ການສະທ້ອນເຖິງມໍລະດົກຂອງວັນທີ 9/11: ການໃຫ້ກຽດຜູ້ທີ່ສູນເສຍແລະຈື່ຈໍາຄວາມໂສກເສົ້າ

ວັນທີ 11 ກັນຍານີ້, ຊາວອາເມລິກາໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຢຸດການລະນຶກເຖິງເຫດການຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນນີ້ໃນປີ 2001. ໃນວັນທີ 9 ກັນຍານີ້. ວັນທີ່ຍັງຄົງຖືກຝັງໄວ້ໃນຄວາມຊົງຈຳລວມ, ເປັນການລະນຶກເຖິງຊີວິດທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປ ແລະຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງໃນມື້ນັ້ນມີຕໍ່ໂລກ.
ນິຍາມເປັນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຕໍ່ສະຫະລັດໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001, 9/11 ຢືນເປັນຫນຶ່ງໃນເຫດການທີ່ໂສກເສົ້າແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນວັນໂຊກຊະຕານັ້ນ, ພວກຫົວຮຸນແຮງ 19 ຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ al-Qaeda ໄດ້ບຸກໂຈມຕີເຮືອບິນ 93 ລຳ ໂດຍແນໃສ່ຈຸດໝາຍສັນຍາລັກຂອງອາເມລິກາ. ສູນການຄ້າໂລກໃນນະຄອນນິວຢອກໄດ້ຖືກຍົນ XNUMX ລຳຕົກ, ເຮັດໃຫ້ຕຶກແຝດທະວິນພັງລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ຫລາຍພັນຄົນເສຍຊີວິດ. ຍົນອີກລຳໜຶ່ງໄດ້ຕົກໃສ່ຕຶກ Pentagon, ໃນຂະນະທີ່ລຳທີ XNUMX, United Airlines Flight XNUMX, ໄດ້ຖືກນຳລົງຢ່າງກ້າຫານໂດຍຜູ້ໂດຍສານ ກ່ອນທີ່ມັນຈະໄປຮອດເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້, ອາດຈະແມ່ນຕຶກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ.
ການລະນຶກເຖິງວັນທີ 9/11 ເປັນການໃຫ້ກຽດແກ່ຄວາມຊົງຈຳຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 3,000 ຄົນໃນມື້ນັ້ນ, ລວມທັງພະນັກງານດັບເພີງ, ຕຳຫຼວດ, ແລະຜູ້ຕອບໂຕ້ຄັ້ງທຳອິດທີ່ກ້າຫານແລ່ນເຂົ້າໄປໃນອັນຕະລາຍເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຄົນອື່ນ. ມັນຍັງສ້າງໂອກາດສໍາລັບການສະທ້ອນລວມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຄວາມໂສກເສົ້າ, ທັງໃນທັນທີແລະໄລຍະຍາວ.
ໃນຂະນະທີ່ເຫດການຂອງວັນທີ 9/11 ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທັນທີທັນໃດໃນນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດສົງຄາມໂລກກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍ, ຜົນກະທົບຂອງມື້ນັ້ນໄດ້ສືບຕໍ່ຮູບຮ່າງຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ. ຈາກຄວາມເຈັບປວດທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ປະສົບຈາກຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ, ເຖິງການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ການຜັນແປຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ, ມໍລະດົກຂອງວັນທີ 9/11 ແມ່ນຢູ່ໄກ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາລະນຶກເຖິງ ແລະ ໃຫ້ກຽດຜູ້ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 9/11, ມັນເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມສ້າງສັງຄົມທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ໝັ້ນຄົງ. ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມອົດທົນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ແລະຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກເພື່ອປ້ອງກັນການກະທໍາຂອງຄວາມຮຸນແຮງໃນອະນາຄົດແລະຮັບປະກັນວ່າຄວາມໂສກເສົ້າຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຊໍ້າອີກ.