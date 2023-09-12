ວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບບັນຫາອິນເຕີເນັດ Airtel

ຖ້າທ່ານມີບັນຫາກັບການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ Airtel ຂອງທ່ານ, ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ. ບົດຄວາມນີ້ຈະສະຫນອງໃຫ້ທ່ານມີ XNUMX ການແກ້ໄຂໄວແລະວິທີແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ທ່ານກັບຄືນໄປບ່ອນອອນໄລນ໌ໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີ.
ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນການກວດສອບການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ Wi-Fi ຂອງທ່ານໄດ້ຖືກເປີດແລະວ່າທ່ານໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ອິນເຕີເນັດມືຖື, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຖືກເປີດໃຊ້.
ຖ້າທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານຍັງໃຊ້ບໍ່ໄດ້, ໃຫ້ລອງຣີສະຕາດສະມາດໂຟນ ຫຼືເຣົາເຕີຂອງທ່ານ. ບາງຄັ້ງ, ການຣີເຊັດແບບງ່າຍໆສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.
ສາເຫດທົ່ວໄປອີກອັນໜຶ່ງຂອງບັນຫາອິນເຕີເນັດແມ່ນສັນຍານອ່ອນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງເຣົາເຕີ Wi-Fi ຫຼືວ່າສັນຍານເຄືອຂ່າຍມືຖືຂອງທ່ານແຂງແຮງ. ຖ້າເຈົ້າກຳລັງໃຊ້ Wi-Fi, ໃຫ້ພິຈາລະນາຍ້າຍເຂົ້າໃກ້ເຣົາເຕີ ຫຼື ກຳຈັດສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆລະຫວ່າງເຈົ້າກັບເຣົາເຕີ.
ຖ້າບັນຫາຍັງຄົງຢູ່, ມັນອາດຈະຄຸ້ມຄ່າໃນການກວດສອບການອັບເດດຊອບແວໃດໆ. ບາງຄັ້ງຊອບແວທີ່ລ້າສະໄຫມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່. ກວດເບິ່ງການອັບເດດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະຕິດຕັ້ງພວກມັນຖ້າຈຳເປັນ.
ຖ້າບໍ່ມີວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກ, ທ່ານສາມາດລອງຣີເຊັດການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານໄດ້. ນີ້ຈະຟື້ນຟູການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບສະຖານະເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກມັນ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າອັນນີ້ຈະລຶບລະຫັດຜ່ານ Wi-Fi ທີ່ບັນທຶກໄວ້ ແລະການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍອື່ນໆ.
ຖ້າສິ່ງອື່ນລົ້ມເຫລວ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າຂອງ Airtel ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດນໍາພາທ່ານຜ່ານຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາເພີ່ມເຕີມຫຼືເພີ່ມບັນຫາຖ້າຈໍາເປັນ.
ຈືຂໍ້ມູນການ, ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາອິນເຕີເນັດຢ່າງໄວວາກັບການເຊື່ອມຕໍ່ Airtel ຂອງທ່ານ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມວິທີແກ້ໄຂງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດກັບມາອອນລາຍໄດ້ ແລະເພີດເພີນກັບການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດແບບບໍ່ຕິດຂັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- MySmartPrice
ນິຍາມ:
- Wi-Fi: ເທັກໂນໂລຍີເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສາຍ ຫຼື ສາຍໄຟ.
- Router: ອຸປະກອນທີ່ສົ່ງຕໍ່ແພັກເກັດຂໍ້ມູນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ, ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ.
- ຂໍ້ມູນມືຖື: ເປັນການບໍລິການໄຮ້ສາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື.
- ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ: ການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຜົນກະທົບວິທີການອຸປະກອນຂອງທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆໃນເຄືອຂ່າຍ.