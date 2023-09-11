5 Chromebooks ອັນດັບຕົ້ນສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ຕໍ່າກວ່າ $300

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເປັນນັກສຶກສາທີ່ຊອກຫາສໍາລັບຄອມພິວເຕີທີ່ມີລາຄາຖືກແລະປະສິດທິພາບ, Chromebook ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບທ່ານ. Chromebooks ໃຫ້ຄຸນຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບຈຸດລາຄາຂອງພວກເຂົາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ມີງົບປະມານ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນອາດຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດທັງໝົດຂອງແລັບທັອບແບບດັ້ງເດີມ, Chromebooks ດີເລີດໃນການທ່ອງເວັບ, ການຖ່າຍທອດ ແລະການກວດສອບອີເມວ. ພວກມັນຍັງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການຫຼິ້ນເກມໃນຄລາວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບນັກຫຼິ້ນເກມແບບສະບາຍໆ.
ນີ້ແມ່ນ Chromebook ຫ້າອັນທີ່ແນະນຳສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຕ່ຳກວ່າ $300:
1) Lenovo 14e ($235): Chromebook ນີ້ໂດດເດັ່ນສໍາລັບອັດຕາສ່ວນຄຸນສົມບັດກັບລາຄາທີ່ດີເລີດ. ດ້ວຍໂປເຊດເຊີ AMD A6, RAM 4GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ flash 32GB, ມັນສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ຫນ້າພໍໃຈສໍາລັບວຽກງານປະຈໍາວັນ. Lenovo 14e ຍັງສະໜອງພອດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງພອດ USB 3.1 ຄູ່, ພອດ USB-C ສອງ, ຊ່ອງລັອກ Kensington, ແລະເຄື່ອງອ່ານກາດ microSD.
2) Acer Chromebook 314 ($279): Acer Chromebook 314 ມີໂປເຊດເຊີ Intel Celeron N4020, RAM 4GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ eMMC 64GB. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຫຼິ້ນເກມຫຼື multitasking, ມັນສະຫນອງຊີວິດຫມໍ້ໄຟຍາວເຖິງ 10 ຊົ່ວໂມງ.
3) ASUS Chromebook Flip CM3 (ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 285 ໂດລາ): ASUS Chromebook Flip CM3 ມາພ້ອມກັບຊິບເຊັດ MediaTek MT8183 ທີ່ເໝາະສົມກັບ Chrome OS. ມັນມີຮູບແບບທີ່ກະທັດຮັດ, ຈໍສະແດງຜົນ IPS 12 ນິ້ວທີ່ມີອັດຕາສ່ວນ 3: 2, ແລະຊີວິດຫມໍ້ໄຟທີ່ປະທັບໃຈ 16 ຊົ່ວໂມງ. ມັນຍັງສະຫນັບສະຫນູນປາກກາສະໄຕລັດ USI.
4) Lenovo Chromebook Duet ($300): Lenovo Chromebook Duet ສາມາດໃຊ້ເປັນທັງໂນດບຸກ ແລະແທັບເລັດໄດ້. ຈໍສະແດງຜົນສຳຜັດຂະໜາດ 10.1 ນິ້ວ ແລະການອອກແບບແບບພົກພາເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນເວລາເດີນທາງ. ດ້ວຍຊິບເຊັດ MediaTek Helio P60T, ມັນໃຫ້ຊີວິດຫມໍ້ໄຟເຖິງ 10 ຊົ່ວໂມງ.
5) Samsung Chromebook 4+ ($300 ກັບ deals): Samsung Chromebook 4+ ມີຈໍສະແດງຜົນ 15.6 ນິ້ວ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ Chromebook ອື່ນໆ. ມັນສະຫນອງການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີ RAM 4GB ຫຼື 6GB ແລະການເກັບຮັກສາສູງສຸດ 64GB. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າສໍາລັບ SSD ແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB, ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ກັບ $ 400.
Chromebooks ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແນະນໍາໃຫ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກແລະພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຊື້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Lenovo 14e, Acer Chromebook 314, ASUS Chromebook Flip CM3, Lenovo Chromebook Duet, Samsung Chromebook 4+: Sportskeeda's Gaming Tech.