຍໃນໃຫຍ່ກວ່າ. ດຽວນີ້ສາມາດສາກໄຟໄດ້ຜ່ານພອດ USB-C ໃໝ່.

ອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ iPhone 15 series ແມ່ນຊິບ Ultra-Wideband ຮຸ່ນທີສອງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງຂອບເຂດແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາຊອກຫາວັດຖຸ. ການຄົ້ນຫາຄວາມຊັດເຈນໃນປັດຈຸບັນສາມາດນໍາທາງຜູ້ໃຊ້ໂດຍກົງໄປຫາບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງ, ນອກເຫນືອຈາກການຊອກຫາລາຍການທີ່ມີ AirTags ຕິດຢູ່.

ກ່ຽວກັບລັກສະນະຄວາມປອດໄພ, Apple ໄດ້ຂະຫຍາຍ SOS ສຸກເສີນຂອງຕົນຜ່ານຄຸນສົມບັດດາວທຽມເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາສະຖານະການການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຖະຫນົນ. ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະມາຊິກ AAA ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການນີ້. ຄຸນນະສົມບັດ SOS ສຸກເສີນແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າສໍາລັບສອງປີທໍາອິດຫຼັງຈາກຊື້ iPhone 15; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຄາເກີນໄລຍະເວລານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ.

iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ຈະ​ມີ​ໃຫ້​ຊື້​ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ກັນຍາ​ນີ້, iPhone 15 ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ $799 ແລະ iPhone 15 Plus ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ $899.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Apple (ບໍ່​ມີ URL ໃຫ້​)

By Gabriel Botha

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