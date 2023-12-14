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EggBred ເອົາແຊນວິດອາຫານເຊົ້າທີ່ເປັນເອກະລັກໄປ Long Beach

ByGabriel Botha

Dec 14, 2023
EggBred ເອົາແຊນວິດອາຫານເຊົ້າທີ່ເປັນເອກະລັກໄປ Long Beach

EggBred, ຮ້ານແຊນວິດອາຫານເຊົ້າທີ່ຮັກແພງທີ່ຮູ້ຈັກກັບເຂົ້າຈີ່ນົມທີ່ເປັນລາຍເຊັນ ແລະ ຄວາມໃສ່ໃຈໃນຄຸນນະພາບ, ມີກຳນົດຈະເປີດສະຖານທີ່ແຟຣນໄຊສ໌ແຫ່ງທຳອິດໃນລອງເບດໃນຕົ້ນປີ 2022. ຮ້ານໃໝ່ຕັ້ງຢູ່ຫໍ Shoreline Gateway ໃນໃຈກາງເມືອງ, ຈະສະເໜີໃຫ້ຄືກັນ. ເມນູເປັນສະຖານທີ່ flagship ໃນ La Habra.

ຄວາມສໍາເລັດຂອງ EggBred ສາມາດໄດ້ຮັບການສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນລາຍລະອຽດແລະສ່ວນປະກອບທີ່ແຊບ. ຕົວຢ່າງ, ຮ້ານອາຫານສ້າງໄສ້ກອກອາຫານເຊົ້າຂອງຕົນເອງໃນເຮືອນໂດຍໃຊ້ການຜະສົມຜະສານພິເສດຂອງບ່າຫມູ, ໄຂມັນຫລັງ, ຜັກທຽມ, ແລະສະຫມຸນໄພອິຕາລີ. ມັນຕົ້ນຖືກບີບດ້ວຍເບຍເພື່ອເພີ່ມລົດຊາດພິເສດ.

ບໍ່ພຽງແຕ່ EggBred ດີເລີດໃນການຜະລິດແຊນວິດອາຫານເຊົ້າ, ແຕ່ມັນຍັງມີທາງເລືອກອາຫານທ່ຽງທີ່ຫລາກຫລາຍ. ອັນໜຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນ “Nashville Hottie,” ເຕົ້ານົມໄກ່ເນີຍເຮັດດ້ວຍມືທີ່ມີ paprika ທີ່ມີຄວັນຢາສູບ, ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ, ໝາກເຜັດດອງຕາມເມືອງ, ທັງໝົດຖືກຈັດໃສ່ໃນເຂົ້າຈີ່ນົມ. "Ribeye Steak & Egg" ມີ ribeye ທີ່ອ່ອນໂຍນ, ເປັນໄຂ່ເກີນຂະຫນາດກາງ, arugula ແຕ່ງດ້ວຍນາວ, ຜັກບົ່ວທີ່ມີຄາຣາເມລ, ແລະຫມາກພິກ pepper chimichurri.

ນອກເຫນືອໄປຈາກ sandwiches, EggBred ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເພີ່ມເຈັດ burritos ອາຫານເຊົ້າໃນເມນູຂອງຕົນ. "Chili Con Carne Burrito" ປະສົມປະສານ ribeye asada, ຫມາກເຜັດ chorizo ​​ທີ່ເຮັດດ້ວຍເຮືອນ, ມັນຕົ້ນທີ່ເຮັດດ້ວຍເບຍ, ແລະອື່ນໆ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາທາງເລືອກສໍາລັບ sandwiches, EggBred ໃຫ້ບໍລິການ muffins ອັງກິດທີ່ອົບໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຂະຫນາດຂອງ buns burger, ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບໄຂ່ທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ Benedict. ທາງເລືອກອື່ນລວມມີອາໂວກາໂດອາໂວກາໂດ ແລະອາຫານເຊົ້າທີ່ແຊບນົວກັບມັນຝະລັ່ງ, ໄກ່ປັອບຄອນເນີຍ, ໄສ້ກອກຂອງປະເທດ, ແລະອື່ນໆອີກ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ EggBred ໄດ້ເປີດປະຕູຂອງຕົນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນເອກະລັກແລະການສະເຫນີທີ່ງົດງາມຂອງມັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງໄວວາໃນສື່ສັງຄົມ. ວິດີໂອ Instagram ຂອງຍີ່ຫໍ້ຂອງແຊນວິດທີ່ວາງໄວ້ຫຼາຍໂພດ ແລະໄຂ່ແດງທີ່ຫຼູຫຼາໄດ້ມີຍອດເບິ່ງຫຼາຍພັນເທື່ອ.

EggBred ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດ 10 ສະຖານທີ່ franchise ຕື່ມອີກໃນສອງສາມປີຂ້າງຫນ້າ, ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມັກອາຫານເຊົ້າໃນທົ່ວປະເທດ. ສະຖານທີ່ຫາດຊາຍລອງ, ເປີດໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ ຫຼືຕົ້ນເດືອນກຸມພາ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນມີອາຫານເຊົ້າທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍພໍ່ຄົວ, ມີລົດຊາດ, ແລະທາງເລືອກອາຫານເຊົ້າທີ່ເປັນມິດກັບອາຫານ.

ຕິດຕາມ EggBred ໃນ Instagram ສໍາລັບການອັບເດດກ່ຽວກັບຮ້ານ Long Beach ທີ່ຈະມາເຖິງ. ຫໍຄອຍ Shoreline Gateway, ຕັ້ງຢູ່ 777 E. Ocean Boulevard, ສັນຍາວ່າຈະເປັນບ້ານທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການສ້າງອາຫານເຊົ້າທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ແຊບຊ້ອຍຂອງ EggBred.

By Gabriel Botha