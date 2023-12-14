EggBred ເອົາແຊນວິດອາຫານເຊົ້າທີ່ເປັນເອກະລັກໄປ Long Beach

EggBred, ຮ້ານແຊນວິດອາຫານເຊົ້າທີ່ຮັກແພງທີ່ຮູ້ຈັກກັບເຂົ້າຈີ່ນົມທີ່ເປັນລາຍເຊັນ ແລະ ຄວາມໃສ່ໃຈໃນຄຸນນະພາບ, ມີກຳນົດຈະເປີດສະຖານທີ່ແຟຣນໄຊສ໌ແຫ່ງທຳອິດໃນລອງເບດໃນຕົ້ນປີ 2022. ຮ້ານໃໝ່ຕັ້ງຢູ່ຫໍ Shoreline Gateway ໃນໃຈກາງເມືອງ, ຈະສະເໜີໃຫ້ຄືກັນ. ເມນູເປັນສະຖານທີ່ flagship ໃນ La Habra.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງ EggBred ສາມາດໄດ້ຮັບການສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນລາຍລະອຽດແລະສ່ວນປະກອບທີ່ແຊບ. ຕົວຢ່າງ, ຮ້ານອາຫານສ້າງໄສ້ກອກອາຫານເຊົ້າຂອງຕົນເອງໃນເຮືອນໂດຍໃຊ້ການຜະສົມຜະສານພິເສດຂອງບ່າຫມູ, ໄຂມັນຫລັງ, ຜັກທຽມ, ແລະສະຫມຸນໄພອິຕາລີ. ມັນຕົ້ນຖືກບີບດ້ວຍເບຍເພື່ອເພີ່ມລົດຊາດພິເສດ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ EggBred ດີເລີດໃນການຜະລິດແຊນວິດອາຫານເຊົ້າ, ແຕ່ມັນຍັງມີທາງເລືອກອາຫານທ່ຽງທີ່ຫລາກຫລາຍ. ອັນໜຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນ “Nashville Hottie,” ເຕົ້ານົມໄກ່ເນີຍເຮັດດ້ວຍມືທີ່ມີ paprika ທີ່ມີຄວັນຢາສູບ, ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ, ໝາກເຜັດດອງຕາມເມືອງ, ທັງໝົດຖືກຈັດໃສ່ໃນເຂົ້າຈີ່ນົມ. "Ribeye Steak & Egg" ມີ ribeye ທີ່ອ່ອນໂຍນ, ເປັນໄຂ່ເກີນຂະຫນາດກາງ, arugula ແຕ່ງດ້ວຍນາວ, ຜັກບົ່ວທີ່ມີຄາຣາເມລ, ແລະຫມາກພິກ pepper chimichurri.
ນອກເຫນືອໄປຈາກ sandwiches, EggBred ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເພີ່ມເຈັດ burritos ອາຫານເຊົ້າໃນເມນູຂອງຕົນ. "Chili Con Carne Burrito" ປະສົມປະສານ ribeye asada, ຫມາກເຜັດ chorizo ທີ່ເຮັດດ້ວຍເຮືອນ, ມັນຕົ້ນທີ່ເຮັດດ້ວຍເບຍ, ແລະອື່ນໆ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາທາງເລືອກສໍາລັບ sandwiches, EggBred ໃຫ້ບໍລິການ muffins ອັງກິດທີ່ອົບໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຂະຫນາດຂອງ buns burger, ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບໄຂ່ທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ Benedict. ທາງເລືອກອື່ນລວມມີອາໂວກາໂດອາໂວກາໂດ ແລະອາຫານເຊົ້າທີ່ແຊບນົວກັບມັນຝະລັ່ງ, ໄກ່ປັອບຄອນເນີຍ, ໄສ້ກອກຂອງປະເທດ, ແລະອື່ນໆອີກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ EggBred ໄດ້ເປີດປະຕູຂອງຕົນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນເອກະລັກແລະການສະເຫນີທີ່ງົດງາມຂອງມັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງໄວວາໃນສື່ສັງຄົມ. ວິດີໂອ Instagram ຂອງຍີ່ຫໍ້ຂອງແຊນວິດທີ່ວາງໄວ້ຫຼາຍໂພດ ແລະໄຂ່ແດງທີ່ຫຼູຫຼາໄດ້ມີຍອດເບິ່ງຫຼາຍພັນເທື່ອ.
EggBred ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດ 10 ສະຖານທີ່ franchise ຕື່ມອີກໃນສອງສາມປີຂ້າງຫນ້າ, ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມັກອາຫານເຊົ້າໃນທົ່ວປະເທດ. ສະຖານທີ່ຫາດຊາຍລອງ, ເປີດໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ ຫຼືຕົ້ນເດືອນກຸມພາ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນມີອາຫານເຊົ້າທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍພໍ່ຄົວ, ມີລົດຊາດ, ແລະທາງເລືອກອາຫານເຊົ້າທີ່ເປັນມິດກັບອາຫານ.
ຕິດຕາມ EggBred ໃນ Instagram ສໍາລັບການອັບເດດກ່ຽວກັບຮ້ານ Long Beach ທີ່ຈະມາເຖິງ. ຫໍຄອຍ Shoreline Gateway, ຕັ້ງຢູ່ 777 E. Ocean Boulevard, ສັນຍາວ່າຈະເປັນບ້ານທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການສ້າງອາຫານເຊົ້າທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ແຊບຊ້ອຍຂອງ EggBred.