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ວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບບັນຫາອິນເຕີເນັດ Airtel

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບບັນຫາອິນເຕີເນັດ Airtel

ຖ້າທ່ານມີບັນຫາກັບການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ Airtel ຂອງທ່ານ, ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ຈະ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ XNUMX ການ​ແກ້​ໄຂ​ໄວ​ແລະ​ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ອອນ​ໄລ​ນ​໌​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​.

ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນການກວດສອບການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານ. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່​າ Wi​-Fi ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ແລະ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​. ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ອິນເຕີເນັດມືຖື, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຖືກເປີດໃຊ້.

ຖ້າທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານຍັງໃຊ້ບໍ່ໄດ້, ໃຫ້ລອງຣີສະຕາດສະມາດໂຟນ ຫຼືເຣົາເຕີຂອງທ່ານ. ບາງຄັ້ງ, ການຣີເຊັດແບບງ່າຍໆສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.

ສາເຫດທົ່ວໄປອີກອັນໜຶ່ງຂອງບັນຫາອິນເຕີເນັດແມ່ນສັນຍານອ່ອນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງເຣົາເຕີ Wi-Fi ຫຼືວ່າສັນຍານເຄືອຂ່າຍມືຖືຂອງທ່ານແຂງແຮງ. ຖ້າເຈົ້າກຳລັງໃຊ້ Wi-Fi, ໃຫ້ພິຈາລະນາຍ້າຍເຂົ້າໃກ້ເຣົາເຕີ ຫຼື ກຳຈັດສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆລະຫວ່າງເຈົ້າກັບເຣົາເຕີ.

ຖ້າບັນຫາຍັງຄົງຢູ່, ມັນອາດຈະຄຸ້ມຄ່າໃນການກວດສອບການອັບເດດຊອບແວໃດໆ. ບາງຄັ້ງຊອບແວທີ່ລ້າສະໄຫມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່. ກວດເບິ່ງການອັບເດດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະຕິດຕັ້ງພວກມັນຖ້າຈຳເປັນ.

ຖ້າບໍ່ມີວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກ, ທ່ານສາມາດລອງຣີເຊັດການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານໄດ້. ນີ້ຈະຟື້ນຟູການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບສະຖານະເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກມັນ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າອັນນີ້ຈະລຶບລະຫັດຜ່ານ Wi-Fi ທີ່ບັນທຶກໄວ້ ແລະການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍອື່ນໆ.

ຖ້າສິ່ງອື່ນລົ້ມເຫລວ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າຂອງ Airtel ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດນໍາພາທ່ານຜ່ານຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາເພີ່ມເຕີມຫຼືເພີ່ມບັນຫາຖ້າຈໍາເປັນ.

ຈືຂໍ້ມູນການ, ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາອິນເຕີເນັດຢ່າງໄວວາກັບການເຊື່ອມຕໍ່ Airtel ຂອງທ່ານ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມວິທີແກ້ໄຂງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດກັບມາອອນລາຍໄດ້ ແລະເພີດເພີນກັບການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດແບບບໍ່ຕິດຂັດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • MySmartPrice

ນິຍາມ:

  • Wi-Fi: ເທັກໂນໂລຍີເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສາຍ ຫຼື ສາຍໄຟ.
  • Router: ອຸປະກອນທີ່ສົ່ງຕໍ່ແພັກເກັດຂໍ້ມູນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ, ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ.
  • ຂໍ້ມູນມືຖື: ເປັນການບໍລິການໄຮ້ສາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື.
  • ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ເຄືອ​ຂ່າຍ: ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ວິ​ທີ​ການ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ຫຼື​ອຸ​ປະ​ກອນ​ອື່ນໆ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​.

By Mampho Brescia

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