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ໂທລະພາບ Hisense ULED X: ການປະຕິວັດໃນເທັກໂນໂລຍີ Backlighting

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ໂທລະພາບ Hisense ULED X: ການປະຕິວັດໃນເທັກໂນໂລຍີ Backlighting

ໂທລະພາບ Hisense ULED X ກໍາລັງປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາມີປະສົບການກັບເຕັກໂນໂລຊີ backlighting. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາຕົ້ນຕໍກັບ backlighting ແມ່ນວ່າມັນສາມາດຊຶມຜ່ານ, ລ້າງອອກສີດໍາແລະສ້າງ halos ອ້ອມຮອບວັດຖຸສົດໃສ. ຜູ້ຜະລິດໂທລະພາບໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍໃຊ້ໄຟ LED ທີ່ສາມາດປິດໄດ້ຢູ່ຫລັງພື້ນທີ່ທີ່ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນສີດໍາ. ເຕັກນິກນີ້, ເອີ້ນວ່າເຂດ dimming, ມີຜົນໄດ້ຮັບປະສົມ, ມັກຈະນໍາໄປສູ່ການປອມ tonal ແລະການສອດຄ່ອງທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Hisense ULED X TV ໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ດ້ວຍໄຟຫຼັງ LED ຂະໜາດນ້ອຍ 20,000 ໜ່ວຍ ແບ່ງອອກເປັນ 5,000 ເຂດແສງ, ໂທລະພາບໜ່ວຍນີ້ສະ ເໜີ ເຂດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າລຸ້ນອື່ນໆໃນຕະຫຼາດ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຮູບພາບແລະຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ໂດດເດັ່ນ. ສີດໍາແມ່ນຊ້ໍາຫຼາຍ, ແລະສີທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະສົດໃສ.

ໃນການປຽບທຽບ, ໂທລະພາບ LCD ໂດຍທົ່ວໄປຖືວ່າດີກ່ວາ OLEDs ສໍາລັບຫ້ອງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງດີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂທລະພາບ ULED X ສະຫນອງລະດັບສີດໍາທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ການເບີກບານຫນ້ອຍ, ແລະການອີ່ມຕົວຂອງສີເລິກ, ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກໂທລະພາບ OLED ໃນຫຼາຍດ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ULED X ສ່ອງແສງເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດ, ເໜືອກວ່າໂທລະພາບ LCD ສ່ວນໃຫຍ່.

ໃນລະຫວ່າງການທົບທວນຢ່າງລະອຽດ, ULED X TV ມີຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຄຸນນະພາບຂອງຮູບຂອງມັນ, ມີປະສິດທິພາບດີກວ່າບາງໂທລະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເນື້ອຫາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ມີການເຂົ້າລະຫັດແບບເຄື່ອນໄຫວສູງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງ ULED X, ດ້ວຍ scenes ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍກວ່າຄູ່ແຂ່ງຊັ້ນນໍາ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງບາງຢ່າງທີ່ຈະພິຈາລະນາ. ການຄວບຄຸມສຽງຂອງ ULED X ແມ່ນຈໍາກັດ, ແລະລະບົບປະຕິບັດການ Vidaa ຂອງມັນອາດຈະບໍ່ສະຫນອງການຮອງຮັບແອັບຯໃນລະດັບດຽວກັນກັບ Android TV. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ອີງໃສ່ແອັບຯສະເພາະ, ຄວນກວດເບິ່ງຄວາມພ້ອມກ່ອນທີ່ຈະຊື້ ULED X.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Hisense ULED X TV ສະເຫນີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຊີ backlighting. ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ຕົນ​, ລະ​ດັບ​ສີ​ດໍາ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ໃຈ​, ແລະ​ສີ vivid ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ເປັນ contender ທີ່​ດີ​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ໂທລະ​ພາບ​. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງ, ມັນແນ່ນອນວ່າມັນສົມຄວນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນຫນຶ່ງຂອງໂທລະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]

By Vicky Stavropoulou

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