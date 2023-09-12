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ການສະທ້ອນເຖິງມໍລະດົກຂອງວັນທີ 9/11: ການໃຫ້ກຽດຜູ້ທີ່ສູນເສຍແລະຈື່ຈໍາຄວາມໂສກເສົ້າ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ການສະທ້ອນເຖິງມໍລະດົກຂອງວັນທີ 9/11: ການໃຫ້ກຽດຜູ້ທີ່ສູນເສຍແລະຈື່ຈໍາຄວາມໂສກເສົ້າ

ວັນ​ທີ 11 ກັນຍາ​ນີ້, ຊາວ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຢຸດ​ການ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ເຫດການ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ນີ້​ໃນ​ປີ 2001. ​ໃນ​ວັນ​ທີ 9 ກັນຍາ​ນີ້. ວັນ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ຖືກ​ຝັງ​ໄວ້​ໃນ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ລວມ, ເປັນ​ການ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ໄປ ແລະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ອັນ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ໃນ​ມື້​ນັ້ນ​ມີ​ຕໍ່​ໂລກ.

ນິຍາມເປັນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຕໍ່ສະຫະລັດໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001, 9/11 ຢືນເປັນຫນຶ່ງໃນເຫດການທີ່ໂສກເສົ້າແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນ​ວັນ​ໂຊກ​ຊະ​ຕາ​ນັ້ນ, ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ 19 ຄົນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ al-Qaeda ໄດ້​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ເຮືອ​ບິນ 93 ລຳ ໂດຍ​ແນ​ໃສ່​ຈຸດ​ໝາຍ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ. ສູນ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ນິວ​ຢອກ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົນ XNUMX ລຳ​ຕົກ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຕຶກ​ແຝດ​ທະ​ວິນ​ພັງ​ລົງ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ຍົນອີກລຳໜຶ່ງໄດ້ຕົກໃສ່ຕຶກ Pentagon, ໃນຂະນະທີ່ລຳທີ XNUMX, United Airlines Flight XNUMX, ໄດ້ຖືກນຳລົງຢ່າງກ້າຫານໂດຍຜູ້ໂດຍສານ ກ່ອນທີ່ມັນຈະໄປຮອດເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້, ອາດຈະແມ່ນຕຶກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ.

ການລະນຶກເຖິງວັນທີ 9/11 ເປັນການໃຫ້ກຽດແກ່ຄວາມຊົງຈຳຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 3,000 ຄົນໃນມື້ນັ້ນ, ລວມທັງພະນັກງານດັບເພີງ, ຕຳຫຼວດ, ແລະຜູ້ຕອບໂຕ້ຄັ້ງທຳອິດທີ່ກ້າຫານແລ່ນເຂົ້າໄປໃນອັນຕະລາຍເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຄົນອື່ນ. ມັນຍັງສ້າງໂອກາດສໍາລັບການສະທ້ອນລວມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຄວາມໂສກເສົ້າ, ທັງໃນທັນທີແລະໄລຍະຍາວ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຫດ​ການ​ຂອງ​ວັນ​ທີ 9/11 ໄດ້​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ແລະ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້​ເກີດ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ, ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ມື້​ນັ້ນ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ຮູບ​ຮ່າງ​ຂອງ​ໂລກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ຈາກ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ໄດ້​ປະສົບ​ຈາກ​ຜູ້​ລອດ​ຊີວິດ ​ແລະ ຄອບຄົວ​ຜູ້​ປະສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ, ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ​ແລະ ການ​ຜັນ​ແປ​ຂອງ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ, ມໍລະດົກ​ຂອງ​ວັນ​ທີ 9/11 ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໄກ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ລະນຶກ​ເຖິງ ​ແລະ ​ໃຫ້​ກຽດ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 9/11, ມັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ສຳຄັນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ພະຍາຍາມ​ສ້າງ​ສັງຄົມ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ ​ແລະ ໝັ້ນຄົງ. ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມອົດທົນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ແລະຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກເພື່ອປ້ອງກັນການກະທໍາຂອງຄວາມຮຸນແຮງໃນອະນາຄົດແລະຮັບປະກັນວ່າຄວາມໂສກເສົ້າຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຊໍ້າອີກ.

By Robert Andrew

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