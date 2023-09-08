AOC CQ32G2S: ຈໍພາບການຫຼິ້ນເກມໂຄ້ງ 32 ນິ້ວໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ $300

AOC CQ32G2S ເປັນຈໍພາບເກມໂຄ້ງ QHD ຂະໜາດ 32 ນິ້ວ ທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທີ່ດີເລີດສຳລັບລາຄາຂອງມັນ. ລາຄາຕໍ່າກວ່າ $300, ຈໍສະແດງຜົນນີ້ມີລັກສະນະໂຄ້ງ 1500R ທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມປະສົບການການຫຼິ້ນເກມ. ມັນມີແຜງ VA ທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຄວາມຄົມຊັດ 4,000: 1, ໃຫ້ສີດຳເລິກ ແລະ ສີອີ່ມຕົວ.
ດ້ວຍອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 165 Hz ແລະຮອງຮັບທັງ FreeSync ແລະ G-Sync, AOC CQ32G2S ໃຫ້ປະສິດທິພາບການຫຼິ້ນເກມທີ່ກ້ຽງ ແລະຕອບສະໜອງໄດ້. ມັນຍັງມີສາມໂຫມດການຈໍາລອງ HDR ສໍາລັບຜົນກະທົບທາງສາຍຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ, AOC CQ32G2S ມີຂອບເຂດຂອງ DCI-P3 gamut ຂອງ 87%, ເຊິ່ງສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງລະດັບລາຄາຂອງມັນ. ຈໍພາບມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີທີ່ດີແລະຕ້ອງການພຽງແຕ່ການປັບຕົວເລັກນ້ອຍເພື່ອບັນລຸມາດຕະຖານສູງ.
ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງຂອງ AOC CQ32G2S ແມ່ນແຂງ, ມີຂາຕັ້ງ ergonomic ແລະລໍາໂພງພາຍໃນ 5 ວັດ. ມັນມີວັດສະດຸປ້ອນວິດີໂອທີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດ, ລວມທັງ DisplayPort 1.2 ແລະ HDMI 2.0. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຂາດພອດ USB.
ຈໍສະແດງຜົນມີເສັ້ນໂຄ້ງ 1500R, ເຊິ່ງສະຫນອງການ immersion ເພີ່ມເຕີມໃນການຫຼິ້ນເກມໂດຍບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້ເກີດການບິດເບືອນຮູບພາບ. ການອອກແບບແມ່ນ sleek ແລະທັນສະໄຫມ, ມີ bezel ບາງໆແລະສໍານຽງສີແດງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.
ໂດຍລວມ, AOC CQ32G2S ສະຫນອງມູນຄ່າຫຼາຍສໍາລັບລາຄາຂອງມັນ. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມໂຄ້ງ 32 ນິ້ວໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍທະນາຄານ.
ທີ່ມາ: AOC CQ32G2S (Tom's Hardware)