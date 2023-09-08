ເປີດເຜີຍອາຍຸຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Overwatch 2 Heroes

ໃນທີ່ສຸດຜູ້ພັດທະນາ Overwatch 2 ໄດ້ເປີດເຜີຍອາຍຸຢ່າງເປັນທາງການຂອງທຸກຕົວລະຄອນຂອງເກມ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຄາດເດົາຈາກແຟນໆໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຫຼາຍປີ. ເກມຍິງ hero ຂອງ Blizzard ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບການ gameplay ຂອງມັນ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບການສະແດງຕົວລະຄອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະວັດທະນະທໍາຂອງ heroes.
ໃນການປັບປຸງຫຼ້າສຸດກັບເວັບໄຊທ໌ Play Overwatch, Blizzard ໄດ້ລວມເອົາວັນເດືອນປີເກີດແລະອາຍຸຂອງ heroes ທັງຫມົດໃນ Overwatch 2. ຂໍ້ມູນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ backstory ແລະໄລຍະເວລາຂອງຕົວລະຄອນສັນຍາລັກເຫຼົ່ານີ້.
ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ຕົວລະຄອນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນ Overwatch 2 ບໍ່ແມ່ນມະນຸດ, ແຕ່ເປັນ hero ຖັງ Orisa, ທີ່ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 1 ປີເທົ່ານັ້ນ. ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດແມ່ນ Echo ຢູ່ທີ່ 14 ແລະ Hammond ຢູ່ທີ່ 16. ໃນບັນດາວິລະຊົນຂອງມະນຸດ, ເດັກນ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນ Illari, ຜູ້ມາໃຫມ່ໃນເກມ, ປະຈຸບັນອາຍຸ 18 ປີ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ບາງ heroes ມີວັນເດືອນປີເກີດເປັນເອກະລັກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Junkrat ເກີດໃນວັນທີ 29 ເດືອນກຸມພາ, ເປັນມື້ກ້າວກະໂດດທີ່ເກີດຂື້ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຄັ້ງໃນທຸກໆສີ່ປີ. ອັນນີ້ເພີ່ມຄວາມເປັນເອກະລັກພິເສດໃຫ້ກັບຕົວລະຄອນຂອງລາວ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າວິລະຊົນຊູແອັດ Torbjorn ແລະ Brigitte ແບ່ງປັນການເຊື່ອມຕໍ່ພິເສດ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເກີດມາພຽງແຕ່ມື້ດຽວຈາກກັນແລະກັນ. Torbjorn ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າລູກສາວຂອງລາວ 33 ປີ 364 ມື້, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມສຳພັນໃນຄອບຄົວພາຍໃນຄຳບັນຍາຍຂອງເກມ.
ສໍາລັບແຟນໆທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວັນເດືອນປີເກີດຂອງທຸກຕົວລະຄອນໃນ Overwatch 2, ເວັບໄຊທ໌ Play Overwatch ສະຫນອງສູນລວມທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປັບປຸງນີ້ຈາກ Blizzard ເພີ່ມຄວາມເລິກອີກຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ກັບເລື່ອງຮາວທີ່ອຸດົມສົມບູນແລ້ວຂອງ Overwatch 2. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າໃຈຕົວລະຄອນ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາໃນຈັກກະວານຂອງເກມໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Liam Ho
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