ຂໍແນະນໍາ iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max: iPhone ທີ່ມີອໍານາດສູງສຸດຂອງ Apple ທັນ

Apple ໄດ້ເປີດໂຕສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່ລ່າສຸດ, iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max. ເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ແລະອວດປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນສະມາດໂຟນທຸກລຸ້ນ, ຮູບແບບໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ປະທັບໃຈ.
iPhone 15 Pro ມາພ້ອມກັບຫນ້າຈໍ 6.1 ນິ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ Pro Max ມີຈໍສະແດງຜົນຂະຫນາດໃຫຍ່ 6.7 ນິ້ວ. ທັງສອງລຸ້ນແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບ A17 Pro, ເຊິ່ງ Apple ອ້າງວ່າມີປະສິດທິພາບໄວກວ່າສະມາດໂຟນອື່ນໆໃນຕະຫຼາດ. ດ້ວຍ GPU ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າຈະໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ສູງ.
ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າສັງເກດໃນປີນີ້ແມ່ນການລວມເອົາພອດ USB-C ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໂທລະສັບ, ແທນທີ່ Port Lightning ແບບດັ້ງເດີມ. Apple ໂອ້ອວດວ່າ iPhone 15 Pro ມີຄວາມໄວການໂອນ 10Gbps, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການໂອນໄຟລ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນຮູບພາບແລະວິດີໂອ.
ໄອໂຟນລຸ້ນໃໝ່ມີຝາປິດທີ່ແຂງກວ່າທີ່ເຮັດຈາກ titanium, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຄວາມຢືດຢຸ່ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ພວກເຂົາມາໃນສີ່ສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ສີດໍາ, ສີຂາວ, ສີຟ້າ, ແລະ "ທໍາມະຊາດ." Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີປຸ່ມປະຕິບັດງານ, ເຊິ່ງທົດແທນການສະຫຼັບສຽງດັງຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງໂທລະສັບໄດ້. ປຸ່ມນີ້ສາມາດຖືກປັບແຕ່ງເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ເປີດກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼືເປີດໄຟສາຍ.
ໃນແງ່ຂອງການຖ່າຍຮູບ, iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max ສະເຫນີກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Apple. ມາພ້ອມກັບເລນທີ່ແຕກຕ່າງ 48 ອັນ, ລວມທັງກ້ອງຖ່າຍຮູບ 4 ລ້ານພິກເຊລທີ່ອັບເກຣດ, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈດ້ວຍການປັບປຸງປະສິດທິພາບແສງໜ້ອຍ ແລະ ຫຼຸດແສງໄຟຂອງເລນ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຍັງໃຊ້ລະບົບ AI ຂອງ Apple ເພື່ອຖ່າຍຮູບ HEIF ທີ່ມີຄວາມລະອຽດເຕັມຮູບແບບແລະສະເຫນີທາງຍາວໂຟກຫຼາຍສໍາລັບທາງເລືອກການຖ່າຍຮູບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂທລະສັບຍັງຮອງຮັບການຖ່າຍວິດີໂອ 60KXNUMX ProRes ແລະຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຮັກສາພາຍນອກຜ່ານພອດ USB-C.
ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບ iPhone ພື້ນຖານໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຈາກຮຸ່ນ Pro ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນບ່ອນທົດສອບຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງ Apple. ດ້ວຍປະສິດທິພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງ USB-C, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຍູ້ຂອບເຂດຂອງສິ່ງທີ່ iPhone ສາມາດເຮັດໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຜູ້ຂຽນ: David Pierce
– ທີ່ມາ: The Verge