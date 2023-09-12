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Apple ຕໍ່ອາຍຸການຮ່ວມມືກັບ Qualcomm ສໍາລັບໂມເດັມ 5G

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Apple ຕໍ່ອາຍຸການຮ່ວມມືກັບ Qualcomm ສໍາລັບໂມເດັມ 5G

Apple ໄດ້ຕໍ່ອາຍຸການຮ່ວມມືກັບ Qualcomm, ຮັບປະກັນວ່າຍັກໃຫຍ່ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ Snapdragon 5G Modem-RF Systems ຂອງ Qualcomm ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງຕົນຈົນກ່ວາ 2026. ການປະກາດນີ້ເກີດຂຶ້ນເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາຂອງ Apple ໃນການພັດທະນາໂມເດັມຂອງຕົນເອງແລະຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສ Qualcomm.

ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple ໄດ້ຊື້ທຸລະກິດໂມເດັມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງ Intel ໃນປີ 2019, ສະຫນອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງໂມເດັມຂອງຕົນເອງ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າການພັດທະນາໂມເດັມເອກະລາດຂອງ Apple ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຜົນ. ຂໍ້ຕົກລົງກັບ Qualcomm ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ຍັງອີງໃສ່ຜູ້ສະຫນອງພາຍນອກເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂມເດັມ.

ການພັດທະນາໂມເດັມຂອງຕົນເອງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ Apple ຂ້າມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄ່າພາກຫຼວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງປະກອບຂອງ Qualcomm, ເຊິ່ງອາດຈະເພີ່ມກໍາໄລຂອງບໍລິສັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍການຕໍ່ອາຍຸການຮ່ວມມືກັບ Qualcomm, Apple ກໍາລັງຮັບປະກັນວ່າມັນມີແຜນການສໍາຮອງໃນກໍລະນີທີ່ການພັດທະນາໂມເດັມເອກະລາດຂອງມັນບໍ່ກ້າວຫນ້າໄວເທົ່າທີ່ຄາດໄວ້.

ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່ແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ Apple ຍັງສາມາດໃຊ້ໂມເດັມຂອງຕົນເອງຫຼືຈາກຜູ້ສະຫນອງອື່ນໆ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງບໍລິສັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ Qualcomm ສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີໂມເດັມຂອງມັນ. Apple ເປັນລູກຄ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງ Qualcomm, ທັງ Apple ແລະ Samsung ກວມເອົາ 10% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຂອງລາຍໄດ້ລວມຂອງ Qualcomm ໃນປີ 2022.

ໄລຍະເວລາຂອງການປະກາດແມ່ນເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ຍ້ອນວ່າມັນມາຮອດກ່ອນເຫດການ iPhone ປະຈໍາປີຂອງ Apple, ບ່ອນທີ່ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ລຸ້ນ ໃໝ່ ຂອງມັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ວ່າໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ຈະລວມເອົາໂມເດັມທີ່ພັດທະນາພາຍໃນຂອງ Apple, ມັນຄາດວ່າຈະໃຊ້ໂມເດັມ 5G ຂອງ Qualcomm ແລະ RF ດ້ານຫນ້າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Qualcomm

ນິຍາມ:
– Snapdragon 5G Modem-RF Systems: ຊ່ວງຂອງ Qualcomm ຂອງໂມເດັມ 5G ແລະລະບົບຄວາມຖີ່ວິທະຍຸທີ່ໃຊ້ໃນສະມາດໂຟນ ແລະເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກອື່ນໆ.
– ໂມເດັມ: ເປັນອຸປະກອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ ຫຼືເຄືອຂ່າຍອື່ນໆໂດຍການສົ່ງ ແລະຮັບຂໍ້ມູນ.
– RF Front End: ວົງຈອນໃນອຸປະກອນທີ່ຈັດການການສົ່ງ ແລະຮັບສັນຍານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ.
– ຄ່າພາກຫຼວງ: ຄ່າທຳນຽມທີ່ບໍລິສັດຈ່າຍໃຫ້ເພື່ອນຳໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼື ເຕັກໂນໂລຊີຂອງບໍລິສັດອື່ນ.

By Vicky Stavropoulou

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